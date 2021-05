Une gamme de LED UVC à haute puissance de Bolb Inc. démontre une inactivation à 99,95 % du virus et des bactéries en suspension dans l'air à 3000 litres par minute

LIVERMORE, Californie, le 11 mai 2021 /PRNewswire/ -- Bolb Inc., un leader mondial à haut rendement avec des diodes électroluminescentes à bande C (LED) ultraviolettes de haute efficacité, a démontré un taux de mortalité de 99,95 % contre les bactéries et les virus aérosolisés jusqu'à 3,000 litres par minute de débit par un laboratoire tiers.

La lumière UVC a été reconnue comme une méthode universelle, durable et sans produits chimiques pour lutter efficacement contre les agents pathogènes mutants comme le SRAS-Cov-2. Les émetteurs à semi-conducteurs produits par Bolb Inc. offrent des avantages tels qu'une luminosité de surface extrêmement élevée, une compacité, une évolutivité facile, une flexibilité de conception et une réactivité instantanée à un marché traditionnellement dominé par les lampes au mercure.

Les tests ont été effectués contre le coronavirus humain HCoV-229E aérosolisé, un virus à ARN à un brin reconnu comme substitut du SRAS. . .Cov-2, et la bactérie aérosolisée Staphylococcus aureus ATCC 6538 dans une conception de référence de la désinfection de l'air fermé équipé d'un module de lumière LED UVC Bolb avec une puissance d'entrée électrique de 40 W et une puissance de sortie de lumière UVC de 2,5 W. Dans un essai, on a obtenu une efficacité de désinfection en un seul passage de 99,96 % pour un débit d'air de 3000 litres par minute contenant du Staphylococcus aureus aérosolisé. Dans un essai distinct, l'unité de désinfection de l'air de référence a démontré une inactivation pouvant atteindre 99,95 % contre l'aérosol viral HCov-229E dans un volume de 30 m3 (1060 pi³) en 1 heure.

Fondée en 2014 à San Jose, en Californie, Bolb Inc. utilise une plateforme d'épitaxie exclusive pour produire une pile de cristaux LED UVC entièrement transparente, fournissant une base inégalée pour faire progresser sa feuille de route de performance LED UVC, la mise au point de nouveaux produits qui transformeront les applications germicides/virucides. Bolb UVC LED avait été testé, par la société et ses clients, pour atteindre jusqu'à 5 log (99,999%) d'inactivation contre les pathogènes tels que le SRAS-Cov-2 et le "superbactérie" SARM pour les applications de désinfection des surfaces et de l'eau dans plusieurs laboratoires indépendants tels que le Analytical Lab Group au Minnesota, l'Université de Californie à Berkeley et l'Institut de microbiologie de Guangzhou en Chine.

« La pandémie de COVID-19 a éveillé le monde à la nécessité d'avoir des solutions germicides/virucides sécuritaires, efficaces, sur demande et au point d'utilisation qui ne comportent pas de produits chimiques toxiques et qui causent également des fardeaux logistiques. Les tests démontrent l'évolutivité de notre technologie pour la désinfection de l'air des grandes pièces aux cabines automobiles », a déclaré le Dr. Jerry Zhang, Président et CTO de Bolb. « Nous sommes fiers et en même temps heureux que nos LED UVC soient les éléments de base essentiels pour des conceptions de référence en temps opportun afin de fournir un air propre et sécuritaire aux travailleurs de la santé, aux patients, aux exploitants de restaurants, de magasins de détail, de bureaux, de véhicules automobiles et au transport public," a déclaré le Dr Ling Zhou, PDG de Bolb.

M. Frank Harder, CRO de Bolb ajoute : « Nous encourageons tous les automobilistes intéressés. » et les fabricants d'appareils de toutes les industries pertinentes pour communiquer avec Bolb et travailler avec nous en collaboration afin de tirer parti des avancées technologiques et de la conception des systèmes que Bolb a démontrées et de déployer ces unités de désinfection de l'air extrêmement efficaces à l'échelle mondiale. »

