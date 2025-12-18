Une nouvelle référence industrielle : L'équipement de pyrolyse intelligent de Niutech permet à un groupe de renommée mondiale de réaliser un projet de recyclage chimique des déchets plastiques

JINAN, Chine, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Un groupe international de renom a réalisé des évaluations mondiales rigoureuses sur des fournisseurs nationaux et internationaux dans le même secteur. Après une évaluation complète des progrès, de la maturité et de la stabilité du matériel technologique, le groupe a finalement choisi « l'ensemble complet de technologie et d'équipement de pyrolyse des déchets plastiques intelligents et continus à grande échelle de nouvelle génération » de Niutech. Cette décision a conduit à l'investissement et à la construction d'une usine de recyclage chimique de déchets plastiques haut de gamme au Vietnam.

Niutech’s Large-Sale of Industrial Continuous Intelligent Waste Plastic Pyrolysis Production Line

Actuellement, l'usine a été mise en service avec succès et fonctionne de manière continue et efficace depuis plusieurs mois, tous les indicateurs des produits de pyrolyse répondant aux attentes. L'équipement technique avancé de Niutech a fait preuve de performances exceptionnelles en matière de sécurité, de fiabilité et de protection de l'environnement à sa mise en service, ce qui lui a valu les éloges du client. Il a également permis de vérifier la puissance des équipements chinois haut de gamme de protection de l'environnement et constitue une autre réalisation importante de la coopération renforcée entre Niutech et le groupe international dans le domaine du recyclage chimique des déchets plastiques. Actuellement, les préparatifs d'expansion du projet sont pratiquement terminés, et les plans de reproduction et d'expansion dans d'autres régions sont également en cours.

Ce projet utilise comme matière première les déchets plastiques issus de la production industrielle, en s'appuyant sur la technologie et l'équipement uniques et brevetés de Niutech pour convertir les déchets plastiques en huile de pyrolyse de haute qualité. Cette huile de pyrolyse est ensuite traitée dans les usines chimiques du client, ce qui permet de réaliser un cycle chimique complet du « plastique usagé au nouveau plastique. » Cette approche permet de réduire considérablement les émissions de carbone tout en diminuant la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Le modèle innovant d'intégration de la technologie et de l'équipement de Niutech au développement coordonné de l'industrie a créé de nombreuses premières mondiales, fournissant une étude de cas vérifiable, reproductible et évolutive afin de promouvoir le développement du recyclage chimique des déchets plastiques.

Le professionnel crée des références. La mise en service réussie de ce projet est une autre réalisation importante de Niutech dans l'exploration continue du marché international haut de gamme, à la suite de sa collaboration avec le projet de recyclage chimique des plastiques de BASF au Danemark. Actuellement, un projet de pyrolyse de déchets plastiques à grande échelle au Royaume-Uni, adoptant la même technologie de pointe que Niutech, est mis en œuvre sans difficultés. S'appuyant sur plus de 30 ans d'accumulation du capital technologique et d'expérience en ingénierie dans le domaine de la pyrolyse, Niutech a fourni au partenaire un service complet couvrant la conception de solutions techniques, la fabrication d'équipements de base et l'assistance à la mise en service sur site.

