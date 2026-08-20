Une nouvelle étude montre que les entreprises internationales ont du mal à valoriser pleinement leurs investissements dans la gestion des ressources humaines

Une nouvelle étude menée par Strada révèle un écart entre la capacité système et la valeur réalisée, les contrôles manuels et les processus existants étant encore largement répandus.

THE WOODLANDS, Texas, 20 août 2026 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude menée par Strada, leader des ressources humaines, de la paie et de la technologie qui simplifie la gestion internationale des effectifs, révèle qu'en dépit d'un investissement soutenu dans les technologies modernes de RH et de paie, de nombreuses organisations d'entreprise n'ont pas encore pleinement réalisé leur valeur escomptée. En conséquence, les solutions manuelles, les processus existants et les systèmes parallèles restent une caractéristique commune des opérations de paie et de gestion des effectifs.

L'étude Strada Workforce Possibility Report 2026, publiée aujourd'hui, révèle que 77 % des grands employeurs qui mettent en œuvre ou exploitent une plateforme HCM majeure dépendent encore de contrôles manuels, de systèmes parallèles ou de sauvegardes traditionnelles pour gérer les opérations de gestion de la paie et des effectifs. Les résultats mettent en évidence un manque de confiance plus large : les systèmes sont en place, mais ne sont pas encore totalement optimisés pour fonctionner de manière autonome, ce qui expose les équipes à un risque opérationnel permanent et limite la valeur des programmes de transformation.

Le rapport, qui s'appuie sur une enquête mondiale menée auprès de hauts responsables des ressources humaines, des finances, des opérations et de la technologie, montre également que les programmes de transformation n'apportent rien à grande échelle. En ce qui concerne les principaux résultats en matière de paie et de ressources humaines, moins de trois organisations sur dix ont fait état de progrès significatifs. Seuls 23 % déclarent avoir réduit de manière significative les tâches manuelles liées à la paie, 21 % seulement faisant état d'une nette amélioration de la confiance dans la conformité, ce qui met en évidence un fossé persistant entre les capacités du système et les performances quotidiennes.

Pendant des années, les entreprises ont investi dans des plateformes de gestion des ressources humaines et des salaires dans l'espoir de bénéficier d'une plus grande confiance dans les données, la conformité et l'évolutivité. Pourtant, pour beaucoup, cette valeur n'est pas encore pleinement réalisée, car la complexité, la fragmentation et les opérations sous-optimisées continuent de limiter les performances et de ralentir l'exécution.

L'impact est bien plus profond. 81 % des organisations déclarent que la complexité des effectifs affecte désormais leur capacité à mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise, soulignant ainsi que les systèmes fragmentés et les processus sous-optimisés sont en train de devenir un obstacle à la croissance. Les équipes chargées de la paie continuent de rapprocher les données manuellement, de recouper les résultats et de maintenir des processus de substitution bien au-delà de la mise en service, créant ainsi des opérations fantômes qui limitent l'efficacité et la confiance.

Commentant les résultats, Jenni Flaherty, Directrice de la stratégie des produits de paie, a déclaré :

« Nous constatons des investissements importants et soutenus dans la technologie des RH et de la paie, mais de nombreuses organisations n'en ont toujours pas réalisé la pleine valeur. Notre étude montre que les contrôles manuels et les processus existants persistent lorsque les systèmes ne sont pas totalement optimisés ou intégrés. »

« Lorsque ces solutions de contournement sont intégrées, elles suggèrent des possibilités de mieux connecter les systèmes et d'améliorer leur fonctionnement au quotidien. Les organisations tournées vers l'optimisation et l'amélioration continue sont celles qui dégagent une plus grande efficacité, une plus grande confiance et une valeur à long terme. »

L'étude révèle également que la visibilité des données reste un défi majeur. Seules 39 % des entreprises ont une visibilité en temps réel de leurs dépenses salariales globales, alors qu'il s'agit de l'une des bases de coûts les plus importantes et les plus sensibles. Dans la plupart des cas, la réponse aux questions de base sur les effectifs nécessite encore une consolidation manuelle entre plusieurs systèmes, ce qui augmente le risque de retard, d'erreur et de mauvaise prise de décision.

Le Workforce Possibility Report 2026 de Strada s'appuie sur une étude indépendante menée auprès de 405 décideurs d'entreprises de plus de 1 000 salariés sur sept marchés internationaux. Consultez l'intégralité du Workforce Possibility Report 2026 à l'adresse suivante : https://stradaglobal.com/fr/workforcepossibility/

Notes aux rédacteurs

Le Workforce Possibility Report de Strada a été réalisé de manière indépendante et reflète les points de vue de dirigeants responsables des ressources humaines, de la paie et des opérations de gestion des effectifs au sein de grandes entreprises sur les marchés suivants : Royaume-Uni, Amérique du Nord, Australie, Singapour, France, Allemagne et Pays-Bas.

À propos de Strada

Strada est un leader dans le domaine des ressources humaines, de la paie et de la technologie qui simplifie la gestion de la main-d'œuvre internationale. Dans 180 pays, Strada conçoit et fournit des solutions plaçant les personnes au premier plan basées sur la technologie cloud qui aident les organisations à se développer et à permettre à leurs employés de donner le meilleur d'eux-mêmes. www.stradaglobal.com