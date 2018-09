Une nouvelle vision pour une économie numérique mondiale émerge sur le salon Smart China Expo

CHONGQING, Chine, 4 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Les leaders de l'industrie qui assistent à la première édition de la Smart China Expo (SCE 2018) dans la ville de Chongqing, en Chine occidentale, ont clairement exprimé une nouvelle vision de l'évolution de l'économie numérique mondiale lors du Sommet sur l'économie numérique mondiale, organisé dans le cadre de l'évènement, un forum qui a réuni 650 participants sous le thème « Une nouvelle économie numérique, un nouveau moteur de croissance ». Les conférenciers ont projeté un avenir dans lequel les Big Data remodèleront la façon dont les entreprises et les gouvernements fonctionnent, collaborent et se font concurrence.

Découvrez le communiqué de presse multicanaux interactif en cliquant sur : https://www.multivu.com/players/English/8389751-smart-china-expo-sce-2018/

Les nouvelles forces libérées par les innovations actuelles menacent de chambouler les modèles de croissance économique existants de nombreuses industries, car l'information numérique s'érigera au même niveau que la terre et le capital en tant qu'élément fondamental de la productivité. Parallèlement à cela, les gouvernements du monde entier construisent des « infrastructures intelligentes » alors qu'ils cherchent à utiliser la technologie pour améliorer les réseaux électriques, les chemins de fer, les ports et les routes à péage, et s'évertuent à tout intégrer. La technologie des Big data permet également de construire des « villes intelligentes », de stimuler la consommation et d'améliorer les programmes de protection sociale qui vont de l'éducation à la philanthropie en passant par les soins de santé.

« L'intelligence artificielle (IA) pourrait grandement contribuer aux soins de santé », a déclaré Piero Scaruffi, expert en sciences cognitives et en IA et auteur de l'ouvrage A History of Silicon Valley. Piero estime que la technologie rendra la société meilleure et que l'IA réduira le coût des soins de santé. « Quand on parle de machines qui sauvent des vies, c'est un vrai progrès », a-t-il dit.

Kate Garman, conseillère en politique de la ville intelligente auprès du maire de Seattle, a partagé ses idées sur la gestion des villes intelligentes à l'occasion de la SCE 2018. « Les villes intelligentes ont mis les villes au défi d'innover. Cela a incité les villes à aller de l'avant en utilisant la technologie », a-t-elle dit.

Malgré les énormes progrès qu'elle a faits, la Chine est toujours confrontée à de nombreux obstacles dans le développement d'une économie numérique, a déclaré Li Yizhong, ancien ministre chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT). « Les fabricants chinois ont pris du retard dans l'application de la fabrication intelligente, et les entreprises doivent accélérer leur processus de numérisation. » Li a souligné que « des questions comme la façon d'équilibrer l'amélioration de l'efficacité et la protection des emplois, et la façon de protéger les secrets commerciaux à l'ère d'Internet demeurent également un défi ».

Le vice-président d'Alibaba, Liu Song, a prédit qu'au cours des dix prochaines années, l'AI et l'Internet des objets (IdO) remplaceront les technologies mobiles en tant que technologies numériques qui définissent le monde, et que c'est la raison pour laquelle Alibaba investit largement dans trois secteurs : les Big data, la synergie des réseaux et les données fines (smart data). Le point de vue de Liu a été relayé par Cai Yongzhong, président de Deloitte Chine, qui a exhorté les entreprises traditionnelles à adopter activement l'innovation face à la révolution numérique à venir.

Pour en savoir plus, veuillez visiter http://www.ichongqing.info/smart-china-expo/.

À propos de la Smart China Expo (SCE)

Organisée à Chongqing, la Smart China Expo (SCE) est une exposition nationale de niveau international qui apporte son soutien au développement des Big data et des technologies intelligentes en Chine occidentale. Des invités de haut niveau ont participé à l'évènement, notamment quatre grandes pointures de la politique, 22 fonctionnaires nationaux de niveau ministériel, 58 responsables d'institutions relevant de départements nationaux et 407 hauts représentants de marques mondiales de premier plan telles que Siemens, IBM, Microsoft, Qualcomm, Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei, pour ne citer que celles-ci.

Dongyan Chen



+86-23-6390-7654



1036108861@qq.com