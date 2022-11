Une vidéo promotionnelle raconte l'histoire de la culture aïnoue

SAPPORO, Japon, 1 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le bureau de la promotion des politiques aïnoues de la division des politiques aïnoues du ministère de l'Environnement et de l'Art de vivre du gouvernement de Hokkaido a le plaisir d'annoncer que la vidéo de promotion sur la culture aïnoue, AINU MUSEUM TRIP, a été lancé et est disponible en streaming dans le monde entier. Le film a été créé dans l'espoir de mettre en valeur les paysages naturels et époustouflants de Hokkaido, mais aussi pour communiquer au public la beauté et la diversité de la culture transmise par les Aïnous, les peuples autochtones de Hokkaido. Si vous avez l'occasion de vous rendre à Hokkaido, n'hésitez pas à découvrir la culture aïnoue en plus de profiter de nos paysages et de la cuisine.

Film

La vidéo promotionnelle est disponible en 7 langues :

Anglais, chinois (simplifié et traditionnel), coréen, français, allemand et malais

Présentation de la culture aïnoue Parc Upopoy Centre de Hokkaido Hokkaido de l'Est Hokkaido du Nord Hokkaido du Sud Résumé (15 sec., 30 sec. et 180 sec.)

Voici le lien pour sélectionner la langue et regarder la vidéo :

URL : https://www.ainumuseumum-trip.jp/global.html

Demandes de renseignements des médias :

Contact : Bureau de la promotion des politiques aïnoues de la division des politiques aïnoues

Ministère de l'Environnement et de l'Art de vivre du gouvernement de Hokkaido

E-mail : [email protected] Lien URL : https://www.ainumuseum-trip.jp/global.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=1gSDp3N8K0o

SOURCE Ainu Policy Division, Bureau of Ainu Policy Promotion Department of Environment and Lifestyle, Hokkaido Government