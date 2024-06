UNGUESS renforce sa présence internationale en s'associant avec Ferpection

Ferpection, une entreprise française active dans la recherche utilisateur depuis 2014, rejoindra l'orbite d'UNGUESS à partir du premier semestre 2024, marquant ainsi la naissance d'un nouveau leader européen sur le marché de la qualité logicielle et de l'expérience utilisateur.

MILAN, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- UNGUESS ( unguess.io ), la première plateforme en Italie à utiliser la méthodologie du crowdtesting pour mener des tests et obtenir des retours pertinents et efficaces d'une véritable communauté d'utilisateurs, a annoncé la création d'un groupe européen leader dans les domaines de la qualité et de l'UX Research grâce à l'acquisition de Ferpection, société de conseil experte en UX active sur le marché français avec un portefeuille de grands comptes, comprenant des marques telles qu'Air France, Clarins, L'Oréal, LVMH, Matmut, SANEF.

UNGUESS Management Team - Lorenzo Capecchi (Chief Community Officer), Federico Malvezzi (Chief Strategy Officer), Thibault Geenen (Ferpection CEO), Antonio Arezzo (UNGUESS CFO), Luca Manara (UNGUESS CEO).

Cette initiative vise à renforcer la présence d'UNGUESS en France, en élargissant son réseau commercial et en complétant l'offre de Ferpection avec de nouveaux services autour de la qualité et de la sécurité. Les clients de Ferpection bénéficieront également de la plateforme technologique d'UNGUESS, en utilisant sa communauté dynamique et mondiale pour le recrutement de testeurs. De plus, Ferpection apportera à ce partenariat son expertise solide dans les solutions à impact pour les entreprises, axées sur la RSE, y compris l'éco-conception, l'inclusivité et l'accessibilité.

"Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'associer Ferpection en tant que partenaire stratégique sur le marché français", a commenté Luca Manara, CEO d'UNGUESS. "Ils repoussent les limites de la recherche UX en France et créent sans relâche de la valeur pour leurs clients tant en France qu'à l'international. Nous recherchions une équipe d'experts partageant les valeurs d'UNGUESS et nos ambitions. Cette opération représente sans aucun doute une étape importante dans notre plan d'expansion internationale - une étape qui n'aurait pas été possible sans la confiance continue de nos investisseurs lors de la levée de fonds de Série B de plus de €10 millions réalisée en janvier dernier".

"Quand nous avons rencontré Luca et l'équipe d'Unguess - a commenté Thibault Geenen, fondateur et CEO de Ferpection - nous avons été surpris par ce que nous pouvions réaliser ensemble au niveau européen. UNGUESS avait poussé leur plateforme à la fois dans les domaines de la QA et de l'UX, tout en prenant en compte les enjeux RGPD propres à l'Europe. Au cours des derniers mois, nous avions mis en pause les développements de notre propre plateforme pour nous concentrer sur les services. C'était comme si deux équipes se retrouvaient sans s'être vraiment quittées. C'est aussi un facteur différenciant pour de plus en plus de clients. Avant, vous pouviez fournir la technologie ou les services. La vérité est que, désormais, les clients ont besoin des deux. Au-delà, les synergies se créent naturellement entre nos équipes autour d'une vision commune pour le marché de l'expérience et de la qualité en Europe."

Chiffres UNGUESS

La finalisation de l'acquisition de Ferpection suit une période de développement robuste pour UNGUESS, qui a connu des revenus et des commandes record au premier trimestre 2024, confirmant les résultats obtenus en 2023 - une année qui s'est terminée avec une croissance organique de plus de 30 %. L'objectif pour 2024 est de dépasser les €10 millions de chiffre d'affaires et d'atteindre l'équilibre opérationnel. UNGUESS avait clôturé une levée de fonds de plus de €10 millions au début de 2023, menée par FITEC, avec la participation des investisseurs existants dans la structure de l'entreprise, notamment P101 SGR avec ses deux véhicules Programma 102 et Italia 500, gérés au nom d'Azimut, Italian Angels for Growth (IAG), Club degli Investitori, et Club Italia Investimenti 2.

UNGUESS https://unguess.io/fr/a-propos-de-nous/

FERPECTION https://ferpection.com/fr/qui-sommes-nous/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2449726/UNGUESS.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2449723/unguess_logo.jpg