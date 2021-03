Une méthode génétique pour prédire les effets des traitements personnalisés des dysfonctionnements sexuels chez les femmes

Ce communiqué et cet article sont soumis à un embargo strict jusqu'à la date prévue de leur publication (le 5 mars 2021 à 14h). Lien vers l'article, qui sera mis en ligne dès sa publication : https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0246828

ALMERE, Pays-Bas, 5 mars 2021 /PRNewswire/ -- L'influent journal en libre accès PLOS ONE a publié aujourd'hui un article sur une approche de médecine personnalisée visant le traitement du faible désir sexuel et de l'excitation chez les femmes (Daniël Höhle, et al). En général, le fonctionnement sexuel et ses problèmes sont impactés par des mécanismes à la fois biologiques et psychologiques. Cet article traite d'une approche médicale personnalisée des problèmes sexuels, et a donc une perspective essentiellement biologique. On distingue deux sous-types, dont les mécanismes sous-jacents peuvent être différents, responsables du trouble du désir sexuel hypoactif féminin (FSIAD) : 1) les femmes dont les systèmes cérébraux sont relativement insensibles aux stimuli sexuels et 2) les femmes qui ont tendance à activer l'inhibition sexuelle dans leur cerveau lorsqu'elles sont exposées à des stimuli sexuels (mais qui ont une sensibilité normale à élevée aux stimuli sexuels). Deux médicaments à la demande différents ont été développés en fonction de ces mécanismes. Cet article décrit le développement d'une nouvelle méthode génétique (adaptée aux petits groupes) basée sur les scores de prédiction phénotypique (Phenotype Prediction Scores, PPS) utilisant le polymorphisme d'un seul nucléotide (PSN). Les PSN sont les variations génétiques entre les humains. Cette méthode a donné lieu à deux formules PPS, qui peuvent être utilisées pour prédire pour chaque médicament individuellement si un patient montrera une réponse positive ou négative (ou pas de réponse du tout) à ses sentiments de désir sexuel. En d'autres termes, les formules prédisent qui répondra aux médicaments et qui ne le fera pas. Deux médicaments pour le FSIAD ont déjà été enregistrés pour le marché américain, mais le développement de ces produits est basé sur une approche dite universelle. En raison de l'approche décrite qui a été choisie ici, l'efficacité des médicaments est en moyenne 3 fois plus élevée (avec un faible nombre d'effets secondaires) que celle des médicaments qui ont été développés sur la base d'un seul produit. En résumé, la recherche montre que les deux formules de SPP développées peuvent prédire de manière fiable qui bénéficiera de chacun des médicaments à la demande et pourraient donc être potentiellement utiles dans la pratique clinique.

SOURCE Emotional Brain BV