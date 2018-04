Une vente-record d'1,2 millions de dollars de whisky The Macallan 1926 réalisée par Le Clos

Le Clos , un détaillant basé à l'aéroport de Dubaï, a établi le record du monde des bouteilles de whisky les plus chères jamais vendues avec un montant d'1,2 millions de dollars américains

Deux bouteilles extrêmement rares de The Macallan 1926 ont établi aujourd'hui le record du monde des bouteilles de whisky les plus chères jamais vendues après avoir changé de propriétaire pour 1,2 millions de dollars américains. La paire de bouteilles est ornée d'œuvres d'art originales des célèbres artistes Sir Peter Blake et Valerio Adami. Elles ont été vendues par Le Clos, un détaillant de spiritueux de luxe basé à l'aéroport de Dubaï, à un homme d'affaires international pour sa collection privée. Chaque bouteille a été vendue 600 000 dollars américains.

Ces deux bouteilles figurent parmi les bouteilles de whisky les plus uniques jamais produites. Le whisky qu'elles contiennent, The Macallan 1926, a été distillé en 1926 puis vieilli durant 60 ans dans des fûts de sherry en chêne avant d'être embouteillé et commercialisé en 1986. Sur les 40 bouteilles produites, seulement 12 ont été confiées à l'artiste britannique Sir Peter Blake, connu pour avoir co-créé la couverture de l'album Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles, et 12 autres (commercialisées en 1993) à l'artiste italien Valerio Adami, l'un des artistes pop les plus reconnus du XXI[e] siècle. Chaque artiste a créé une étiquette personnalisée pour les bouteilles, par la suite très recherchées par les amateurs d'art et les collectionneurs de whisky. Ces bouteilles rares sont présentées dans des coffrets, ou des caves à liqueurs appelées Tantales, et s'inspirent de l'esprit « laiton et verre » des designs typiques du monde de la distillerie.

Chaque bouteille coûtait à l'origine 20 000 livres britanniques. En 2007, la dernière bouteille individuelle s'est vendue pour 75 000 dollars américains chez Christie's.

La vente de Le Clos établit une nouvelle référence pour les ventes privées et clôt un nouveau chapitre de l'histoire du Macallan en tant que whisky de collection. La distillerie détient également le record de la bouteille de whisky la plus chère vendue aux enchères pour la vente de The Macallan M Imperiale chez Sotheby's à Hong Kong en 2014.

Les relations et le savoir-faire de Le Clos sur le marché des spiritueux de luxe, en particulier dans le domaine de l'approvisionnement en produits aussi rares et hautement recherchés par les collectionneurs ont permis à la vente record de se concrétiser en s'appuyant notamment sur d'autres ventes-records dans la vente au détail aux voyageurs. Son partenariat avec l'aéroport de Dubaï, un nouveau carrefour touristique international, a permis à Macallan d'être accessible aux collectionneurs du monde entier.

Iain Delaney, Directeur Général Le Clos, a commenté : « Le Clos a établi des relations de longue date avec Macallan et l'aéroport de Dubaï. Nous sommes ravis de pouvoir célébrer notre 10[e] anniversaire avec une nouvelle vente-record. Ce succès témoigne de l'engagement de nos partenaires qui ont soutenu l'ambition de Le Clos de devenir l'un des leaders mondiaux de la distribution de luxe, non seulement à l'aéroport de Dubaï mais également dans le monde entier. »

« La volonté de faire preuve d'excellence dans le domaine du commerce de détail de classe mondiale est ancrée dans notre ADN, tout comme la réputation selon laquelle nous parcourons le monde à la recherche de grands vins et de spiritueux de luxe à la fois accessibles et uniques pour les rapporter vers le plus grand carrefour international. »

« C'est grâce à ces qualités - la passion et la capacité de découvrir les bouteilles les plus rares du monde - associées à nos références en matière de vente au détail de classe mondiale que nous avons gagné la confiance du marché mondial et pu réaliser des ventes au détail privées de cette ampleur. »

Geoff Kirk, directeur du prestige chez The Macallan, a déclaré : « Ces bouteilles figurent parmi les bouteilles les plus rares jamais produites. Cette vente emblématique restera dans les mémoires du monde entier pour les années à venir. Il est incroyablement rare que The Macallan 1926 soit disponible à la vente. Cette vente offre aux connaisseurs de whisky la possibilité d'acquérir des bouteilles historiques emblématiques de la culture pop du XX[e] siècle. The Macallan est réputé pour sa qualité exceptionnelle et cette vente confirme la réputation de la marque dans l'industrie du whisky dans le monde entier. »

« Chez Dubai International, nous nous efforçons de travailler avec des partenaires de qualité qui s'engagent à enrichir l'expérience des voyageurs, notamment grâce à la gamme de produits unique de Le Clos, combinée aux connaissances personnelles et aux services offerts par les membres de leurs équipes. Nous sommes fiers que cette vente-record de l'industrie se soit déroulée dans notre aéroport », a ajouté Eugene Barry, vice-président directeur commercial de Dubai Airports.

Le Clos est détenu et exploité par Maritime and Mercantile International (MMI), dont le siège social se trouve à Dubaï. Il a pour ambition de devenir l'un des plus grands distributeurs indépendants de boissons au monde dans les marchés émergents.

À propos de Le Clos

Le Clos s'efforce de créer en permanence une expérience d'achat unique proposant les meilleurs vins et spiritueux du monde entier grâce à des services innovants tels que la gravure de bouteille personnalisée ainsi que des dégustations gratuites dans sa boutique ouverte 24 heures sur 24, 365 jours par an. Son service de conciergerie unique permet à ses clients de passer commande en ligne ou en boutique avant leur départ et de se faire livrer leurs achats à leur arrivée à Dubai International. Le Clos est la propriété de Maritime and Mercantile International (MMI).

Le Clos dispose de neuf points de vente à Dubai International. En 2017, il a été nommé « Détaillant de l'année » dans la catégorie détaillants de boissons situés dans un aéroport lors des Drinks International Travel Retail Awards.

