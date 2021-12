Une recherche de Rapyd révèle une demande croissante pour les paiements numériques en Amérique latine

Les données recueillies par Rapyd montrent que l'option de paiement numérique est devenue un facteur important pour les consommateurs des marchés d'Amérique latine, que le commerce social est en hausse en tant que moteur du commerce électronique, et que les services bancaires numériques entraînent un délaissement des services bancaires traditionnels

LONDRES et MOUNTAIN VIEW, Californie, 17 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Rapyd , une société mondiale de Fintech en tant que service, a publié les résultats d'une nouvelle enquête explorant l'adoption des outils de finance numérique et de commerce électronique en Argentine, en Colombie, au Mexique et au Brésil.

Malgré l'importante population « non bancarisée » de la région, l'enquête a révélé qu'il existait une préférence marquée et croissante pour les services numériques auprès des personnes disposant de comptes bancaires actifs, ce qui prépare le terrain pour une croissance continue dans toute la région. L'utilisation des applications bancaires et des services bancaires en ligne sur les marchés d'Amérique latine est élevée, avec 98 % des consommateurs brésiliens, 94 % des consommateurs mexicains et colombiens et 89 % des consommateurs argentins déclarant une utilisation régulière.

La tendance ne se limite pas aux services fournis par les banques, car la région démontre également une utilisation extrêmement élevée des applications de paiement non bancaires. En effet, 96 % des Mexicains et des Brésiliens, 87 % des Colombiens et 84 % des Argentins utilisent régulièrement des applications telles que PayPal, Modo, Mercado Pago et autres.

L'enquête a également révélé une adoption rapide du commerce social et une augmentation marquée des achats. Plus de 50 % des consommateurs interrogés ont effectué des achats liés au commerce social, et 40 % ont indiqué qu'une plus grande variété de méthodes de paiement constituait un avantage dans le choix du commerce social.

Selon Éric Rosenthal, vice-président de Rapyd pour l'Amérique latine, l'Amérique latine s'impose rapidement comme l'un des marchés les plus axés sur le numérique en matière de services financiers : « Que votre société opère déjà sur ce marché ou que vous soyez sur le point d'y entrer pour la première fois, il serait imprudent d'ignorer les changements dans le comportement des consommateurs. Nos données indiquent clairement que les entreprises qui envisagent d'entrer sur les marchés d'Amérique latine devraient répondre aux exigences des consommateurs sur la voie où elles s'engagent de plus en plus, à savoir la voie numérique. »

D'autres résultats démontrent encore l'importance croissante des services financiers numériques et de type mobile-first, car les consommateurs s'appuient de plus en plus sur ces derniers, de manière bien plus fréquente que sur les méthodes bancaires traditionnelles.

La propension des Latino-Américains de délaisser les banques traditionnelles au profit des banques numériques est déjà élevée et continue de croître. Effectivement, 83 % des Brésiliens, 65 % des Mexicains et 67 % des Colombiens se disent prêts pour le changement, alors que seulement 34 % des Argentins y sont actuellement préparés.

Le virement bancaire est le mode de paiement le plus dominant en Colombie et au Mexique, avec 61 % des achats effectués dans le cadre du commerce social en Colombie et 54 % au Mexique effectués par ce mode de paiement. En Argentine, les virements constituent le mode de paiement le plus utilisé, avec 41 % des paiements concernés, parallèlement aux paiements en espèces dans les magasins de proximité. Ce n'est qu'au Brésil que les cartes dominent encore, les cartes de crédit arrivant en tête avec 67 % des paiements réalisés.

Alors que le commerce social continue d'accuser un retard par rapport au commerce électronique traditionnel avec plus de 55 % des consommateurs des marchés de l'Amérique latine exprimant leur préférence pour les canaux de commerce électronique traditionnels, ces statistiques sont susceptibles de changer à mesure que les marchés sociaux élargissent leurs méthodes d'acceptation de traitement des paiements pour inclure les bons de caisse ainsi que les paiements numériques.

Cette enquête est la première d'une série d'enquêtes que Rapyd mènera sur les marchés d'Amérique latine afin de mieux comprendre les changements dans le comportement des consommateurs. Plus de 1 000 utilisateurs actifs de banques et de services bancaires au Mexique, en Colombie, en Argentine et au Brésil ont participé à cette enquête. Le rapport complet est disponible ici .

