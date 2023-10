Unidade de fabricação da Celgard Charlotte amplia a capacidade do separador de bateria e cria novos empregos

A Biden-Harris Administration e o Department of Energy (DOE) dos EUA identificam o mercado nacional norte-americano de baterias como uma área crítica de foco da cadeia de suprimentos para o país. Os investimentos na fábrica da Celgard's Charlotte permitirão que a empresa amplie a infraestrutura existente para atender rapidamente à demanda da cadeia de suprimentos de separadores de bateria de íon-lítio (LIB) e dos clientes nacionais norte-americanos.

A Celgard fabrica separador de membrana de processo a seco também utilizado na eletrificação de veículos. A empresa já tem uma base de funcionários qualificada capaz de aplicar revestimentos técnicos ao filme-base enviado a partir de locais irmãos, Hipore™, e concluir as etapas de acabamento necessárias para atender às especificações do cliente. As membranas de processo úmido e de processo a seco têm propriedades únicas que atendem a uma variedade de necessidades no mercado automotivo. Com a expansão, a unidade de fabricação da Celgard estará posicionada para oferecer as melhores soluções nacionais ao mercado com um portfólio completo de produtos.

Chad Schuchmann, CEO da Polypore, compartilhou isso sobre o investimento: "A Celgard tem sido um participante fundamental na cadeia nacional de suprimentos de baterias de íon-lítio desde o início, e nossa expansão na América do Norte não só solidifica ainda mais nossa posição como líder de mercado com uma força de trabalho qualificada, mas também apoia plenamente os esforços do país para estabelecer uma cadeia de suprimentos nacional de bateria de lítio e VE".

A construção começará no local de Charlotte a partir do início de 2024, com operações planejadas para começar na área em 2026. A expansão criará cerca de 100 novos empregos de energia limpa na instalação de Charlotte.

Sobre a Celgard e a Polypore

A Celgard é especializada em membranas microporosas de processo a seco, sem solventes, revestidas e não revestidas, usadas como separadores, que são um componente importante das baterias de íons de lítio. A tecnologia do separador de bateria da Celgard aprimora o desempenho de baterias de íons de lítio para veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia e outras aplicações.

A Celgard, LLC é uma subsidiária integral da Polypore International, LP, uma empresa Asahi Kasei.

A Polypore é uma empresa global com instalações em nove países especializada em membranas microporosas usadas em veículos elétricos e não elétricos, sistemas de armazenamento de energia e aplicações especializadas. Acesse www.celgard.com e www.polypore.com.

FONTE Celgard, LLC

