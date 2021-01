Une filiale de Biocytogen, Eucure Biopharma, annonce la première inscription d'un patient à un essai de phase 1 anti-CTLA4 en Chine

BOSTON et BEIJING, 27 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Eucure Biopharma, une filiale de Biocytogen, a annoncé la première inscription d'un patient à un essai clinique de phase 1 en Chine pour évaluer l'innocuité, la tolérabilité, la pharmacocinétique et l'efficacité préliminaire de son anticorps monoclonal anti-CTLA4 (YH001) chez les patients atteints de tumeurs solides.

En mai 2020, Eucure Biopharma a lancé en Australie un premier essai de phase 1 à doses croissantes de YH001 chez l'être humain dans des tumeurs solides avancées. Un cycle initial a été utilisé pour examiner l'innocuité et la tolérabilité des doses croissantes de YH001 en monothérapie, suivies de quatre cycles de traitement de YH001 en combinaison avec une dose fixe de toripalimab (un anticorps anti-PD-1). Dans les quatre premières cohortes, aucun événement indésirable (EI) de grade 3 ou plus n'a été observé, ce qui démontre un profil d'innocuité favorable.

L'essai de phase 1 en Chine évaluera l'innocuité et l'efficacité préliminaire de YH001 en tant qu'agent unique chez les patients atteints de tumeurs solides avancées. Le principal chercheur est le professeur Cai-Cun Zhou, directeur du département d'oncologie à l'hôpital pulmonaire de Shanghai. L'essai sera mené en même temps avec le professeur Yongsheng Wang au West China Hospital et avec le professeur Tongtong An à l'hôpital de cancérologie de l'université de Pékin.

Le Dr Yuelei Shen, PDG de Biocytogen et Eucure Biopharma, a déclaré que le recrutement, en Chine, du premier patient devant être traité par YH001 « constituerait une autre étape importante pour Eucure Biopharma ». « La mission d'Eucure Biopharma est d'apporter les derniers concepts thérapeutiques mondiaux et de nouveaux médicaments aux patients chinois, avec, comme priorité absolue, l'innovation scientifique et le bien-être des patients. Nous espérons profiter de cette occasion pour renforcer notre coopération avec des experts nationaux afin de faire progresser en douceur les activités de Biocytogen/Eucure Biopharma en Chine. »

À propos de YH001

YH001 est un anticorps monoclonal humanisé anti-CTLA-4 (antigènes des lymphocytes T4 cytotoxiques) qui soulage l'immunosuppression à médiation CTLA-4 et améliore la réponse immunitaire antitumorale à médiation T. YH001 peut déclencher la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) et la cytotoxicité dépendante du complément (CDC) pour éliminer les cellules exprimant le CTLA-4, en particulier les cellules T régulatrices, pour traiter diverses tumeurs. YH001 a démontré une excellente affinité, sécurité et efficacité in vivo dans les modèles de souris humanisées de Biocytogen.

À propos d'Eucure Biopharma

Eucure Biopharma est une entreprise de biotechnologie qui peut faire valoir une vaste expérience en matière de découverte et de développement clinique de nouveaux médicaments. Eucure se concentre sur le développement d'anticorps-médicaments innovants avec des droits de propriété intellectuelle indépendants. En tirant parti du développement coopératif et de solides actifs cliniques, Eucure Biopharma a construit un solide pipeline préclinique et clinique pour plus de dix cibles. À l'heure actuelle, deux produits ont reçu l'approbation d'essais cliniques aux États-Unis et en Chine. En Australie, trois produits sont entrés en phase 1 d'essai clinique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.eucure.com/en/.

À propos de Biocytogen

Biocytogen est une entreprise de biotechnologie qui offre une gamme complète de produits et de services précliniques, y compris la pharmacologie in vivo/in vitro, la génération de modèles animaux et la découverte d'anticorps thérapeutiques à l'aide de son modèle phare RenMab™. Biocytogen collabore avec des partenaires mondiaux pour accélérer la découverte et le développement de médicaments. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.biocytogen.com.

