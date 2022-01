Unibloc Pump, fournisseur mondial de solutions hygiéniques de contrôle de débit, acquiert Standard Pump, l'un des principaux fabricants de pompes hygiéniques

Cette acquisition est la deuxième en quatre mois pour Unibloc Pump

KENNESAW, Géorgie, 5 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Unibloc Pump, fabricant depuis 38 ans de pompes volumétriques, de pompes pneumatiques à double diaphragme et d'autres produits de contrôle du débit, continue de développer sa famille de marques de contrôle du débit hygiénique grâce à l'acquisition de Standard Pump. Unibloc Pump et Standard Pump sont toutes deux situées dans la région métropolitaine d'Atlanta, en Géorgie.

Standard Pump Logo Sanitary Metering Pump System by Standard Pump MAY RIVER CAPITAL Logo

Cofondée en 1992 par Don Murphy, Standard Pump est depuis 30 ans un fabricant de pompes sanitaires et industrielles, notamment de pompes à tambour et d'autres équipements de traitement des fluides. Standard Pump est au service des industries de l'alimentation et des boissons, de la chimie, des cosmétiques, de la pharmacie et d'autres processus de fabrication diversifiés dans plus de 50 pays.

Actuellement dirigée par les fils de Don Murphy, Chris Murphy, directeur des opérations, et James Murphy, directeur des ventes, l'usine de 1 951 mètres carrés de Standard Pump à Duluth assure l'ingénierie, la fabrication, les essais, l'expédition et la réception sous un même toit. Chris Murphy et James Murphy assumeront tous deux des rôles de direction au sein d'Unibloc, où ils mettront à profit leur expertise pour soutenir l'excellence commerciale et opérationnelle en partenariat avec la direction d'Unibloc.

« Nous sommes ravis d'accueillir Standard Pump au sein de la famille des sociétés Unibloc Pump », a déclaré Chris Stevens, PDG d'Unibloc Pump. « Les pompes à tambour de précision et les pompes hygiéniques de Standard Pump permettent à Unibloc Pump d'accélérer sa croissance. En outre, les atouts de Standard Pump en matière de fabrication interne et son solide réseau de distribution offriront de nouvelles opportunités de développement des ventes pour toutes les marques de contrôle de flux sous la bannière d'Unibloc Pump », a ajouté Stevens.

« En tant que fournisseur de longue date d'Unibloc Pump, nous ne pourrions pas être plus heureux de fusionner avec Unibloc Pump », a déclaré Chris Murphy. « Nous connaissons et respectons l'entreprise depuis des années et entretenons une excellente relation avec son équipe. De plus, notre personnel qualifié apporte de nombreux atouts qui viendront compléter les gammes de produits et les services à la clientèle offerts par Unibloc », a ajouté Chris Murphy.

« Notre réseau de distribution étendu et nos processus de vente font de notre partenariat avec Unibloc Pump une excellente association », a déclaré James Murphy. « Si l'on y ajoute le talent, la précision et la fierté de nos artisans chevronnés, ainsi que notre réputation de service client irréprochable, nous sommes convaincus de la valeur que nous apportons à nos clients grâce à notre partenariat avec Unibloc Pump », a-t-il déclaré.

Il s'agit de la deuxième acquisition en quatre mois pour Unibloc Pump, une société du portefeuille de May River Capital. En septembre 2021, la société a annoncé l'acquisition de Flotronic Pumps, un fabricant britannique de pompes spécialisées hygiéniques, pneumatiques, à double membrane et d'accessoires connexes.

« Sous la direction de Chris Murphy et James Murphy, Standard Pump a connu une croissance accélérée dans des catégories attrayantes telles que la transformation des aliments et des boissons », a déclaré Dan Barlow, partenaire de May River Capital. « Nous sommes ravis d'accueillir Chris, James et l'équipe de Standard Pump au sein de la plateforme Unibloc », a déclaré Barlow.

« L'arrivée de Standard Pump élargit considérablement les capacités d'Unibloc, sa gamme de produits et son accès à des relations de distribution intéressantes », a déclaré Pat St. John, directeur de May River Capital. « C'est un excellent choix pour Unibloc dans toutes les catégories », a-t-il ajouté.

À PROPOS D'UNIBLOC PUMP

Depuis 1984, Unibloc Pump fournit aux fabricants des secteurs de l'alimentation et des boissons, de la pharmacie, de la boulangerie et de la pâtisserie, de la viande et de la volaille, de la brasserie et du transport, des pompes sanitaires, des crépines, des vannes, des pièges à bulles et d'autres accessoires de haute précision, afin de réaliser les tâches sanitaires les plus difficiles. Unibloc Pump est le premier concepteur de pompes efficaces et faciles à nettoyer qui aident les clients à réduire les temps d'arrêt, à obtenir un coût d'exploitation plus faible et à respecter les délais en toute confiance. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.uniblocpump.com .

À PROPOS DE STANDARD PUMP

Basée à Duluth, en Géorgie, Standard Pump, Inc. est un fabricant mondial de pompes à usage sanitaire et industriel et d'autres équipements de traitement des fluides de haute qualité destinés aux secteurs de l'alimentation et des boissons, de la chimie, des cosmétiques, de la pharmacie et d'autres industries de fabrication de processus diversifiés dans plus de 50 pays. Depuis sa création en 1992, Standard Pump a su allier un savoir-faire artisanal à un service client exceptionnel, grâce à des livraisons constantes et des temps de réponse rapides. Au cours des vingt-neuf dernières années, la gamme de produits de la société s'est élargie pour inclure des pompes à fûts, des pompes pneumatiques à double diaphragme et des systèmes de dosage. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.standardpump.com .

À PROPOS DE MAY RIVER CAPITAL

May River Capital est une société de capital-investissement basée à Chicago qui se concentre sur les investissements dans les entreprises industrielles de croissance du marché intermédiaire inférieur. May River Capital investit dans des entreprises industrielles de croissance de haute qualité, notamment dans la fabrication de précision, les produits d'ingénierie et l'instrumentation, les services industriels spécialisés et les services de distribution industrielle à valeur ajoutée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.mayrivercapital.com

