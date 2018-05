Une villa ombrienne du 17e siècle entièrement restaurée va être vendue aux enchères sans prix de réserve par le biais de Concierge Auctions

Située sur un terrain de 3150 mètres carrés, la maison de 800 mètres carrés dispose de 10 chambres et de huit salles de bain, et peut accueillir jusqu'à 25 personnes confortablement. Les espaces communs comprennent des salles de réception avec des cheminées ouvertes, une bibliothèque contemporaine, une cuisine et une salle à manger pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes. Le terrain alentour inclut un jardin clos agrémenté d'une cour, des terrasses encadrées d'arbres historiques, un verger, un jardin d'herbes aromatiques et une piscine bordée d'un patio. Suite à sa vaste restauration, la demeure est protégée contre l'activité sismique, dispose du chauffage au sol, du Wi-Fi et d'une réception téléphonique, d'un accès au rez-de-chaussée pour fauteuils roulants et de salles de bains privées attenantes aux chambres. Parmi les caractéristiques historiques de la villa, on peut observer des plafonds avec poutres en bois de châtaignier, des murs en pierre apparente, un toit en terre cuite et de nombreuses cheminées.

L'Ombrie est célèbre pour ses cultures de truffes, d'olives et de vins, ainsi que pour sa riche histoire de l'époque romaine. De nombreux festivals célébrant la nourriture et les boissons, la foi, l'histoire, l'art et la musique de la région ont lieu tout au long de l'année. Eggi se trouve à seulement une heure de Rome en voiture et à 30 minutes de l'aéroport de Pérouse. En Italie, les propriétaires fonciers peuvent bénéficier d'un régime fiscal pour les personnes non domiciliées, qui a été introduit l'an dernier, et selon lequel tout revenu perçu en dehors de l'Italie est imposé à un prix forfaitaire de 100 000 € par an.

Charlie Smith, conseiller européen pour Concierge Auctions, a commenté : « Depuis l'introduction d'un nouveau régime fiscal personnel attrayant au début de l'année dernière, l'Italie se révèle être un choix de plus en plus populaire pour les acquéreurs de biens immobiliers d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient. Le style de vie rural idyllique qu'offre la Villa Campo Verde permet néanmoins un accès à Rome. Cet emplacement est ainsi pratique à la fois pour les propriétaires occupants et les touristes, dans le cas où la villa serait exploitée avec une activité de location. »

La propriété est ouverte aux visites chaque jour sur rendez-vous. Rendez-vous sur www.conciergeauctions.com pour prendre rendez-vous ou pour vous inscrire afin de participer à la vente.

Contact : Alice Lacey ="https://prnnj3-irisxe11.prnewswire.local/ewebeditor/alice@relevanceinternational.com" rel="nofollow" target="_blank">alice@relevanceinternational.com

+442038688700

SOURCE Concierge Auctions

