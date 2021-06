Une recherche du TNO démontre l'efficacité du canon à corona

RIJSWIJK, Pays-Bas, 18 juin 2021 /PRNewswire/ -- Les recherches menées par RIJSWIJK -TNO1 dans une enceinte de laboratoire BSL-3 ont montré que le canon corona avait permis de réduire de 94,9 % le virus Covid -19 après 15 minutes. Dans l'installation de laboratoire, le virus (vivant) était placé sur des plaques en acier inoxydable à une distance de 85 cm du dispositif.

Auparavant, l'institut scientifique néerlandais a évalué des tests effectués par des laboratoires en Inde et au Mexique, qui ont montré que le système réduisait de 99,7 % en cinq à quinze minutes les virus de substitution du SRAS COV-2, tels que le virus AVIAN Corona (grippe aviaire) et d'autres coronavirus, dans des espaces clos pouvant atteindre 100 m2 .

Ces tests avec des virus de substitution ont porté à la fois sur des virus sous forme d'aérosols et sur des surfaces.

Selon TNO, le virus AVIAN Corona en particulier est phylogénétiquement proche du virus SARS-CoV2.

TNO a démontré en laboratoire que le Shycocan contribue à rendre le coronavirus inoffensif. Il contribue donc à réduire le risque d'infection", indique le TNO.

Le canon à corona crée un nuage d'électrons chargés négativement à l'aide de photons. Ceux-ci réagissent avec les pointes chargées positivement des virus corona. Cela neutralise le virus et l'empêche de pénétrer dans les cellules humaines.

Il y a maintenant 70 000 dispositifs installés dans le monde entier.

Scalene souligne qu'il ne s'agit pas d'un système de purification de l'air ni d'un dispositif médical. Il ne produit pas d'ozone et est donc sans danger pour les humains et les animaux. Elle ne remplace pas non plus les mesures corona. Le dispositif ne fonctionne qu'électroniquement et est donc destiné à être un outil pour réduire le risque de contamination.

Le virus COV-2 du SRAS et d'autres virus dangereux pour l'homme continueront d'apparaître et toujours dans des variantes différentes. Nous devrons probablement continuer à vacciner et à prendre des mesures pendant des années. Cet appareil est particulièrement adapté pour réduire les risques d'infection par les virus Corona dans les locaux.

D'autres laboratoires avaient déjà démontré une activité antivirale contre des virus de substitution du SRAS-CoV2. TNO a évalué ces tests et a maintenant également démontré une activité antivirale contre le SARS-CoV2 vivant.

