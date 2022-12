Une nouvelle thérapie intra-articulaire traite efficacement l'arthrose chez le chien

Orthogen AG annonce une nouvelle étude publiée par la revue vétérinaire Animals

DÜSSELDORF, Allemagne, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Un nouveau traitement est nettement plus efficace pour améliorer les symptômes de l'arthrose de la hanche modérée à sévère chez les chiens que le glucocorticoïde seul, selon une étude publiée cette semaine dans « Advances in Diagnostic and Treatment Methods for Joint Diseases in Dogs and Cats , » un numéro spécial publié par la revue vétérinaire Animals.

Les résultats de l'essai montrent qu'une injection intra-articulaire de sérum conditionné autologue (SCA) améliore l'état de santé général des chiens souffrant d'arthrose et que l'association du SCA avec le glucocorticoïde triamcinolone entraîne des améliorations encore plus rapides et durables de la fonction et de la douleur. Les chiens adultes atteints d'arthrose de la hanche souffrent de douleurs sévères et d'une limitation des mouvements, ce qui réduit leur qualité de vie.

L'étude a comparé le traitement avec l'ACS seul, le traitement avec les glucocorticoïdes seuls (dans la première section de l'étude croisée publiée précédemment*) et le traitement avec la thérapie brevetée d'ORTHOGEN AG consistant en un ACS et des glucocorticoïdes concomitants.

L'ACS contient l'intégralité du sécrétome des cellules sanguines (BCS) après une coagulation prolongée dans un environnement défini. Il contient des protéines anti-inflammatoires et anaboliques dérivées du propre sang du chien et est traité à l'aide du dispositif propriétaire récemment mis au point par Orthogen Veterinary (Orthogen®Device vet).

« J'ai étudié de multiples produits sanguins autologues et d'autres traitements intra-articulaires, et l'approche d'Orthogen s'est révélée un traitement très efficace, avec des résultats étonnamment durables », déclare le Dr Joao Alves, vétérinaire et auteur principal de l'étude. Le Dr Alves est également un capitaine de police spécialisé dans les traitements intra-articulaires de l'arthrose chez les chiens de police hautement entraînés.

Le vétérinaire Julien Troillet, docteur en médecine vétérinaire, directeur général d'Orthogen Veterinary GmbH, indique que l'entreprise recherche des partenaires mondiaux pour mettre la médecine régénérative à la disposition des patients canins, permettant ainsi aux vétérinaires de traiter les chiens avec une thérapie qui s'attaque aux racines de la maladie.

Comparaison du sécrétome des cellules sanguines intra-articulaires et du sécrétome des cellules sanguines avec l'acétonide de triamcinolone chez les chiens atteints d'arthrose :une étude croisée

Animals 2022, 12(23), 3358 ; https://doi.org/10.3390/ani12233358 - 30 novembre 2022

*Alves JC, Santos A, Jorge P, Carreira LM. Un premier rapport sur l'efficacité d'une administration intra-articulaire unique de sécrétome de cellules sanguines, d'acétonide de triamcinolone et de la combinaison des deux chez les chiens atteints d'arthrose. BMC Vet Res. Publié en ligne 2022:1-10. doi:10.1186/s12917-022-03413-2

Contact :

Orthogen Veterinary GmbH

Docteur en médecine vétérinaire Julien P. Troillet

Ernst-Schneider-Platz 1

D-40212 Düsseldorf

Tél. : +49 (0)211-3870018

Mobile : +49 (0)173-7116392

Adresse mail : [email protected]

Site Web : www.irap.de

SOURCE Orthogen AG