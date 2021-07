Une nouvelle étude de l'IREX tient compte de l'effet de la pandémie sur les médias et l'information en Europe et en Eurasie

WASHINGTON, 8 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le Baromètre Vibrant Information 2021 (VIBE) de l'IREX, met en évidence plusieurs facteurs - le ralentissement financier mondial, la rétention d'informations par les gouvernements et la désinformation liée à la pandémie COVID-19 - qui ont eu un impact sur le secteur des médias et de l'information dans 13 pays d'Europe et d'Eurasie.

Après avoir réalisé l'indice de viabilité des médias pendant près de 20 ans, l'IREX a mis au point le baromètre Vibrant Information avec le financement de l'USAID pour saisir et mesurer la manière dont l'information est produite et utilisée aujourd'hui. Grâce à des panels d'experts dans les pays, VIBE cherche à évaluer le dynamisme des systèmes d'information des pays à l'ère du numérique et analyse des concepts plus récents, tels que l'initiation aux médias et les bulles d'information, ainsi que les ressources médiatiques et la qualité de l'information dans le secteur des médias et de l'information.

L'édition 2021 du VIBE montre que la récession économique mondiale de 2020, déclenchée par la pandémie, a compromis davantage un secteur des médias déjà aux prises avec des ressources opérationnelles réduites. Bien qu'il n'existe pas encore de recherche spécifique sur l'effet du COVID-19 sur la Serbie, les données présentées lors d'un forum soutenu par l'USAID à l'automne 2020 ont montré que le marché de la publicité était en baisse début 2020. De plus, comme la publicité dans la région est de plus en plus politisée, les médias sont plus susceptibles d'être influencés par des bienfaiteurs à motivation politique qui influencent le contenu éditorial, ce qui entraîne une augmentation de l'autocensure.

Les panélistes de toute la région ont souligné les mesures prises par leurs gouvernements pour supprimer les informations de santé publique et les données COVID-19. Le panel géorgien a observé que les principales autorités de santé publique du pays ont gelé les médias qui posaient des questions cruciales, et que l'accès déjà limité des journalistes aux informations publiques s'est encore détérioré. Les restrictions COVID-19 imposées par le gouvernement russe ont permis aux autorités de limiter la surveillance publique du vote constitutionnel de 2020 et des élections régionales et locales de septembre 2020.

Enfin, les gouvernements de toute la région ont dissimulé des informations, tandis que la désinformation - y compris les rumeurs et les conspirations sur la pandémie - se répandait. Nombre d'entre eux étaient des versions localisées de complots internationaux non fondés liés à l'implantation de micropuces ou au rôle de la technologie 5G. Le panel de Macédoine du Nord a relevé que malgré le manque de données formelles, deux opérations de vérification des faits dans le pays avaient indiqué qu'environ deux tiers des articles qu'ils avaient démystifiés en 2020 étaient liés au COVID-19.

VIBE est rendu possible grâce au soutien du peuple américain par le biais de l'Agence américaine pour le développement international (USAID). VIBE comprend des rapports par pays et le tableau de bord VIBE Explorer pour analyser et comparer les tendances des données, les régions et les différents pays.

