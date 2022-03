Une startup européenne lance « SPEAK For Ukraine », une plateforme pour l'intégration des réfugiés ukrainiens à travers l'Europe

Cette plateforme internationale met en relation des réfugiés, des bénévoles et des organisations pour répondre au besoin urgent d'intégrer les réfugiés, en rendant largement accessibles des groupes de soutien émotionnel et l'apprentissage des langues locales

LISBONNE, Portugal, 28 mars 2022 /PRNewswire/ -- SPEAK For Ukraine a été lancé le 12 mars, 16 jours après le début de la guerre en Ukraine, pour répondre au besoin d'intégration des désormais plus de 2,8 millions de personnes ayant été forcées de quitter le pays.

Cette plateforme met en relation des bénévoles avec des organismes, ainsi qu'avec des personnes qui, après leur arrivée dans leur pays d'accueil, ont besoin de soutien pour briser la barrière de la langue et créer un réseau informel de soutien. Dès ses premiers jours, des centaines d'inscriptions ont été enregistrées dans plus de 60 villes dans le monde.

Lancée en collaboration avec la Représentation au Portugal de la Commission européenne et Associação Be Human et avec le soutien de Fundação Ageas , cette plateforme permettra :

Aux réfugiés ukrainiens d'accéder gratuitement et facilement à des groupes linguistiques, où ils pourront apprendre la langue de leur pays d'accueil, et à des groupes de soutien émotionnel pour les aider, eux et leurs familles, à s'intégrer dans leurs communautés.

« Grâce à SPEAK For Ukraine, nous voulons compléter le travail que SPEAK développe déjà en faveur de l'intégration des réfugiés et des migrants en ce qui concerne la barrière de la langue, dans les différentes villes du monde où elle a une présence active », a déclaré Hugo Menino Aguiar, cofondateur et PDG de SPEAK. « Avec cette plateforme, nous avons créé une solution d'intégration non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau familial. De cette façon, nous garantissons que les familles peuvent surmonter la barrière de la langue et construire un réseau de soutien informel dans leur pays d'accueil en étendant notre communauté aux pays voisins de l'Ukraine où SPEAK n'est pas encore présente activement. En même temps, nous cherchons à garantir que les organisations de toute l'Europe qui travaillent avec les réfugiés puissent trouver tout le soutien linguistique et d'intégration dont elles ont besoin chez SPEAK For Ukraine. »

En plus de la barrière de la langue, SPEAK For Ukraine répond également aux besoins de communication plus immédiats, en activant un réseau international de traducteurs et d'interprètes, et aux besoins de soutien psychologique de ceux qui ont fui la guerre en Ukraine. Grâce à une collaboration avec Associação Be Human, les réfugiés peuvent accéder gratuitement à des groupes de soutien émotionnel de haute qualité, pour les aider à surmonter leurs traumatismes.

« La crise humanitaire actuelle exige une réponse concertée de la part des entités publiques, privées et sociales. Il est primordial d'avoir un plan à moyen et long terme qui comprend une aide d'urgence et un soutien structuré à l'intégration progressive des réfugiés dans la communauté portugaise. Ce projet représente tout cela ! J'ajouterai que la rapidité avec laquelle l'équipe de SPEAK a développé ce programme spécifique, axé sur l'intégration de ces réfugiés et facilitant le travail des autres organisations pour les réfugiés, est à saluer. C'est avec une grande fierté que la Fundação Ageas soutient ce projet de SPEAK ! », a ajouté João Machado, président du conseil d'administration de la Fundação Ageas.

Sur l'importance du soutien psychologique, Maria Palha, fondatrice de Be Human, a déclaré : « Les blessures invisibles liées au fait d'être témoin et de vivre une guerre transcendent nos générations. Il est devenu primordial de créer un programme de soutien émotionnel pour prévenir le stress aigu et la détresse psychologique à court, moyen ou long terme. »

Sofia Moreira de Sousa, Chef de la Représentation au Portugal de la Commission européenne, a souligné : « L'apprentissage de la langue locale, le développement de relations personnelles et la création d'un réseau de soutien sont essentiels à une véritable intégration. Voilà l'impact de SPEAK. La Commission européenne travaille sans relâche sur plusieurs fronts, pour mettre fin à cette guerre effroyable, pour faire face à ses conséquences et pour protéger et accueillir ceux qui cherchent refuge dans l'Union européenne. Cette collaboration avec SPEAK For Ukraine ajoute une opportunité de bénévolat tangible, une opportunité de soutenir des personnes qui repartent à zéro et agit comme un encouragement à la vague de solidarité du peuple portugais et des autres Européens. »

Vous pouvez suivre toute l'actualité de cette initiative sur le site speakforukraine.org ( PT | EN | UA | RU ) ou par le biais du hashtag #SPEAKforUkraine.

À propos de SPEAK

SPEAK est une startup fondée au Portugal en 2014 comme solution pour lutter contre l'exclusion sociale des migrants et des réfugiés. L'organisme compte 52 000 membres répartis dans 23 villes. SPEAK a été l'un des lauréats du European Google Impact Challenge et a remporté la troisième place au Chivas Venture Tournament 2019. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.speak.social .

