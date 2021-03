Une nouvelle étude révèle les principales options de programmes de migration par investissements pour les personnes très fortunées qui recherchent la sécurité en matière de santé

LONDRES, 23 mars 2021 /PRNewswire/ -- En réponse à la demande mondiale sans précédent de programmes de résidence et de citoyenneté par investissement comme moyen de surmonter les limites et les risques liés au fait d'être limité à une seule juridiction dans le sillage de la COVID-19, Deep Knowledge Analytics et Henley & Partners ont publié l' évaluation du risque sanitaire des programmes de migration par investissement – un classement et une analyse ont été réalisés sur la façon dont les États souverains qui gèrent ces programmes se sont comportés pendant la pandémie mondiale et leur chance d'être des oasis de longévité à l'avenir

En prenant en compte plus de 4 000 points de données et 140 paramètres différents, ce rapport novateur présente une analyse systémique, des outils interactifs et des informations exclusives sur l'efficacité avec laquelle 31 pays qui accueillent des programmes de migration par investissements attirent les capitaux et les talents étrangers qui ont géré la crise sanitaire et économique mondiale déclenchée par la COVID-19.

Dr. Juerg Steffen , PDG de Henley & Partners, déclare qu'il s'agit d'une ressource inestimable pour ceux qui envisagent la migration par investissements comme un moyen de créer une valeur optimale et d'atténuer les risques en termes de lieu de vie, de travail, d'études et d'investissement. « Le chaos et les perturbations vécus dans le monde entier au cours de l'année écoulée ont fait de l'accès à la sécurité sanitaire une préoccupation majeure. »

Selon Dmitry Kaminskiy , co-fondateur de Deep Knowledge Group, décrit « la santé comme nouvelle richesse » et dit qu'elle a pris une importance considérable au sein de la communauté mondiale des investisseurs. « La notion selon laquelle la santé, plutôt que la richesse, est la classe d'actifs la plus précieuse, verra l'ascension de régions qui encouragent la migration et la relocalisation tant individuelles qu'institutionnelles en fonction de la priorité accordée au bien-être, plutôt qu'au capital. »

Les résultats révèlent que le Canada est le pays de migration par investissement le plus performant en termes de gestion de la santé et de préparation au risque. La Nouvelle-Zélande étant en deuxième position et l'Australie juste derrière en troisième position. Quatre pays européens figurent dans le top 10, avec la Suisse à la 4e place, l'Autriche à la 5e place, l'Italie à la 9e place et le Royaume-Uni à la 10e place.

Il y a également quelques surprises intéressantes à noter dans les rangs supérieurs, avec les Émirats arabes unis à la 6e place, juste derrière l'Autriche, et devant Singapour, qui est à la 7e place, et Hong Kong, qui est à la 8e place. La Turquie et l'Irlande suivent de près le Royaume-Uni en 11e position. Bien qu'étant le pays le plus puissant du monde et celui qui consacre le pourcentage le plus élevé de son PIB aux soins de santé, les États-Unis ne se classent qu'au 16e rang sur les 31 pays de migration par investissements.

Dr. Parag Khanna , associé directeur de FutureMap, estime que les pays devraient tirer les leçons de l'expérience de la COVID et améliorer leur sécurité sanitaire tout en entreprenant d'autres réformes pour attirer la prochaine vague de migrants investisseurs. « Les options du programme de migration par investissements pourraient bien se développer. De nombreux pays ont astucieusement modifié leurs politiques de visa à la volée pendant la pandémie, permettant aux touristes d'être classés comme nomades, aux nomades de se convertir en entrepreneurs et aux entrepreneurs en résidents. »

Consultez en ligne l'évaluation complète des risques sanitaires des programmes de migration par investissements .

Related Links

https://www.henleyglobal.com



SOURCE Henley & Partners; Deep Knowledge Analytics