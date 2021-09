Une large coalition de dirigeants et d'organisations appelle à un sommet mondial pour mettre fin à la pandémie de COVID-19

WASHINGTON, 2 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Une coalition de 80 leaders mondiaux et de plus de 25 organisations issues des secteurs de l'entreprise, de la philanthropie, de la société civile, de la défense des droits, de l'éducation et de la santé a appelé aujourd'hui les leaders mondiaux présents à l'Assemblée générale des Nations Unies ce mois-ci à convoquer un sommet mondial pour lancer un plan d'action urgent visant à mettre fin à la pandémie.

Dans une déclaration envoyée au président Joe Biden, au secrétaire général des Nations Unies António Guterres et aux dirigeants du G20, la coalition a appelé les dirigeants du monde entier à convoquer un sommet mondial lors de l'Assemblée générale des Nations Unies de cette année. Elle appelle à s'engager à prendre des mesures pour mettre à disposition 7 milliards de doses de vaccins de haute qualité avant la fin de 2021, et 7 milliards de doses supplémentaires d'ici la mi-2022 ; à faire en sorte que chaque pays soit prêt à mettre en œuvre des plans de vaccination équitables à grande échelle d'ici la fin de l'année ; et à vacciner 70 % de la population mondiale d'ici la mi-2022. Partout, les populations devraient également bénéficier d'un accès équitable aux tests, aux traitements et aux autres interventions éprouvées, afin que des vies puissent être sauvées grâce à tous les outils contre la COVID-19.

La coalition comprend d'anciens hauts fonctionnaires, d'anciens dirigeants de grandes organisations multilatérales, des experts en santé publique, des dirigeants de grandes fondations et d'autres dirigeants aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et en Afrique.

« Nous devons apporter une réponse globale à la crise actuelle, qui renforcera également les systèmes de santé et la préparation à la prochaine pandémie. Nous sommes engagés dans une course contre la montre. Sans action immédiate, il y aura des millions d'infections et de décès supplémentaires. De nouveaux variants pourraient apparaître et mettre à mal l'immunité vaccinale », indique le communiqué.

La déclaration complète et la liste des signataires de la déclaration peuvent être consultées à l'adresse suivante :

https://www.covidcollaborative.us/global-covid-19-summit#letter-global-summit

