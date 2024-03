Une société basée à Dubaï prend son envol avec une commande historique de plus de 100 voitures volantes

RAAMSDONKSVEER, Pays-Bas, le 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- Aviterra, une société basée à Dubaï, a conclu un accord avec PAL-V à introduire des voitures volantes au Moyen-Orient et en Afrique. Aviterra a acquiri plus de 100 voitures volantes PAL-V Liberty, réalisant ainsi un investissement et formalisant un partenariat pour le Moyen-Orient et l'Afrique.

PAL-V Dubai impression

Aviterra, dirigée et soutenue par l'un des fondateurs de Jetex, un leader mondial de l'aviation d'affaires, considère que l'intérêt de PAL-V réside dans sa solution du dernier kilomètre et ses offres d'une mobilité aérienne régionale. Mouhanad Wadaa, directeur général d'Aviterra, a expliqué : « Le PAL-V est l'outil idéal pour répondre aux besoins de nos clients en matière de voyages régionaux, il offre une combinaison de vol et de conduite. C'est une véritable innovation qui changera la mobilité telle que nous la connaissons. »

Le PAL-V Liberty, connu comme la première voiture volante véritable au monde — grâce a sa combinaison d'une autogire et d'une voiture — qui répond au besoin de voyager indépendamment des routes (encombrées) et d'améliorer la flexibilité des déplacements. Avec une autonomie de vol de 500 km et une vitesse maximale de 180 km/h, le Liberty raccourcit le temps de trajet pendulaires et de voyage.

« Tout en dirigeant une société d'aviation d'affaires, nous avons toujours suivi de près l'industrie émergente de la mobilité aérienne avancée, a fait remarquer M. Wadaa, soulignant l'opportunité unique que présente PAL-V. La présence historique de PAL-V et son respect des réglementations existantes permettent à nos clients de conduire/voler en toute sécurité en utilisant les infrastructures aériennes et routières existantes. En plus, PAL-V est le seul qui combine le vol et la conduite dans un seul véhicule. Aucun autre acteur sur le marché n'offre cette combinaison et ne peut raisonnablement livrer des véhicules dans un avenir proche. »

Loggia Investment, la branche d'investissement d'Aviterra, a réalisé un investissement stratégique dans PAL-V et a établie un partenariat pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Robert Dingemanse, directeur général et fondateur de PAL-V, s'est réjoui du partenariat et a déclaré : « Aviterra et M. Wadaa ont une vaste expérience dans l'aviation ; ils comprennent notre proces de certification et jouissent d'une excellente réputation dans l'industrie de l'aviation d'affaires. Ils sont un partenaire solide pour soutenir nos activités de vente et de marketing au Moyen-Orient et en Afrique, sous la direction de notre vice-président pour le Moyen-Orient, Khalil Malaeb. »

PAL-V met en place des bureaux régionaux dans le monde entier pour développer ses activités dans le domaine des voitures volantes. Ces bureaux régionaux sont des pôles pour les ventes, la maintenance, la formation au pilotage et les sites d'assemblage de PAL-V.

M. Dingemanse a également évoqué les prochains temps forts en ses mots : « Dans les mois à venir, nous aurons d'autres mises à jour sur les succès de développement et de certification, ce qui confirmera notre position de leader sur le marché émergent de l'AAM ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2370778/PAL_V.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2370777/PAL_V_Logo.jpg

Contact :

Joris Wolters

[email protected]

+31162580560