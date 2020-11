Une monographie publiée par World Scientific Publishing prouve l'efficacité du générateur d'hydrogène-oxygène avec nébuliseur d'Asclepius Meditec dans le traitement de la COVID-19

Publiée par World Scientific Publishing le 14 novembre 2020, la monographie souligne l'efficacité du générateur d'hydrogène-oxygène avec nébuliseur pour soulager les symptômes de la pneumonie COVID-19 et explique que l'inhalation du gaz mixte hydrogène-oxygène peut réduire la gravité de la maladie et la dyspnée chez les patients atteints de COVID-19 et raccourcir la durée de leur hospitalisation.

Histoire de l'application de l'hydrogène moléculaire en médecine

L'hydrogène est le gaz le plus léger au monde et n'a pas d'effets toxiques sur l'homme (biosécurité). À ce jour, près de 1 600 articles ont été publiés sur la médecine de l'hydrogène, indiquant les effets biologiques de l'hydrogène moléculaire, y compris ses effets sur la neutralisation in vivo des radicaux libres toxiques, tels que le radical hydroxyle (-OH) et l'anion nitrate peroxyde (ONOO-), les effets anti-inflammatoires et anti-apoptotiques, et la capacité à réguler la transduction du signal cellulaire.

Sur le plan pathologique, la COVID-19 se caractérise par une exsudation de l'inflammation dans les voies respiratoires inférieures, y compris les petites bronches et les alvéoles. Avec un poids moléculaire extrêmement faible du gaz mixte hydrogène-oxygène, l'hydrogène peut augmenter les alvéoles pulmonaires pour qu'elles absorbent rapidement l'oxygène, et diminuer son travail de respiration, améliorant ainsi l'utilisation de l'oxygène sans endommager le tissu pulmonaire en raison d'une pression excessive. Les effets physiques et biologiques de l'hydrogène moléculaire indiquent que la thérapie par inhalation d'hydrogène-oxygène pour la pneumonie COVID-19 est théoriquement raisonnable et réalisable.

L'inhalation du gaz mixte hydrogène-oxygène se présente comme un nouveau traitement antiviral pour la COVID-19

Au cours du premier semestre 2020, les experts médicaux du First Affiliated Hospital de l'Université de médecine de Guangzhou ont travaillé avec des chercheurs de 11 hôpitaux de premier plan en Chine pour recueillir des données pathologiques auprès des hôpitaux et mener une étude en situation réelle sur les effets thérapeutiques de l'inhalation de gaz mixte hydrogène-oxygène chez les patients atteints de pneumonie COVID-19. Il montre qu'après avoir inhalé 3 à 6 litres de gaz mixte hydrogène-oxygène pendant plusieurs heures, presque tous les patients ont déclaré avoir une respiration régulière, une meilleure toux et une amélioration de la polypnée. Après avoir reçu le traitement pendant 1 à 2 jours, les patients ont déclaré avoir ressenti une diminution des douleurs et de l'oppression thoraciques et ont montré de meilleurs indicateurs de santé physique et une durée moyenne d'hospitalisation nettement plus courte que les patients qui n'ont pas inhalé le gaz mixte hydrogène-oxygène.

Sur la base de l'étude en situation réelle, un article universitaire intitulé « Hydrogen/Oxygen mixed gas inhalation improves disease severity and dyspnea in patients with Coronavirus disease 2019 in a recent multicenter, open-label clinical trial » publié dans le Journal of Thoracic Disease a également noté que le générateur d'hydrogène-oxygène avec nébuliseur utilisé comme thérapie adjuvante pour les patients COVID-19 peut réduire la durée du séjour à l'hôpital. Le document a été contribué et est en cours de révision.

À propos d'Asclepius Meditec et de l'appareil

Fondée en 2011, Shanghai Asclepius Meditec est la première entreprise au monde à lancer une recherche clinique sur la médecine hydrogène-oxygène. À ce jour, Asclepius Meditec a réalisé près de 200 études fondamentales, 18 essais cliniques unicentriques, 8 essais cliniques multicentriques et 7 projets de la National Natural Science Foundation, et a publié plus de 50 articles dans le SCI (Science Citation Index) ainsi que la monographie Hydrogen Cancer Control.

Le dispositif a reçu le certificat de dispositif médical de classe III national et innovant de la NMPA (Chinese National Medical Products Administration - Administration nationale chinoise des produits médicaux) en 2020, marquant une nouvelle étape dans l'histoire de la médecine hydrogène-oxygène. Aujourd'hui, l'appareil a passé avec succès les tests de conformité des dispositifs médicaux dans l'UE, notamment en matière de sécurité, de compatibilité électromagnétique, de biocompatibilité, etc. Il devrait bientôt être certifié par la marque CE. En attendant, l'appareil demande à la FDA une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA).

