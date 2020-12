Une étude pilote canadienne suggère que l'icosapent éthyle sur ordonnance (VASCEPA®) pourrait améliorer les symptômes de la COVID-19 et réduire l'inflammation

TORONTO, 14 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Les résultats d'une étude canadienne publiés ce week-end fournissent des données encourageantes suggérant que la force de prescription de l'oméga-3 appelé icosapent éthyle (VASCEPA) peut réduire l'inflammation et améliorer les symptômes chez les patients ayant un diagnostic de COVID-19.

« Cette étude fournit la première preuve d'un effet anti-inflammatoire précoce de l'icosapent éthyle chez les patients externes symptomatiques positifs à la COVID-19 - qui représentent la majorité des patients touchés par cette maladie dans la communauté », a déclaré le professeur Deepak L. Bhatt, du Brigham and Women's Hospital et de la Harvard Medical School.

L'étude a été menée par le Groupe canadien de recherche sur l'application des connaissances médicales et chirurgicales grâce à une subvention de HLS Therapeutics et d'Amarin Pharmaceuticals à l'initiative des chercheurs. L'étude a été présentée par le professeur Bhatt le 12 décembre lors de la conférence de la National Lipid Association comme un essai clinique de dernière minute.

« L'amélioration importante et significative des symptômes rapportés par les patients peut constituer une option sûre, bien tolérée et relativement peu coûteuse pour influer sur la morbidité liée à la COVID-19, bien que cette conclusion doive être confirmée dans un essai en double aveugle, contrôlé par placebo », a déclaré le Dr Bhatt lors de sa présentation.

À propos de l'étude

L'étude approuvée par Santé Canada a été menée par le Groupe canadien de recherche sur l'application des connaissances médicales et chirurgicales.

100 patients canadiens positifs à la COVID-19 ont été recrutés dans la communauté par l'intermédiaire de leur médecin de famille. Ils avaient tous été diagnostiqués positifs à la COVID-19 dans les 3 jours précédents. Les patients ont été randomisés pour recevoir soit VASCEPA, soit les soins habituels (pas de traitement) dans le cadre d'une étude ouverte. VASCEPA, un acide gras oméga-3 hautement purifié disponible sur ordonnance, a été administré à une dose de 8 grammes par jour pendant 3 jours, puis de 4 grammes par jour pendant 11 jours (traitement total de 2 semaines).

Le traitement par VASCEPA a entraîné une réduction de 25 % du biomarqueur inflammatoire, la protéine C-réactive (PCR) de haute sensibilité, qui était statistiquement significative. Le traitement par VASCEPA a également amélioré les symptômes généraux. À la fin de la période de traitement de 14 jours, la prévalence des symptômes FLU-PRO a été réduite de manière significative, passant de 100 % (au départ) à 48 % - ce qui indique une réduction de 52 % des symptômes, contre 24 % chez les patients non traités. Le score FLU-PRO est une mesure de résultats validée, rapportée par le patient, qui permet d'évaluer la présence, la gravité et la durée des symptômes de la grippe. Le traitement a été bien toléré, sans effets secondaires majeurs.

D'autres avantages potentiellement significatifs de VASCEPA ont été notés dans les domaines des symptômes corporels/systémiques et des symptômes thoraciques/respiratoires, tels qu'évalués par les scores FLU-PRO.

« Pour la grande majorité des patients de mon cabinet qui sont diagnostiqués comme souffrant de la COVID-19 et qui présentent des symptômes légers à modérés, cela pourrait constituer une approche sûre et potentiellement efficace à envisager », a déclaré le Dr Gus Meglis, médecin de famille et membre du comité directeur, qui a participé à l'étude. Le Dr Arthur Kushner, médecin de famille et membre du comité directeur, a trouvé les résultats « importants » et a estimé qu'ils pouvaient offrir une option aux nombreux patients de la communauté.

« Ces résultats passionnants devraient être étudiés sur un plus grand nombre de patients, de manière randomisée et en double aveugle - et des études de cette nature, telles que PREPARE-IT 1 et PREPARE-IT 2, sont actuellement en cours avec VASCEPA », a déclaré le Dr Subodh Verma, co-chercheur de l'étude.

À propos du groupe de recherche canadien sur l'application des connaissances médicales et chirurgicales

Le Groupe canadien de recherche sur l'application des connaissances médicales et chirurgicales est une organisation de recherche médicale universitaire à but non lucratif constituée en vertu d'une loi fédérale. Vascepa n'est pas indiqué pour le traitement de la COVID-19.

