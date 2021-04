Une technologie de pointe accélère les performances de la solution SIEM et propose un modèle de licence privilégié

Alors que la numérisation mondiale accélérée par la COVID-19 renforce l'interconnectivité numérique, tous les secteurs sont de plus en plus vulnérables aux menaces de cybersécurité. L'innovation de LogPoint permet aux clients des secteurs critiques de bénéficier de capacités de détection et d'analyse accélérées - et d'une couverture complète - en proposant un modèle de tarification prédictif.

« Au cours de la pandémie, les clients de LogPoint intervenant dans les domaines de l'éducation, de la santé et des collectivités locales ont été de plus en plus confrontés à la hausse du volume de données et à l'augmentation massive du nombre de connexions à distance, qui a engendré rapidement le lancement de solutions numériques en libre-service et a entraîné davantage de cyberattaques ciblées », commente Jesper Zerlang, PDG de LogPoint.

D'autres fournisseurs de solution SIEM utilisent une technologie qui nécessite une tarification basée sur le volume de données de sécurité, généralement les événements par seconde (EPS) ou le volume des données (Go). À mesure que les volumes de données montent en flèche et que les infrastructures et les services numériques prennent de l'ampleur, les modèles SIEM de tarification basés sur le volume sont de plus en plus coûteux et imprévisibles. Le traitement avancé de LogPoint, plus rapide et plus efficace, permet de disposer de plafonds de prix prédictifs .

« Bien que les volumes de données augmentent chaque jour, notre technologie efficace permet une meilleure couverture et un modèle de tarification prédictive unique dans l'industrie pour toutes les sources de données. En ces temps difficiles, nous sommes fiers que nos innovations puissent soutenir les secteurs essentiels en fournissant un nouveau modèle de licence avec des plafonds garantis, par personne, par étudiant, par fournisseur de soins de santé (fondation/hôpital/région) pour toutes les données ingérées par LogPoint », déclare Jesper Zerlang.

Cette cybersécurité avancée et axée sur les utilisateurs et le contrôle budgétaire est particulièrement pertinente pour les secteurs ayant des budgets annuels fixes, comme l'éducation, la santé et les collectivités locales. Avant le modèle d'innovation et de tarification de LogPoint, les secteurs essentiels étaient forcés de faire des choix qui limitaient les informations de sécurité qu'ils pouvaient couvrir, ce qui les laissait vulnérables.

La technologie de LogPoint permet d'accélérer la détection et la réponse en matière de cybersécurité, offrant ainsi aux entreprises la possibilité de collaborer librement et leur fournissant les informations nécessaires pour s'adapter. Le logiciel SIEM collecte des informations relatives à la sécurité de l'ensemble du réseau et des sources, peu importe leur nature, et intègre structurellement le module d'apprentissage automatique Analyses comportementales des utilisateurs et des entités (UEBA) pour détecter et prévenir les violations.

Ces nouveaux modèles de licence LogPoint sont lancés immédiatement sur les marchés en Europe et aux États-Unis.

Plus d'informations sur les solutions LogPoint pour l'éducation, les soins de santé et les collectivités locales.

À PROPOS DE LOGPOINT :

LogPoint est déterminée à démocratiser la compréhension des données et à rendre accessibles les éléments complexes. L'entreprise est une multinationale multiculturelle et inclusive qui a son siège social à Copenhague, au Danemark, ainsi que des bureaux dans 9 pays en Europe, aux États-Unis et en Asie. Ses technologies novatrices SIEM et UEBA accélèrent la détection et la réponse en matière de cybersécurité, offrant ainsi aux clients la liberté quant à leurs collaborations et la possibilité de s'adapter. L'entreprise permet aux organisations de convertir les données en renseignements exploitables en vue d'appuyer la cybersécurité , la conformité , les opérations informatiques , et l' analyse métier . Son engagement envers la qualité et la sécurité est prouvé par l'obtention de la certification EAL 3+ . LogPoint reçoit d'excellentes évaluations de la part de professionnels de la cybersécurité et est reconnue par les principaux analystes de l'industrie.

CONTACT :

LogPoint, Mads Lindberg, vice-président de la communication, tél. : +45 3031 7141,

e-mail: [email protected]

