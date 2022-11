UNE NOUVELLE ÉTUDE RÉVÈLE QUE LES PISTACHES SONT UN PUISSANT CONCENTRÉ D'ANTIOXYDANTS

Les pistaches ont une grande capacité antioxydante qui rivalise avec celle des aliments riches en antioxydants les plus connus

FRESNO, Calif., 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Les aliments riches en antioxydants sont régulièrement recommandés dans le cadre d'un mode de vie sain, et les recherches indiquent qu'une alimentation riche en antioxydants peut même contribuer à réduire le risque de mortalité.1 Alors que certains fruits et légumes sont souvent considérés comme des aliments riches en antioxydants, une nouvelle étude menée par l'université Cornell et publiée dans la revue Nutrients a donné des résultats surprenants.2 Les pistaches possèdent une capacité antioxydante parmi les plus élevées lorsqu'on les compare aux valeurs rapportées dans les recherches de nombreux aliments connus pour leur capacité antioxydante, tels que les myrtilles, les grenades, les cerises et les betteraves.3,4,5

Les chercheurs de l'université Cornell ont voulu mieux comprendre le potentiel mécanisme à l'origine des bienfaits pour la santé liés aux pistaches dans des études récentes. Ils ont analysé les pistaches afin de déterminer :

Les composés phytochimiques des pistaches, des composés présents dans les plantes qui peuvent contribuer à réduire le risque de maladie chronique et à maintenir le bon fonctionnement de l'organisme.

La capacité antioxydante des pistaches.

La possibilité des extraits de pistache de contribuer à inhiber la croissance des cellules tumorales (cellules cancéreuses du sein, du foie et du côlon) en laboratoire.

Les chercheurs ont employé deux méthodes différentes pour mesurer le pouvoir antioxydant des pistaches : la méthode ORAC (capacité d'absorption des radicaux oxygénés) et le protocole CAA (activité antioxydante cellulaire). Ils ont constaté que les pistaches présentaient de très hauts niveaux d'activité antioxydante.

« Nous étions heureux de voir que la capacité antioxydante des pistaches était si forte dans notre étude », indique Dr Rui Hai Liu, professeur de science alimentaire à l'université Cornell. « En les comparant aux valeurs rapportées dans les recherches ayant utilisé les mêmes méthodes pour d'autres aliments connus pour leur capacité antioxydante, nous constatons que l'activité antioxydante des pistaches est plus élevée que celle d'aliments souvent considérés comme de puissants concentrés d'antioxydants, tels que les myrtilles, les cerises et les betteraves.2,3,4,5 Nous pensons que la grande capacité antioxydante des pistaches peut provenir des composés uniques des pistaches, comme la vitamine E, les caroténoïdes, les phénols et les flavonoïdes. La combinaison ou l'interaction de ces antioxydants bénéfiques, des composés bioactifs ainsi que d'autres nutriments présents dans les pistaches est probablement ce qui contribue aux nombreux bienfaits pour la santé que nous avons observés dans les études sur les pistaches au cours des dernières années. »

Les métabolismes normaux de la vie quotidienne, de l'alimentation, la respiration et l'exercice physique aux toxines présentes dans l'environnement, peuvent générer des radicaux libres dans l'organisme. Les radicaux libres attaquent les cellules saines de l'organisme et ces dommages peuvent contribuer à l'inflammation et au vieillissement, sans oublier les problèmes de santé chroniques comme les maladies cardiaques et le cancer. Les professionnels de la santé recommandent de consommer des aliments antioxydants pour aider à protéger les cellules saines contre les dommages des radicaux libres dans l'organisme.6,7

La plupart des personnes savent que les antioxydants sont bons pour la santé, mais nombre d'entre elles ne savent pas vraiment comment les antioxydants interviennent dans l'organisme. Pour regarder une vidéo informative sur les antioxydants, consultez https://AmericanPistachios.fr/.

Voici un résumé des autres résultats de l'étude :

Les pistaches possèdent une grande variété de composés phytochimiques importants, tels que divers membres de la famille de vitamine E (β-tocophérol et γ-tocophérol), les caroténoïdes (lutéine, zéaxanthine et β-carotène), les phénols et les flavonoïdes.

Les deux méthodes – ORAC et CAA2 – ont mesuré une grande activité antioxydante dans les pistaches. Le protocole CAA mesure l'activité antioxydante dans une cellule, c'est-à-dire la façon dont les cellules assimilent ou absorbent les antioxydants, et constitue un essai plus pertinent sur le plan physiologique et considéré comme un reflet de ce qui peut se passer dans le corps humain par rapport aux essais chimiques sur les antioxydants. 3

Les extraits phytochimiques des pistaches ont montré d'importantes activités antiprolifératives contre les cellules cancéreuses humaines du sein, du foie et du côlon in vitro, avec une activité exceptionnellement élevée contre les cellules cancéreuses du sein. Les extraits phytochimiques des pistaches ont montré qu'ils inhibaient la croissance du cancer dans les trois cellules cancéreuses (sein, foie et côlon) sans causer de cytotoxicité cellulaire. Les chercheurs indiquent que ce domaine d'étude mérite des recherches approfondies afin de déterminer la façon dont les extraits de pistache bloquent la croissance des cellules cancéreuses comme le montre cette nouvelle étude. Il est également intéressant de noter que des études de population montrent une association entre une fréquence élevée de consommation de fruits secs et une réduction du risque de certains cancers.8,9

« Les bienfaits des pistaches pour la santé ont été étudiés au cours des 20 dernières années et nous sommes heureux d'approfondir dans la composition spécifique des pistaches pouvant contribuer à la santé générale », affirme Amber Wilson, MS, RD, directrice de recherche et communication en nutrition chez American Pistachio Growers. « Les résultats de cette étude confirment le fort potentiel antioxydant des pistaches ; une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitent ajouter davantage d'aliments complets antioxydants à leur alimentation. »

Les pistaches utilisées dans l'étude de l'université Cornell ont été cultivées en Californie et présentent un profil nutritionnel différent de celles cultivées dans d'autres pays.

Les pistaches cultivées aux États-Unis constituent également une source végétale de protéines complètes. Une portion de pistaches (30 g ou 49 pistaches décortiquées) représente une excellente source de cuivre et une bonne source de protéines, de fibres, de vitamine B6, de phosphore et de thiamine.

Pour plus d'informations au sujet de la recherche sur les bienfaits des pistaches pour la santé, consultez https://americanpistachios.fr/nutrition-and-health.

Notes aux éditeurs :

Pourquoi existe-t-il depuis ces dernières années un tel intérêt mondial pour les pistaches cultivées aux États-Unis ? Les baby-boomers se souviennent des machines à chewing-gum qui distribuaient des pistaches importées d'Iran, teintées en rouge, lorsqu'ils étaient jeunes. À l'époque, aucune pistache n'était produite dans le pays.

Arrivées en Californie dans les années 70 à partir de graines de pistaches iraniennes, qui poussaient sous forme de buisson, les pistaches représentent l'une des cultures commerciales les plus récentes aux États-Unis. L'amélioration de la culture ainsi que les recherches menées par le département de l'Agriculture des États-Unis ainsi que les universités californiennes ont permis de développer un pistachier résistant qui a prospéré dans les climats arides de Californie, d'Arizona et du Nouveau-Mexique. La pistache américaine est donc physiologiquement différente et produit un fruit au profil nutritionnel différent des fruits originaux d'Iran ou d'ailleurs, comme dans la région de Bronte, en Italie.

L'intérêt s'est très vite porté sur la recherche nutritionnelle de cette pistache améliorée. Au cours des années suivantes, des recherches ont été menées par des universités et des institutions de renom en Europe, en Chine, au Canada et aux États-Unis. Les études ont été publiées et ont révélé de nombreux bienfaits pour la santé qui distinguent les pistaches cultivées aux États-Unis des autres aliments. En particulier, en mars 2020, il s'est avéré que les pistaches cultivées aux États-Unis faisaient partie des rares protéines végétales à être également des protéines complètes, c'est-à-dire qu'elles contiennent les neuf acides aminés essentiels nécessaires à la croissance humaine, généralement présents dans les protéines animales.

Un résumé de la recherche globale est disponible sur AmericanPistachios.fr.

