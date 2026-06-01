Une nouvelle définition du confort quotidien avec les écouteurs ouverts Bowie MC2 de Baseus

SHENZHEN, Chine, 1er juin 2026 /PRNewswire/ -- Baseus continue d'innover avec ses modèles confortables d'écouteurs ouverts à clip. Ses nouveaux écouteurs ouverts Bowie MC2 associent un son recommandé par les lauréats des Grammy Awards au tout premier coussinet d'air CloudComfort, qui lance une nouvelle approche révolutionnaire du confort au quotidien. Ces écouteurs ouverts sans fil haut de gamme combinent une qualité sonore améliorée et une ingénierie intelligente dans un design conçu pour s'adapter facilement à la vie de tous les jours.

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Gros plan sur les principaux points forts des écouteurs Bowie MC2.

Coussinet d'air CloudComfort 2.0 : Le confort est un facteur clé qui distingue tout particulièrement les écouteurs Bowie MC2 de Baseus. Faits pour s'enrouler délicatement autour de l'oreille grâce au silicone ultradoux et aux coussinets amovibles CloudComfort 2.0, les écouteurs répartissent la pression plus uniformément pour créer une sensation de légèreté qui garantit un confort de port certifié par TÜV et SGS pendant plus de 8 heures par jour.

Son recommandé par les gagnants des Grammy Awards : Un son de qualité supérieure joue un rôle essentiel dans l'art. C'est pourquoi les lauréats des Grammy Awards ont recommandé les écouteurs Bowie MC2 de Baseus pour leur son sans fil équilibré à haute résolution, qui propose jusqu'à trois fois plus de détails que les codecs standard malgré un design ouvert. Soutenus par la certification Hi-Res, le codec audio LDAC, des haut-parleurs dynamiques personnalisés de 11 mm, la technologie SuperBass 3.0 et la technologie d'audio spatial BIAS améliorée, ces écouteurs produisent un son plus riche, des graves plus profonds et des basses fréquences plus puissantes, sans distorsion.

Adaptabilité et légèreté extrême pour une utilisation en continu : Pesant seulement 5,1 g chacun, les écouteurs Bowie MC2 présentent une structure de pont en C en alliage de titane à mémoire de forme qui s'adapte naturellement aux différentes formes d'oreille pour un maintien souple et sans pression. Cette expérience de confort de port tout au long de la journée est confortée par une autonomie de 11,5 heures sur une seule charge et jusqu'à 55 heures au total avec l'étui, même si la technologie SuperBass 3.0 est activée, tandis qu'une charge rapide de 10 minutes donne aux utilisateurs 3 heures d'écoute mobile.

Étanchéité IP67 : La vie est parfois imprévue, c'est pourquoi les écouteurs Bowie MC2 s'adaptent à tous les environnements pour vous divertir. Affichant un indice d'étanchéité IP67, ces écouteurs durables sont fabriqués pour résister à la sueur, à la pluie et à la poussière, ce qui en fait les compagnons idéaux des séances d'entraînement et des activités en extérieur dans des environnements imprévisibles.

Communication alimentée par l'IA et préservation des perceptions au quotidien : Les écouteurs Bowie MC2 intègrent 4 microphones directionnels dotés d'algorithmes d'IA pour isoler la voix pendant les appels, en réduisant activement les bruits de fond et les interférences dues au vent pour assurer une communication claire. Grâce à leur conception ouverte, l'utilisateur reste en outre conscient de son environnement, ce qui favorise la sécurité des trajets quotidiens, des aventures en plein air et des activités de tous les jours. Un assistant IA prend également en charge les fonctions de traduction, de prise de notes et d'aide à la conversation, tandis que la connectabilité Bluetooth 6.0 multipoint permet une commutation transparente entre deux appareils.

Forts d'un design de précision qui décuple le confort, d'un son à haute résolution et d'une polyvalence bien au-dessus des normes de la concurrence, les écouteurs ouverts Bowie MC2 de Baseus offrent un son d'excellence pour tous les styles de vie. Fidèles à la mission de Baseus, ces écouteurs constituent un équipement audio de qualité supérieure qui ne fait aucun compromis sur le confort, les performances ou la qualité. Portée par une innovation et une ingénierie continues, la marque Baseus s'apprête à redéfinir le marché des appareils audio en proposant des designs originaux et des technologies avancées, avec en ligne de mire la satisfaction des besoins des clients.

Disponibilité

Les écouteurs ouverts Bowie MC2 de Baseus seront disponibles dans la boutique Amazon de Baseus aux États-Unis à partir du 1er juin 2026, au prix de détail de 79,99 dollars, et dans la boutique Amazon européenne de Baseus à partir du 10 juin 2026, au prix de détail de 89,99 euros.

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