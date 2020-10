Une première mondiale en matière de transferts directs d'espèces montre des résultats prometteurs pour les personnes sans-abri depuis peu

« Lorsque j'ai appris que j'avais été sélectionné pour recevoir le transfert d'argent, je vivais dans un abri d'urgence, essayant de trouver un moyen d'avancer », raconte Ray, un participant au projet New Leaf. « Cet argent m'a donné les ressources nécessaires pour sortir du refuge et suivre les programmes sociaux et les cours d'informatique dont j'avais besoin. C'était un tremplin important et cela m'a donné le choix. Cela m'a donné une chance. »

Claire Williams, PDG de Foundations for Social Change, a voulu montrer la viabilité des transferts d'argent pour les personnes sans domicile fixe. « Pour éviter que les gens ne s'enfoncent dans le sans-abrisme, nous devons fournir un soutien significatif aussi près que possible du moment où ils deviennent sans-abri », déclare Mme Williams. « Nos recherches montrent que les transferts d'argent liquide ont permis aux gens d'accéder plus rapidement à un logement, améliorant ainsi la stabilité et réduisant le risque de traumatisme. »

Foundations for Social Change a mené le projet New Leaf en partenariat avec l'UBC au printemps 2018 en utilisant des mesures scientifiques pour suivre les résultats et évaluer l'impact de l'octroi de transferts directs en espèces. L'étude a comparé un groupe qui a reçu les transferts d'argent liquide avec un groupe témoin qui n'en a pas reçu. Diverses autres aides étaient disponibles pour les deux groupes. Tous les participants ont été assurés de leur anonymat et de la confidentialité de leurs données.

« Pour recevoir un transfert direct d'argent, les participants devaient répondre à des critères qui ne montraient pas de mauvais usage ou d'abus de substances », explique le Dr Jiaying Zhao, chercheur principal et professeur à l'UBC. « Ces personnes ne présentaient pas non plus de symptômes majeurs de troubles mentaux et se montraient prêtes à changer. »

En donnant aux individus les moyens de répondre à leurs propres besoins, la recherche montre que les participants ont réduit leurs dépenses en biens tels que l'alcool, les cigarettes ou les drogues, ont passé moins de jours sans abri et ont atteint une plus grande sécurité alimentaire. Sortir d'un refuge pour aller dans un logement apporte une stabilité, réduit le risque de subir un traumatisme, améliore la santé et libère des lits de refuge pour d'autres personnes dans le besoin.

Le sans-abrisme est un problème omniprésent qui n'a pas de solution unique efficace dans tous les cas. Le projet New Leaf montre qu'un transfert direct d'argent liquide est une solution audacieuse et innovante pour les personnes qui sont récemment devenues sans-abri et fournit des preuves solides qu'une somme d'argent forfaitaire peut faire la différence qui mènera à une réelle transformation.

Autres résultats de données et paramètres de l'étude : forsocialchange.org

Foundations for Social Change est une organisation caritative basée à Vancouver qui développe des programmes innovants pour aider les populations vulnérables de nos communautés. Nous cherchons des solutions aux problèmes sociaux actuels, tels que le sans-abrisme, avec un esprit d'entreprise audacieux en utilisant des données et des preuves pour évaluer notre travail et mesurer son impact. Liés par notre humanité commune, nous défendons une société inclusive où chacun a la possibilité de réaliser son plein potentiel. forsocialchange.org

Nous pensons que l'inclusion économique est essentielle pour pouvoir participer à la société et que personne ne doit être laissé pour compte. Cela exige de bouleverser le statu quo, et nous oblige à réfléchir de manière radicale et à tester des solutions innovantes qui n'ont jamais été essayées auparavant.

