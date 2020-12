Une marque chinoise de produits pour animaux de compagnie ciblant la génération Y obtient un financement de série B par ClearVue Partners

Fondée en 2017, VETRESKA est une marque phare dans le secteur des produits pour animaux de compagnie et s'adresse aux consommateurs des générations Y et Z en Chine. Grâce à la solide expertise de son équipe de direction en matière de design de produits, de création d'images de marque et de réseau de distribution, VETRESKA a connu au cours des deux dernières années une croissance remarquable de son chiffre d'affaires et a atteint une position distinctive de leader sur le marché chinois en pleine croissance des produits pour animaux de compagnie. L'industrie des animaux de compagnie en Chine devrait passer de 30 milliards de dollars américains à 67 milliards de dollars américains au cours des cinq prochaines années. VETRESKA a réussi à bâtir un réseau de distribution complet avec plus de 40 000 magasins pour animaux de compagnie répartis dans 33 provinces en Chine et est devenue l'une des marques les plus avantageuses pour les jeunes propriétaires chinois d'animaux de compagnie.

Donald Kng, fondateur de VETRESKA et lauréat du prix « Forbes Asia 30 under 30 », a déclaré : « Le marché chinois des animaux de compagnie a connu une croissance exponentielle au cours de la dernière décennie, créant un potentiel de marché important pour développer une marque majeure. En intégrant des motifs uniques et amusants dans des produits pour animaux de compagnie qui viennent chercher le côté émotionnel des jeunes propriétaires, nous sommes convaincus que notre innovation, notre accessibilité en matière de distribution et notre système de valeurs centré sur le consommateur constitueront pour nous des avantages concurrentiels importants à l'avenir. Grâce au soutien de ClearVue Partners, nous serons en mesure d'élargir notre réseau sur les marchés internationaux et de rechercher des collaborations croisées avec des marques grand public de calibre mondial. »

« Nous sommes vraiment ravis de l'évolution de la consommation en Chine, qui représentera l'un des facteurs d'investissement les plus importants à l'échelle mondiale pour la prochaine décennie, a déclaré William Chen, fondateur et associé directeur de ClearVue. Grâce à ses capacités uniques en matière d'innovation de produits et à sa vision globale, VETRESKA est sans aucun doute un pionnier et un leader de l'industrie dans le secteur émergent des produits pour animaux de compagnie. L'expertise de ClearVue et son expérience inégalée en matière de création d'images de marque nous permettront de soutenir VETRESKA pour qu'elle accélère sa croissance et puisse saisir les vastes possibilités qu'offre la Chine aux marques nationales de premier plan. »

Depuis sa création en 2012, ClearVue a mis l'accent sur la croissance de la consommation en Chine, portant un intérêt particulier aux sociétés d'investissement qui exploitent cette croissance, notamment celles qui se concentrent sur les modes de vie des consommateurs, leur santé et leur bien-être, ainsi que sur les acheteurs numériques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1389807/image.jpg

SOURCE ClearVue Partners