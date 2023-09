Une révolution dans la vitesse de l'impression 3D : Anycubic dévoile la série Kobra 2

SHENZHEN, Chine, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Anycubic, leader mondial de la technologie d'impression 3D, a le plaisir d'annoncer le lancement officiel de sa dernière innovation, la série Anycubic Kobra 2. Ces imprimantes 3D FDM (modélisation par dépôt de fil fondu) à la pointe de la technologie marquent une étape majeure dans le monde de l'impression 3D en combinant un savoir-faire de haute qualité, un prix abordable et une vitesse remarquable. La série Kobra 2 a été lancée le 31 août. Pour fêter les huit ans d'Anycubic, profitez de l'occasion d'acquérir la nouvelle série Kobra 2 à un prix préférentiel exclusif disponible jusqu'au 15 septembre.

Anycubic Kobra 2 Series

Présentation de la série Anycubic Kobra 2

Anycubic a toujours adopté une technologie d'impression rapide et intelligente. L'ensemble de la série Anycubic Kobra 2 dispose de capacités d'impression à grande vitesse et prend en charge le contrôle à distance via une application dédiée, améliorant ainsi l'expérience d'impression 3D. Avec une nouvelle interface utilisateur et une conception d'assemblage modulaire, ces imprimantes sont prêtes à l'emploi en seulement 10 à 20 minutes après avoir été sorties de leur boîte.

Anycubic Kobra 2 Neo - Rapidité et réactivité

L'Anycubic Kobra 2 Neo est l'imprimante FDM d'entrée de gamme idéale pour les personnes souhaitant imprimer à grande vitesse sans se ruiner. Bien qu'elle soit abordable, avec un prix en précommande exceptionnel de 159 USD au lieu de 199 USD sur la boutique officielle d'Anycubic, la version standard de cette imprimante compacte est équipée d'un système de mise à niveau automatique du plateau d'impression. Avec une vitesse d'impression maximale de 250 mm/s, elle est cinq fois plus rapide que les imprimantes conventionnelles fonctionnant à 50 mm/s. L'assemblage modulaire et l'interface utilisateur améliorée rationalisent le processus de configuration, ce qui permet aux utilisateurs de commencer à imprimer en 3D en dix minutes.

Anycubic Kobra 2 Pro - L'as de la vitesse

La vitesse a toujours été un point essentiel des discussions concernant l'impression 3D, et l'Anycubic Kobra 2 Pro est l'imprimante la plus rapide de la série Kobra 2. Avec une vitesse d'impression de 500 mm/s et un taux d'accélération de 20 000 mm/s², elle peut fabriquer un modèle 3DBenchy en seulement 15 minutes et bénéficie d'un prix en précommande exceptionnel de 279 USD au lieu de 309 USD sur la boutique officielle d'Anycubic. Pour maintenir une qualité d'impression irréprochable à de telles vitesses, la Kobra 2 Pro est équipée de doubles broches métalliques et de roulements SG15 pour les axes X et Y, ainsi que d'une configuration à double vis-mères pour l'axe Z. En outre, elle est dotée d'un système de compensation des vibrations et de contrôle des flux, ce qui permet de réduire considérablement les défauts d'impression.

Anycubic Kobra 2 Plus - Impression équilibrée, rapidité d'exécution

Pour les utilisateurs à la recherche d'une imprimante à grande vitesse bien équilibrée avec une plus grande surface d'impression, l'Anycubic Kobra 2 Plus est le choix parfait, avec un prix en précommande de 399 USD au lieu de 449 USD sur la boutique officielle d'Anycubic. Son volume de construction spacieux de 400 x 320 x 320 mm permet de réaliser des créations en une seule pièce comme des casques, tandis que son impressionnante vitesse d'impression maximale de 500 mm/s garantit une impression efficace. Des fonctionnalités intelligentes, notamment un détecteur de rupture de filament et la prise en charge de l'application Anycubic, font de la Kobra 2 Plus une compagne d'impression intelligente et polyvalente.

Anycubic Kobra 2 Max - Vitesse supérieure, taille augmentée

L'Anycubic Kobra 2 Max est le summum de la technologie d'impression 3D en 2023. Avec une immense surface d'impression de 420 x 420 x 500 mm, cette imprimante gigantesque est proposée à un prix inférieur à 500 USD (479 USD seulement), soit une économie de 90 USD par rapport au prix d'origine de 569 USD sur la boutique officielle d'Anycubic. Elle permet aux créateurs ambitieux de réaliser facilement des designs complexes et de grande taille. Avec une vitesse d'impression maximale remarquable de 500 mm/s et un taux d'accélération de 10 000 mm/s², la Kobra 2 Max offre une vitesse et une précision inégalées. De plus, elle prend en charge le contrôle à distance via l'application Anycubic, ce qui améliore l'expérience d'impression grâce à des fonctionnalités intelligentes.

Prix et disponibilité :

Cette offre à durée limitée vous permet de vous procurer ces imprimantes 3D exceptionnelles à des prix imbattables. Ne manquez pas votre chance de posséder ce qui sera l'avenir de l'impression 3D. Visitez la boutique officielle Anycubic dès maintenant pour précommander votre Anycubic Kobra 2 et expérimenter l'innovation comme jamais auparavant. Faites vite, car cette offre promotionnelle prendra fin le 15 septembre 2023 !

Anycubic continue de repousser les limites de l'innovation en matière d'impression 3D, et la série Kobra 2 représente l'aboutissement d'années de recherche et de développement. Pour plus d'informations sur ces imprimantes révolutionnaires et pour explorer l'avenir de l'impression 3D, rendez-vous sur le site officiel d'Anycubic.

À propos d'Anycubic

Depuis sa création en 2015, Anycubic s'est engagée à propulser la technologie d'impression 3D pour faire en sorte que l'impression 3D soit accessible et abordable pour les personnes de tous horizons. Nous sommes heureux de voir des personnes laisser libre cours à leur imagination et à leur créativité pour en faire une réalité. Anycubic est présente dans plus de 200 pays et régions depuis 2015.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2202750/Anycubic_Kobra_2_Series.jpg

SOURCE ANYCUBIC