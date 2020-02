Une nouvelle étape dans l'engagement durable de Biotherm

Le programme Biotherm Water Lovers s'associe à Surfrider Foundation Europe afin de sensibiliser le public à la pollution plastique et de déclencher un changement positif pour les océans

PARIS, 7 février 2020 /PRNewswire /-- En 2020, le programme Biotherm Water Lovers étend son engagement à aider à préserver les eaux du monde entier par le biais d'un nouveau partenariat avec Surfrider Foundation Europe, une organisation à but non lucratif dédiée à la préservation des océans de la planète.

Ce nouveau partenariat entre Biotherm Water Lovers et Surfrider Foundation Europe a pour but de créer un mouvement visant à informer le monde sur la pollution plastique et à déclencher un changement positif dans le comportement des gens à l'égard des eaux. Dans un désir partagé de préserver l'océan, les côtes et les rives, le programme Biotherm Water Lovers et Surfrider Foundation Europe travailleront ensemble cette année pour mobiliser de nouveaux bénévoles dans toute l'Europe et soutenir plus de 2 200 activités de nettoyage des plages de l'ONG via des collectes mondiales de déchets. Chaque année, le programme recueille en moyenne 1 977 m3 de déchets grâce à des bénévoles actifs sur le terrain. Ce nouveau partenariat sensibilisera à la pollution plastique, générera des données pour alimenter la recherche scientifique et favorisera le changement sur la scène mondiale.

L'eau a toujours fait partie de l'ADN de Biotherm. En 2012, Biotherm a renforcé cette connexion profonde via le programme Biotherm Water Lovers. Tout d'abord, une partie intégrante de la mission environnementale continue de Biotherm consiste à développer une économie circulaire durable, réduisant ainsi la consommation de plastique d'origine fossile. Par ailleurs, le programme Biotherm Water Lovers collabore avec des ONG partenaires sur la recherche et l'éducation dans le domaine de la préservation des océans, en particulier en créant des produits qui respectent la vie marine.

« Depuis 2012, Biotherm est engagée dans la préservation des océans, inspirée par la connexion profonde de notre marque avec l'eau. Water Lovers est notre programme d'action visant à aider à préserver l'océan grâce à des partenariats et à des percées scientifiques. En cette période d'urgence, la prise de conscience de la crise de la pollution plastique est essentielle, mais une action est réellement cruciale. C'est pourquoi nous travaillons en partenariat avec des experts de classe mondiale pour aider à éduquer les communautés et également à nettoyer les eaux de la pollution plastique. En 2020, nous soutiendrons les activations sur le terrain de notre nouveau partenaire, Surfrider Foundation Europe, aux côtés de nos bénévoles actifs et d'autres amoureux de l'eau dans toute la région. » Giulio Bergamaschi, président mondial de Biotherm.

« L'océan est essentiel à la vie sur Terre. Source d'oxygène et de nourriture, il régule le climat et abrite une multitude d'écosystèmes qui sont fortement menacés par nos activités humaines. Surfrider Foundation Europe œuvre au quotidien avec des acteurs clés visant à défendre ce bien commun pour l'humanité, dans le seul but de déclencher de réels changements au cœur de nos sociétés. C'est en ligne avec cette approche que Surfrider Foundation Europe rejoint aujourd'hui le programme Biotherm Water Lovers, avec l'ambition de soutenir et de remettre en question la marque dans l'amélioration de son impact environnemental et de sensibiliser le public », a déclaré Florent Marcoux, directeur général de Surfrider Foundation Europe.

BIOTHERM WATER LOVERS – UNE FEUILLE DE ROUTE POUR AMÉLIORER LA DURABILITÉ

Outre ce nouveau partenariat, Biotherm met également en œuvre des améliorations de formules et d'emballages afin de confirmer l'engagement de la marque à contribuer à une économie circulaire.

MINIMISER L'IMPACT DES FORMULES SUR LES OCÉANS

Biotherm est déjà à l'avant-garde d'une approche plus durable de la beauté, en intégrant la durabilité dans le développement de ses produits depuis 2012, à commencer par l'interdiction des micro-perles dans son produit de rinçage.

En 2017, Biotherm a testé son WaterLover Sun Milk sur une plateforme de tests environnementaux. Son objectif est de comprendre et de toujours réduire l'impact de ses produits d'écran solaire sur l'environnement aquatique mondial, des eaux douces aux eaux salées de la planète.

En 2019, la marque a annoncé une nouvelle charte de formulation visant à réduire l'impact de ses formules sur l'eau, avec des exigences strictes en matière d'écotoxicité, de biodégradabilité et une utilisation accrue des ingrédients formulés dans le domaine des sciences biologiques.

UNE VISION CIRCULAIRE DE L'EMBALLAGE

Suite à l'engagement de Biotherm à réduire son empreinte plastique, la marque a commencé à adopter une approche non fossile pour tous ses nouveaux emballages en plastique.

Biotherm réduira sa consommation de plastique vierge en utilisant du plastique recyclé et, en outre, s'engage à soutenir l'utilisation d'alternatives plus durables :

En 2020, tous les emballages PET seront fabriqués à partir de PET 100 % recyclé.

D'ici 2023, la marque s'assurera que tous les produits sont fabriqués avec un minimum de 50 % de plastique recyclé et commencera à utiliser du plastique bio-recyclé (processus de recyclage enzymatique)*.

En 2025, Biotherm sera 80 % sans fossile dans sa consommation plastique globale et, afin de favoriser une économie circulaire pour le plastique, la marque s'engage à s'assurer que 100 % de ses emballages plastiques seront réutilisables, recyclables ou rechargeables d'ici 2025.

* Le plastique bio-recyclé est différent du plastique biodégradable.

DES PARTENARIATS AVEC DES ONG DE PREMIER PLAN AFIN DE PRÉSERVER NOS EAUX

Afin de soutenir l'engagement à long terme de Biotherm et sa mission continue visant à réduire l'impact de ses produits sur les océans, la marque continue de forger des partenariats avec des ONG de premier plan dans le monde entier.

MISSION BLUE, UN PARTENAIRE HISTORIQUE POUR LA PRÉSERVATION

Depuis 2012, lorsque Biotherm a lancé le programme Water Lovers, la marque collabore avec Mission Blue. Fondée par le Dr Sylvia Earle, Mission Blue permet aux individus et aux communautés de protéger des lieux spéciaux dans le monde entier qui jouent un rôle crucial pour la santé des océans. Ces lieux, appelés « Hope Spots », sont essentiels à la poursuite de la mission de restauration et de préservation des océans de la planète. Depuis huit ans, Biotherm travaille aux côtés de Mission Blue pour aider à préserver des Hope Spots dans le monde entier.

LA FONDATION TARA OCÉAN, UN PARTENAIRE HÉROÏQUE POUR LA RECHERCHE

Depuis 2017, Biotherm travaille aux côtés de la Fondation Tara Océan, une organisation à but non lucratif qui collabore avec des institutions scientifiques pour étudier l'impact du changement climatique sur l'océan.

Tara est propriétaire d'une goélette légendaire de 36 mètres, qui a été construite pour faire face à des conditions extrêmes et sert de plateforme pour des missions de recherche scientifique de haut niveau. Le bateau a effectué 13 expéditions, désormais soutenues par Biotherm.

Cette recherche permet à Biotherm de minimiser les effets de ses produits sur la mer, en particulier la gamme de soins de protection solaire WaterLover, qui s'engage à respecter la vie aquatique.

À propos de Biotherm

Pionnière de la biologie de la peau depuis sa découverte des bienfaits de la fraction probiotique LIFE PLANKTON™ en 1952, la marque Biotherm utilise son ingrédient unique dans des solutions de soin de la peau avancées. Grâce à son expertise en sciences biologiques et biotechnologiques, la marque infuse les actifs les plus puissants dans des textures agréables sans précédent pour une beauté saine et active. Biotherm propose des gammes complètes de plus de 130 soins pour le visage et pour le corps, adaptés à tous les types de peaux, préoccupations et styles de vie. Ses produits emblématiques incluent Life Plankton™ Essence, Aquasource Gel, Blue Therapy Serum et Lait Corporel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.biotherm.com.

