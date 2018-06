Une société genevoise annonce l'obtention de l'autorisation de la Food and Drug Administration américaine pour un dispositif médical portable destiné à traiter la toxicomanie

Drug Relief® peut être prescrit par les fournisseurs de soins dans le cadre d'une désintoxication aux opioïdes. Ce dispositif portable envoie des impulsions électriques par l'intermédiaire de minuscules aiguilles insérées dans l'oreille pour soulager des symptômes tels que l'anxiété, l'agitation, la dépression, la nausée, les envies irrépressibles de consommer des opiacés et plus encore.

« Ce dispositif offre de l'espoir à ceux qui souffrent d'une dépendance aux opioïdes », a déclaré Srini Nageshwar, président-directeur général de DyAnsys. « Nous sommes face à une véritable crise et il nous faut des traitements et des alternatives non narcotiques comme celle-ci qui peuvent améliorer sensiblement la vie des patients et de leurs familles. »

Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, près de 30 millions de personnes, soit 0,6 % de la population adulte mondiale, avaient des problèmes de consommation de drogue et ont souffert de troubles liés à la drogue en 2015. Les opioïdes représentaient 70 % de l'impact négatif sur la santé associé aux troubles liés à la consommation de drogues, selon des informations publiées l'an dernier par l'UNDOC dans son Rapport mondial sur les drogues.

Drug Relief® est un stimulateur de champ nerveux percutané conçu pour administrer pendant 120 heures un traitement reposant sur une neurostimulation auriculaire. Ce traitement non addictif permet une stimulation nerveuse continue pendant cinq jours tout en offrant un haut degré de confort et de mobilité. Selon les fournisseurs, les patients pourront constater une réduction des symptômes dans les 30 à 60 minutes suivant le début du traitement.

Le dispositif facilite la désintoxication, première étape du parcours de prise en charge des toxicomanes. L'objectif est de soulager les symptômes au moment où les opioïdes sont éliminés du système d'un patient. Il peut être utilisé pour aider à stabiliser un patient pendant les premiers stades du sevrage sans provoquer d'effets secondaires. La stabilisation est une première étape nécessaire avant de traiter le patient au moyen de médicaments.

Pour de plus amples informations, consultez mydrugrelief.com.

DyAnsys fournit des solutions médicales innovantes combinant des recherches exclusives sur le système nerveux autonome (SNA) et des informations sur son implication dans le traitement de la douleur chronique. La société développe, fabrique et distribue l'ANSiscope®, qui fournit les représentations du système nerveux autonome les plus fidèles sur le marché, ainsi que Primary Relief™, un stimulateur nerveux percutané destiné au traitement de la douleur chronique sans narcotiques.

