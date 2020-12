Une nouvelle industrie arrive à Trona

TRONA, Californie, 3 décembre 2020 /PRNewswire/ -- PVL Limestone, Inc., propriétaire de PVL Lime, est heureux d'annoncer que le comté de San Bernardino a approuvé son projet de construire une usine de chaux propre et efficace à la pointe de la technologie à Trona, en Californie. L'usine emploiera plus de trente personnes de la région de Trona et représentera un coup de pouce à l'économie locale.

La chaux est un matériau commercial essentiel utilisé dans de nombreux procédés agricoles, de construction, métallurgiques, environnementaux, etc. Les faibles émissions dans l'environnement et la sécurité de la communauté et de ses employés ont été des considérations primordiales dans la conception de l'usine de chaux qui sera l'une des plus propres du monde. De la chaux de haute qualité sera produite en convertissant le calcaire de la carrière de PVL Limestone en exploitation en chaux, qui sera distribuée aux clients en Californie et potentiellement sur les marchés proches.

PVL Limestone, Inc. a également le plaisir d'annoncer qu'elle fera son entrée sur les marchés du calcaire blanc brillant en Californie du Sud. Avec le développement de son gisement de Helder Wit, elle fournira l'une des sources disponibles de la plus haute qualité de ce produit avec plus de 100 ans d'approvisionnement.

Pour de plus amples informations sur le projet PVL Lime, veuillez contacter :

Larry Trowsdale

PVL Limestone, Inc.

Tél. : 760-384-8172

E-mail : [email protected]

