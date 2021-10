Única fintech com programa de cashback para causas ambientais reforça campanha para o aumento de plantio de árvores

A Trigg e a Assobio, empresa que desenvolve projetos de reflorestamento e inclusão socioambiental, farão o plantio na cidade de Botucatu, São Paulo, em duas Áreas de Preservação Permanente (APPs), o Sítio Despertar e o Sítio Cipriano. A região chamada "Baixada Serrana", é considerada uma zona de recarga do Aquífero Guarani, a maior reserva de água subterrânea da América Latina. Os arenitos Botucatu e Piramboia 'funcionam' como filtro quando ocorre a recarga da água proveniente da chuva, mas a degradação do solo pode tornar esses pontos vulneráveis. Nesse sentido, o plantio das mudas será feito em áreas de cursos d'água, ajudando na restauração do solo, essenciais para a preservação dos mesmos.

Todos os anos a Trigg colabora com um projeto de empreendedorismo social e incentiva seus clientes a unirem esforços como forma de apoiar ideias que mudam o mundo. Quanto mais o cliente usa o cartão, mais cashback ele acumula. E isso pode virar uma árvore. A cada R$ 25,00 doados em caskback, uma muda é plantada. Tal iniciativa torna a Trigg a única fintech a dar oportunidade para seus clientes doarem cashback para causas socioambientais.

"Grande parte do nosso público é jovem e essa nova geração busca se relacionar com marcas que estejam alinhadas com seus propósitos de vida, entre eles, a preocupação socioambiental. Está na nossa essência estarmos conectados às causas que fazem do nosso mundo um lugar melhor para todos, um planeta mais verdinho! Estimulamos o uso do crédito consciente, que gera cashback e que pode ser usado pelo cliente, tanto para melhorar sua vida financeira, quanto para ser doado e gerar impacto positivo ao meio ambiente", comenta Juliana Almeida, Head de Marketing, Vendas e Produtos da Trigg.

Segundo a ONG SOS Mata Atlântica, entre 2019 e 2020, o desmatamento da Mata Atlântica ultrapassou 400% em São Paulo e no Espírito Santo, e mais do que dobrou no Rio de Janeiro e em Mato Grosso do Sul. Hoje restam apenas 12,4% de sua vegetação original. A situação atual contrapõe-se a importantes referências internacionais que apontam esse bioma como uma das prioridades mundiais para a restauração florestal. Mais do que isso, sua proteção e seu reflorestamento são fundamentais para a garantia de serviços ecossistêmicos em uma região que abriga 70% da população brasileira e responde por 80% da economia nacional.

As mudas são de espécies da Mata Atlântica e de transição para o Cerrado. De acordo com Geysa Borini, sócia fundadora da Assobio, o impacto de uma muda vai muito além de uma árvore plantada. "Depois que a floresta se restabelece, também é possível fazer retiradas de diversas sementes para novos plantios, além do trabalho dos diversos animais que espalham as sementes por onde passam", explica.

Para doar, os clientes só precisam escolher a opção "Ajudar a natureza" no app da Trigg e inserir o valor de cashback que desejam dar para o projeto.

