Une nouvelle publication de consensus d'experts fournit des conseils pratiques sur l'utilisation des acides gras oméga-3 dans le cadre de la nutrition parentérale

BAD HOMBURG, Allemagne, 17 février 2020 /PRNewswire/ -- Fresenius Kabi, leader mondial dans le domaine de la nutrition clinique, annonce la publication récente de l'article « Lipids in Parenteral Nutrition: Translating Guidelines into Clinical Practice »[1] dans le Journal of Parenteral and Enteral Nutrition (JPEN). Cette publication rassemble à ce jour le plus grand nombre de déclarations de consensus d'experts visant à fournir des conseils sur l'utilisation dans la pratique clinique d'émulsions lipidiques contenant de l'huile de poisson.

Un panel international d'experts, reconnus dans les domaines de la nutrition clinique, du métabolisme lipidique et de la pharmacologie, a développé un ensemble de 43 recommandations établies par consensus. Ces recommandations visent à aider les professionnels de santé à appréhender les questions concernant la prescription, l'administration, la sécurité et la surveillance des lipides, que ce soit pour la nutrition parentérale à court et à long termes, pour les patients pédiatriques et adultes, et pour les soins hospitaliers et à domicile.

Il a été démontré que la nutrition parentérale à base d'huile de poisson a de nombreux effets bénéfiques sur des fonctions biologiques clés, telles que la modulation de la réponse immunitaire et inflammatoire. Un nombre croissant de preuves suggère que ces propriétés améliorent les résultats cliniques telle que la diminution des taux d'infection, des risques de septicémie ainsi que de la durée des séjours en unité de soins intensifs (USI) et à l'hôpital.[2]

Les lignes directrices actuelles des sociétés savantes internationales recommandent l'utilisation d'émulsions lipidiques contenant de l'huile de poisson dans la nutrition parentérale.[3-5] Concernant les nutriments spécifiques, seules les émulsions lipidiques parentérales riches en EPA et DHA* sont recommandées par la directive de la Société européenne de nutrition clinique et métabolisme (ESPEN) relative à la nutrition clinique en USI.[4]

Pour lire le résumé des déclarations de consensus ainsi que l'analyse des données actuelles concernant les bénéfices cliniques des acides gras oméga-3 dans le domaine de la nutrition parentérale dans le continuum des soins de santé, rendez-vous sur https://onlinelibrary.wiley.com/toc/19412444/2020/44/S1.

Inscrivez-vous dès maintenant pour visionner gratuitement les deux parties de la série éducative sur ce thème proposée par la Société américaine de nutrition parentérale et entérale (ASPEN) : « Expert Consensus on Omega-3 Fatty Acids in Parenteral Nutrition: Focus on Critical Care and Major Surgery », le 22 avril 2020 et « Expert Consensus on Omega-3 Fatty Acids in Parenteral Nutrition: Continuum of Care – From Hospital to Home Care », le 9 juillet 2020. Pour consulter les différents webinaires proposés par l'ASPEN sur la nutrition clinique, rendez-vous sur http://www.nutritioncare.org/webinars/.

* EPA=acide eicosapentaénoïque ; DHA=acide docosahexaénoïque

