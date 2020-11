Único caminhão leve com tração integral do país, Volkswagen Delivery 11.180 4x4 chega ao mercado

"A Volkswagen Caminhões e Ônibus está sempre atenta às demandas do transportador nacional, o que nos permite apresentar soluções sob medida aos nossos clientes. O Delivery 11.180 4x4 é um grande exemplo disso. Trata-se de um veículo que não tem concorrentes diretos no mercado de caminhões e que oferece muito mais robustez e capacidade de carga que as picapes que atualmente realizam operações para as quais desenvolvemos este novo produto. Seja no asfalto ou fora dele, garantimos a melhor performance", afirma Roberto Cortes, presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

O projeto do eixo trativo dianteiro do Delivery 11.180 4x4 foi desenvolvido com exclusividade para a marca, em uma parceria com a Dana. A tração 4x4 se dá por meio do uso de uma caixa de transferência Marmon Herrington com dupla velocidade, o que confere ao veículo um desempenho otimizado em qualquer aclive.

As características off-road são evidenciadas por vários aspectos, como a altura em relação ao solo de 196mm, superior à da versão 4x2, tornando o caminhão ideal para encarar terrenos irregulares, sem comprometer a facilidade de carga e descarga e o acesso à cabine – que ganhou um degrau adicional. Seus ângulos de entrada e saída são, respectivamente, de 30° e aproximadamente 40°, contra 20° e 28° do modelo 4x2. Seja qual for o cenário, o novo Delivery 11.180 4x4 é capaz de encarar.

Este lançamento Volkswagen foi desenvolvido para permitir o uso do veículo em qualquer aplicação e traz de série pneus de uso misto específicos (235/75 R17.5) para operações com tração integral. O Delivery 4x4 se beneficia, ainda, das mesmas vantagens de sua versão 4x2, como a maior capacidade de carga da categoria. A agilidade em qualquer operação se garante com 175 cavalos de potência e torque máximo de 600 Nm, em uma ampla faixa de rotações.

O veículo está disponível com distância entre-eixos de 4.000 mm e plataforma de carga com 4.500mm de comprimento, o que possibilita a adequação a diversos tipos de implementos. Como garantia de robustez, as suspensões foram reforçadas, o que inclui o uso de molas trapezoidais na parte traseira.

Outra inovação do projeto é a inclusão da função roda livre na tração dianteira. Por meio do acionamento de um mecanismo simples, com o veículo parado, o condutor pode desconectar as rodas dianteiras do sistema de tração, fazendo com que o Delivery se torne um 4x2 convencional, nas ocasiões em que a tração integral não se faz necessária. Na prática, isso se traduz no comportamento ideal do caminhão na estrada ou fora dela, além de proporcionar a redução de ruído, um menor desgaste de componentes e a redução do consumo de combustível.

No exterior e no interior, o veículo traz vários detalhes que o distinguem da versão 4x2, como o badge 4x4 nas portas e nos bancos – pneumáticos, gerando mais conforto na condução –, que possuem costura verde e têm revestimento em courino, material que facilita a limpeza interna.

O Delivery 11.180 pode ganhar um visual ainda mais "invocado", com o Show Car Package, um kit de peças desenvolvidas pela VW Caminhões e Ônibus, que pode ser instalado no BMB, o centro de customizações exclusivo da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Mais do que o apelo estético, os itens – como guincho elétrico, quebra-mato, kit de luzes e farol de milha – são úteis para o dia a dia na operação do veículo, a depender do local e da atividade realizada.

Como ocorre em todos os projetos da Volkswagen Caminhões e Ônibus, clientes de diferentes segmentos participaram ativamente do desenvolvimento do novo Delivery 4x4. É o que garante o desempenho ideal do veículo para as diversas aplicações, em ambientes como fazendas e, especialmente, no segmento eletricitário, além de carro de apoio para mineração, construção civil e agronegócio.

