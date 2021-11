Une forte croissance chez Ultimate, alors que la plateforme d'agents virtuels la mieux notée fête son cinquième anniversaire et franchit de nouvelles étapes d'expansion

BERLIN, 15 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Ultimate, la première plateforme d'automatisation du support client basée sur les évaluations des clients de G2, célèbre aujourd'hui une série d'étapes de développement à la veille de son 5e anniversaire, avec l'arrivée de deux nouveaux cadres pour diriger l'expansion du marché au niveau mondial, un troisième trimestre record et une innovation continue des produits dans l'application de l'IA pour résoudre les problèmes coûteux du service client.

Pour mener à bien la croissance mondiale, Henrique Moniz de Aragao est nommé Vice-Président Exécutif chargé des ventes, et Will McInnes Directeur Marketing. Aragao se joint à G2 en tant que Directeur général de l'activité EMEA pour diriger les équipes commerciales d'Ultimate après une période très réussie de croissance de plus de 100 % par rapport à l'année précédente. Il dirigera de nouvelles entrées sur le marché et l'expansion dans toute la région. G2 a récemment levé 157 millions de dollars en série D à une évaluation de 1,1 milliard de dollars. McInnes rejoint McInnes après 7 ans comme cadre chez Brandwatch basée à New York, aux États-Unis et à Brighton, au Royaume-Uni, passant de 20 millions à 105 millions de dollars de chiffre d'affaires, pour aboutir à une sortie réussie vers Cision en juin de cette année.

Reetu Kainulainen, PDG et cofondateur de l'entreprise, a déclaré : « Henrique et Will apportent une grande expertise en matière d'expansion internationale et une expertise dans leur domaine respectif. Nous avons connu une croissance rapide et, avec leur arrivée, nous disposons de l'équipe de direction nécessaire pour renforcer notre approche du marché.

Au troisième trimestre, l'entreprise a enregistré une croissance de 120 % par rapport à l'objectif fixé, en acquérant de nouvelles marques telles que Vodafone, Gorillas et F-Secure, en plus d'une forte expansion organique de la clientèle, avec une marque mondiale du classement Fortune 500 qui a connu une croissance de plus de 600 %. Les partenariats de l'entreprise se développent également : Ultimate s'associe à Dixa, une start-up en pleine croissance, pour offrir une expérience d'automatisation de premier ordre, alors que les deux entreprises accroissent rapidement leur présence sur le marché américain.

En octobre, les agents virtuels optimisés par Ultimate ont automatisé 43 % de toutes les interactions, ce qui a permis de résoudre plus rapidement les problèmes des consommateurs - en collectant et en validant les informations sur les clients, en répondant automatiquement aux demandes des clients et en automatisant les processus de back-office - tout en présentant aux agents humains les problèmes prioritaires qui nécessitaient le plus leur aide.

La société Ultimate a déployé les fonds de sa série A de 20 millions de dollars en décembre 2020 et compte désormais plus de 109 employés à temps plein dans le monde entier. Pour mener à bien sa mission, qui consiste à créer la plateforme la plus puissante du secteur, l'entreprise continue d'investir massivement dans l'innovation - plus de la moitié des membres de l'équipe travaillent dans le domaine de la recherche et du développement, et elle s'engage à publier de nombreux produits tous les trimestres. Au troisième trimestre, l'entreprise a lancé un centre de formation novateur, offrant aux équipes de soutien à la clientèle non techniques un ensemble d'outils intuitifs et sans code pour former leurs agents virtuels. Avant cela, les lancements de produits étaient centrés sur un rapport d'impact leader sur le marché, fournissant une feuille de route des priorités d'automatisation basée sur des données d'assistance historiques, et un tout nouveau produit d'automatisation des tickets, utilisant l'IA pour libérer les agents humains des tâches d'assistance les plus répétitives.

Dans l'optique d'une accélération continue en 2022, le PDG Reetu Kainulainen a déclaré : « Depuis que nous avons levé la série A il y a 11 mois, nous nous sommes concentrés sur l'exécution : notre équipe a maintenant triplé de taille, nos clients déploient notre plateforme dans de nouveaux territoires et de nouvelles langues, et avec ces deux nouveaux responsables des revenus et notre première équipe de vente aux États-Unis, nous sommes incroyablement enthousiastes. Mais - et il y a un mais - ce marché est énorme et s'accélère. L'amélioration du service à la clientèle à l'échelle mondiale représente une opportunité absolument considérable et nous nous sommes engagés à la réaliser sur le long terme. »

La plateforme d'agents virtuels alimentée par l'IA d'Ultimate aide les équipes d'assistance clientèle à réduire les coûts et à accroître la satisfaction des clients. Pour ce faire, elle offre aux consommateurs finaux les expériences d'assistance sans friction, rapides et conformes à la marque qu'ils attendent, par le biais du chat, du courrier électronique et de la messagerie, et dans 96 langues. La technologie de l'entreprise s'intègre à Zendesk, Salesforce et Freshworks, offrant une expérience client fluide en connectant les points de contact du front-office aux systèmes back-office. Basée à Berlin avec des bureaux à Helsinki et à New York, les clients comprennent Vodafone, Finnair, Cox & Cox, Gorillas et Teleclinic. Les avis des clients sur G2 classent Ultimate comme le meilleur fournisseur dans sa catégorie.

