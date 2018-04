Une nouvelle étude montre les avantages significatifs de l'utilisation à domicile du dispositif myAirvo de Fisher & Paykel Healthcare chez les patients atteints de BPCO

L'étude1, un essai contrôlé randomisé mené au Danemark, a étudié les effets à long terme de la thérapie nasale à haut débit sur des patients atteints de BPCO déjà traités par oxygénothérapie à long terme.

L'étude a montré des résultats statistiquement significatifs, avec pour principal résultat une réduction significative du taux d'exacerbation des patients ou de l'aggravation de leur état (passant de 4,95 à 3,12 par patient par an, p <0,001) chez ceux traités par thérapie nasale à haut débit.

L'étude a également montré que, chez les patients ayant utilisé myAirvo et suivi le protocole, les taux d'hospitalisation toutes causes confondues ont diminué, passant de 1,39 à 0,79 par patient au cours de l'année. Parmi les autres résultats positifs, il a été constaté que les résultats du groupe de traitement (myAirvo) sont meilleurs que ceux du groupe témoin (soins standard) dans plusieurs évaluations de la qualité de vie (moins d'essoufflement, meilleure mobilité et plus faible taux de rétention du dioxyde de carbone) chez ces patients chroniques.

Cet essai, dirigé par Line Storgaard et le Dr Ulla Weinreich, est la plus grande étude à avoir été menée sur cette durée de traitement dans un environnement domestique. Il a permis de suivre 200 patients atteints de BPCO traités par oxygénothérapie à long terme pendant 16 heures ou plus par jour sur une durée d'un an.

Andrew Somervell, vice-président des produits et technologies chez Fisher & Paykel Healthcare, a déclaré : « Il est encourageant de voir des résultats aussi convaincants chez les patients atteints de BPCO. Cette étude devrait augmenter l'intérêt clinique du dispositif respiratoire à domicile myAirvo et encourager un changement de la prise en charge clinique et l'adoption de ce dispositif partout dans le monde. »

Cette étude vient conforter d'autres résultats positifs qui ont été récemment publiés dans les annales de l'American Thoracic Society. Sous la direction du Dr Kazuma Nagata du Kobe City Medical Centre General Hospital, un essai multicentrique a été réalisé au Japon selon un plan d'étude croisé pour étudier des patients atteints de BPCO stable avec hypercapnie2. Cet essai a lui-aussi démontré une amélioration cliniquement significative de la qualité de vie des patients (le score total moyen s'est amélioré de 7,8 points, p <0,01) et une diminution de l'hypercapnie chez les patients atteints de BPCO hypercapnique stable.

À la suite des résultats positifs de cet essai pilote, un plus grand essai multicentrique a commencé.

Ensemble, ces nouvelles études s'ajoutent aux preuves de plus en plus nombreuses démontrant l'efficacité de la thérapie nasale à haut débit au moyen du dispositif myAirvo chez les patients atteints de BPCO.

*Bronchopneumopathie chronique obstructive 1 Storgaard L, Hockey H, Laursen B, Weinreich U. Long-term effects of oxygen-enriched high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure (Effets à long terme du traitement par canule nasale à haut débit enrichi en oxygène chez des patients atteints de BPCO souffrant d'insuffisance respiratoire chronique hypoxémique). Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018;13:1195-1205. Fisher & Paykel Healthcare a fourni les dispositifs myAirvo et a contribué au financement de cette étude. 2 Nagata K, Kikuchi T, Horie T, Shiraki A, Kitajima T, Kadowaki T et al. Domiciliary High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy for Patients with Stable Hypercapnic Chronic Obstructive Pulmonary Disease. A Multicenter Randomized Crossover Trial. (Oxygénothérapie à domicile par canule nasale à haut débit chez des patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive hypercapnique stable. Un essai croisé randomisé multicentrique.) Ann Am Thorac Soc. 2018;15(4):432-439.

