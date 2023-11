UNFCCC faz parceria com a Microsoft para usar IA e tecnologia de dados avançada visando monitorar as emissões globais de carbono e avaliar o progresso do Acordo de Paris

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 30 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Líderes das Nações Unidas e Microsoft Corp. anunciaram na quinta-feira uma parceria que possibilitará que a UNFCCC crie uma nova plataforma alimentada por IA e um hub de dados climáticos globais para medir e analisar o progresso global na redução de emissões. Isso simplificará drasticamente o processo de validação e análise dos dados climáticos enviados pelas 196 Partes do Acordo de Paris.

A parceria está sendo realizada em um momento crítico, em que os governos globais se reúnem na COP28, organizada pela UNFCCC e pela Presidência da COP28 dos Emirados Árabes Unidos, para fazer um balanço do lento progresso no cumprimento das metas climáticas estabelecidas pelo Acordo de Paris.

"O mundo precisa agir mais rapidamente para reduzir as emissões de carbono. De forma simples, não podemos consertar algo que não conseguimos medir, e essas novas ferramentas de IA e dados permitirão que as nações meçam as emissões muito melhor do que conseguem fazer hoje", disse Brad Smith, vice-diretor e presidente da Microsoft.

"O Acordo de Paris tem a estrutura para que todas as nações do mundo reduzam as emissões de gases do efeito estufa em consonância com a limitação do aquecimento global a 1,5 grau", disse Simon Stiell, secretário executivo da UNFCCC. "A mudança climática é uma emergência global que transcende fronteiras. E necessita de tecnologia para adaptação e mitigação. O progresso também requer a colaboração de parceiros confiáveis para desenvolver as ferramentas que a estrutura precisa para ser implementada. Estamos contentes em trabalhar com a Microsoft nesse esforço".

Nos dias de hoje, a agregação e análise de dados de carbono levam muito tempo e geralmente são feitas com o uso de métodos manuais. Conforme a parceria, a Microsoft criará uma nova plataforma para disponibilizar suporte digital para a estrutura de transparência otimizada da UNFCCC. Essa plataforma possibilitará a análise avançada dos dados climáticos globais através da criação de um novo hub de dados climáticos globais e de uma plataforma de análise de dados alimentada por IA. Isso equipará a UNFCCC e os estados membros com as ferramentas necessárias para relatar e validar de forma eficiente o atingimento das metas de redução de carbono. Isso inclui o monitoramento dos processos relacionados a transporte, agricultura e industriais e outras fontes de emissões de carbono. Também fornecerá a UNFCCC e estados membros as ferramentas para planejar estratégias de redução de carbono usando simulações, benchmarks e visualizações de dados para ajudar a informar ações direcionadas, economizando tempo e dinheiro.

Esse trabalho também incluirá a criação de painéis climáticos globais para publicação no site da UNFCCC, melhorando a transparência, responsabilidade e, por fim, relatando as ações climáticas significativas.

A Microsoft se comprometeu a destinar US$ 3 milhões ao longo de dois anos para ajudar a viabilizar a implementação da estrutura de transparência aprimorada e dos mecanismos globais de coleta de dados estabelecidos pelo Acordo de Paris.

Aprovado em 2015, o Acordo de Paris é um compromisso dos países com a redução das emissões para diminuir o impacto das mudanças climáticas e fortalecimento desses compromissos com o passar do tempo. A implementação do Acordo de Paris é essencial para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável.

A Microsoft e a UNFCCC também farão uma parceria para sediar uma série de eventos destinados a acelerar a ação climática no Pavilhão da UNFCCC (Zona Azul) na COP28.

Sobre a UNFCCC

A secretaria da UNFCCC (mudanças climáticas da ONU) é a entidade das Nações Unidas encarregada de apoiar a resposta global à ameaça das mudanças climáticas. UNFCCC significa Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (United Nations Framework Convention on Climate Change).

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) possibilita a transformação digital para a era de uma nuvem inteligente e uma fronteira inteligente. E tem como missão capacitar todos os indivíduos e organizações do planeta a conquistar mais.

