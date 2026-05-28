Une étude importante publiée dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) Surgery valide le système de perfusion VitaSmart™ HOPE de Bridge to Life en tant que technologie supérieure de préservation des organes.

Les données cliniques montrent une augmentation significative de l'utilisation des organes, ce qui permet d'augmenter l'offre de greffes sur un marché limité par la pénurie de donneurs.

Les résultats démontrent que HOPE élargit l'utilisation des organes de donneurs marginaux, augmentant ainsi la disponibilité des greffes pour les plus de 100 000 patients en attente de greffe aux États-Unis.

DULUTH, Ga., 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- Bridge to Life™ Ltd, innovateur mondial de technologies de préservation et de perfusion d'organes au stade commercial, a annoncé aujourd'hui qu'une nouvelle étude pionnière sur les technologies de préservation d'organes démontre de manière concluante les avantages en termes d'efficacité et de sécurité de la perfusion hypothermique oxygénée (HOPE) à l'aide du système de perfusion innovant VitaSmart™. L'essai clinique multicentrique, baptisé Bridge to HOPE par la société Bridge to Life Ltd, vient d'être publié en ligne dans JAMA Surgery. Vous trouverez ci-dessous un lien vers la publication en ligne : https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2849502. L'essai clinique Bridge to HOPE a été l'essai pivot examiné par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, ce qui a conduit à la récente autorisation de novo du système de perfusion VitaSmart™ HOPE.

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L'étude, intitulée « Portal-Venous Hypothermic Oxygenated Perfusion for Liver Transplantation : The Bridge to HOPE Trial », est le premier essai randomisé multicentrique mené aux États-Unis pour évaluer l'impact clinique de l'essai HOPE en fin d'ischémie par la seule veine porte dans le cadre d'une transplantation hépatique avec des donneurs à haut risque et à critères étendus, y compris les greffons issus de dons après mort cérébrale (DBD) et de dons après mort circulatoire (DCD). L'étude a porté sur 219 receveurs répartis dans 15 centres de transplantation américains et a été réalisée à l'aide du système expérimental VitaSmart™ HOPE. L'étude s'est concentrée sur les organes de donneurs à haut risque, pour lesquels des techniques de préservation avancées peuvent augmenter de manière significative l'utilisation et améliorer les résultats post-transplantation.

Le protocole a été conçu avec une évaluation centrale en aveugle des complications et a été clôturé rapidement en raison de résultats statistiquement supérieurs pour le groupe VitaSmart.

Le système VitaSmart™ HOPE a été récemment lancé aux États-Unis pour une utilisation avec les foies de donneurs après un stockage statique au froid et avant la transplantation. L'autorisation de novo de la FDA a établi une nouvelle classification réglementaire pour la perfusion hypothermique oxygénée dans la transplantation hépatique aux États-Unis.

« Ces résultats d'étude démontrent clairement l'opportunité de transformation que VitaSmart offre à la communauté des transplantés. Cette étude a démontré que l'HOPE par voie veineuse portale offre une stratégie de préservation simple, sûre et efficace, avec des avantages cliniques significatifs, et constitue une alternative évolutive et logistiquement réalisable à la perfusion normothermique par machine, en particulier dans le contexte américain où l'infrastructure de perfusion est actuellement limitée », a déclaré Mauricio Carvalho, vice-président des affaires médicales chez Bridge to Life Ltd. « Les complications globales liées au foie ont également été réduites de manière significative grâce à cette approche de perfusion. »

« Nous sommes ravis de la publication de cette étude fondamentale dans le JAMA Surgery ( ) », commente Don Webber, PDG et président de Bridge to Life. « Malgré une validation clinique évidente, seule une fraction des foies transplantés a été perfusée aux États-Unis en raison de la complexité opérationnelle et logistique, et du coût. Bridge to Life s'efforce d'éliminer ces contraintes grâce à une solution qui s'intègre de manière transparente dans les flux de travail des greffes, permettant ainsi une adoption évolutive. Aujourd'hui, les milieux de la transplantation et de la chirurgie, ainsi que les milliers de patients américains en attente d'une greffe d'organe, peuvent mieux apprécier cette nouvelle technologie de préservation des organes et comprendre pourquoi Bridge to Life a travaillé sans relâche pour mener à bien les recherches nécessaires à son lancement aux États-Unis ».

À propos de Bridge to Life™ Ltd

Bridge to Life™ Ltd est un leader du marché des solutions de préservation des organes, offrant des produits de premier plan tels que VitaSmart™ Hypothermic Oxygenated Perfusion System, Belzer UW®et EasiSlush®. En mettant l'accent sur la qualité des produits, l'innovation et l'accessibilité, l'entreprise travaille en partenariat avec les principaux centres de transplantation et organisations d'approvisionnement en organes du monde entier.

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