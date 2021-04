UniCask annonce une collaboration commerciale avec Taraxa pour exploiter sa plateforme Helio afin de sécuriser les données des capteurs des fûts de vin.

SANTA BARBARA, Californie, 1 avril 2021 /PRNewswire/ -- UniCask est une coentreprise formée par Japan Import Systems, l'une des plus grandes sociétés de commerce de spiritueux au Japon, a annoncé aujourd'hui avoir signé une collaboration commerciale avec Taraxa pour susciter la confiance dans leur solution de suivi de la propriété des spiritueux, dont le lancement est prévu au printemps 2021.

UniCask a été fondé pour rendre le suivi des spiritueux rares et de collection simple et sécurisé, grâce à la technologie blockchain. Étant donné que les spiritueux sont stockés à distance dans des installations professionnelles, Unicask voulait s'assurer que les propriétaires accordent la plus grande confiance à l'emplacement et à l'état de leurs actifs. Grâce à la plateforme Helio, UniCask donne à chaque fût une identité unique et infalsifiable, et garantit de manière cryptographique la provenance et l'immuabilité des données du capteur, ce qui permet d'assurer aux propriétaires que leurs fûts sont sûrs et sécurisés.

« La plateforme de Taraxa change la donne pour UniCask. Jamais auparavant la possession d'actions de spiritueux rares de collection n'avait été aussi sécurisée et traçable, ce qui rendait les échanges vraiment transparents », a déclaré Koji Kitahara, représentant du projet d'UniCask.

« Nous sommes ravis de travailler avec un pionnier du secteur tel qu'UniCask. La plateforme Helio de Taraxa a été conçue pour aider à renforcer la confiance dans les données générées par les machines, et nous ne pouvons pas réclamer de système plus performant », a déclaré Steven Pu, cofondateur et PDG de Taraxa.

À propos de Taraxa :

Taraxa est un registre public, évolutif, rapide, adapté aux appareils, conçu pour suivre les données transactionnelles informelles et non structurées afin de minimiser les tensions commerciales. Fondée en 2018 par un groupe d'ingénieurs et d'universitaires expérimentés, Taraxa a non seulement construit une infrastructure décentralisée de pointe, mais a également fourni des plateformes d'applications testées sur le marché pour sécuriser l'intégrité de l'état des machines et suivre les accords quotidiens définis entre les individus.

À propos d'UniCask :

Unicask est une coentreprise formée par Japan Import Systems, l'une des plus grandes sociétés de commerce de spiritueux au Japon, dans le but de rendre l'acquisition et le commerce de spiritueux rares, faciles et sécurisés.

