Une étude portant sur 236 patients révèle l'utilité de MolecuLight i:X® dans la détection et la prise en charge de la cellulite liée aux plaies

La publication, « Diagnostic et traitement de l'extension invasive des bactéries (cellulite) des plaies chroniques à l'aide de l'imagerie par fluorescence au point de service » , comprenait 236 patients visitant le centre de soins ambulatoires des plaies de Madigan sur une période de 16 mois entre janvier 2020 et avril 2021. Dans l'étude, la cellulite liée à la plaie a été diagnostiquée chez 6,4 % (15/236) des patients. Tous les patients diagnostiqués avec une cellulite liée à une plaie présentaient un motif irrégulier de fluorescence rouge (bactérienne) visualisé sur le système d'imagerie MolecuLight i:X qui s'étendait au-delà du lit de la plaie et de la péri-lésion. Ce motif unique de fluorescence rouge n'a pas pu être éliminé par nettoyage ou débridement.

La cellulite est une affection clinique grave, représentant 10 % de toutes les hospitalisations liées aux maladies infectieuses aux États-Unis2 et jusqu'à 3,7 milliards de dollars de coûts par an3. La cellulite peut entraîner des complications graves, notamment une bactériémie, une fasciite nécrosante, une endocardite ou un choc4,3. La cellulite sévère chez les patients atteints d'autres comorbidités peut entraîner la mort. Le diagnostic rapide et précis de la cellulite est notoirement difficile en raison d'un manque de techniques de diagnostic de référence et d'une présentation clinique similaire à celle d'autres affections inflammatoires (par exemple, la dermatite de stase). Chez les patients mal diagnostiqués, 85 % sont hospitalisés de manière évitable et 92 % reçoivent des antibiotiques inutiles.5

« Les résultats de cette étude montrent comment l'imagerie au point de service MolecuLight présente une solution intrigante pour révéler l'extension des bactéries dans les tissus, réduire les erreurs de diagnostic de la cellulite associée aux plaies et permettre un traitement précoce plus proactif, en particulier chez les patients présentant des symptômes évidents », explique le Dr Charles A. Andersen, chef, Service de chirurgie vasculaire / endovasculaire et de préservation des membres (émérite), Chef du service de soins des plaies et directeur médical de la clinique de soins des plaies à Madigan Army Medical C entrez, Tacoma, WA. « Étant donné qu'au moins 30 % des cas de cellulite sont mal diagnostiqués,6,5 l'ajout d'informations cohérentes et objectives fournies par les scintigraphies par fluorescence peut réduire considérablement l'incertitude associée au diagnostic de cellulite liée à la plaie. En outre, l'utilisation de l'imagerie par fluorescence pour soutenir la détection précoce et la prise en charge proactive de la cellulite liée aux plaies peut limiter la progression de l'infection et éviter le besoin d'antibiotiques par voie intraveineuse et les coûts élevés associés à l'admission des patients hospitalisés ».

Un exemple de cellulite liée à la plaie de l'étude est montré (ci-dessus) où la plaie ne semble pas avoir de cellulite ou de charge bactérienne élevée lors de l'évaluation avec des signes et des symptômes cliniques standard (à gauche). En revanche, lorsqu'il est imagé avec le MolecuLight i:X (à droite), un motif irrégulier de fluorescence rouge (bactérienne) s'étendant au-delà du lit de la plaie et du péribobin est visible et n'a pas pu être enlevé avec un nettoyage vigoureux, indiquant que les bactéries sont situées sous la surface. Ce schéma de fluorescence rouge, démontrant une extension invasive des bactéries dans les tissus environnants, était cohérent dans toutes les plaies de l'étude où la cellulite liée à la plaie a été diagnostiquée.

Le Dr Andersen présentera les résultats de cette publication dans un exposé intitulé « Diagnostic et traitement de l'extension invasive des bactéries (cellulite) à partir de plaies chroniques à l'aide de l'imagerie par fluorescence au point de service » lors de la prochaine conférence clinique, SAWC (Symposium on Advanced Wound Care) Automne 2021 le dimanche 31 octobre 2021 à 9h00 au Caesars Palace à Las Vegas, Nevada.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa technologie propriétaire d'imagerie par fluorescence sur plusieurs marchés cliniques. Le premier dispositif commercialisé de MolecuLight, le système d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X et ses accessoires, fournit un dispositif d'imagerie portatif au lieu de soins pour le marché mondial du traitement des plaies pour la détection des plaies contenant une charge bactérienne élevée (lorsqu'il est utilisé avec des signes et symptômes cliniques) et pour la mesure numérique des plaies. La société commercialise également sa plateforme technologique unique d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés présentant des besoins non satisfaits à l'échelle mondiale, notamment la sécurité alimentaire, les cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

