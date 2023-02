Unidos Contra El Cáncer anuncia cuatro equipos concentrados en la diversidad en ensayos clínicos sobre el cáncer de fase temprana

Los equipos multidisciplinarios de Chicago, Dallas, Los Ángeles y Filadelfia apuntan a eliminar las barreras de la participación en ensayos clínicos sobre el cáncer, con un enfoque en las comunidades menos favorecidas desde el punto de vista médico

LOS ÁNGELES, 22 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Stand Up To Cancer ® (Unidos Contra El Cáncer) anunció hoy cuatro equipos concentrados en aumentar la diversidad en los ensayos clínicos sobre el cáncer de fase temprana. Apoyados por el patrocinio de Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, los equipos abordarán una necesidad imperativa en el terreno de la investigación del cáncer al crear enfoques únicos y replicables que involucren a las comunidades menos favorecidas desde el punto de vista médico en los ensayos clínicos sobre el cáncer de fase 1 y fase 2. Los objetivos de los equipos incluyen abordar las disparidades del cáncer y facilitar el desarrollo de tratamientos nuevos que tengan el potencial de beneficiar a los pacientes que los usarán.

A través del Programa de Diversidad en Ensayos Clínicos de Fase Temprana, que forma parte de la Iniciativa de Igualdad en Salud de Unidos Contra El Cáncer, los equipos de investigación de Chicago, Dallas, Los Ángeles y Filadelfia reunirán a las partes interesadas clave que estén conectadas profundamente con las comunidades poco representadas en los ensayos clínicos sobre el cáncer. Al integrar los determinantes sociales y conductuales de la salud, la participación y el compromiso comunitario y la biología, la prevención y el tratamiento del cáncer, los equipos abordarán cada una de las necesidades de su zona local, mientras comparten las lecciones aprendidas para garantizar un impacto más amplio. Unidos Contra El Cáncer proporcionará a cada equipo apoyo específico para la concientización y compromiso de la comunidad con el fin de involucrar a comunidades específicas y al público en este esfuerzo crítico.

El programa de subsidios comunitarios de participación equitativa está aceptando solicitudes en la actualidad para brindar apoyo y complementar el trabajo de los equipos. Unidos Contra El Cáncer proporcionará subsidios a dos años que van de $50,000 a $100,000 a organizaciones dentro de las zonas de los equipos para desarrollar programas comunitarios nuevos o implementar programas existentes concentrados en diversos métodos de reclutamiento para ensayos clínicos sobre el cáncer.

"En los Estados Unidos, la participación en ensayos clínicos sobre el cáncer sigue siendo significativamente menor para las personas de diversas razas y etnias, y de comunidades menos favorecidas desde el punto de vista médico. La falta de diversidad en el desarrollo de terapia presenta un desafío para la industria de la atención de la salud en cuanto a proporcionar tratamientos basados en evidencia para todos los pacientes con cáncer", dice Russell Chew, presidente y director ejecutivo de Unidos Contra El Cáncer. "Estamos increíblemente agradecidos de poder colaborar con Janssen en estos esfuerzos críticos, con el objetivo compartido de alcanzar la igualdad para todas las personas afectadas por el cáncer".

De acuerdo con datos de 2020 de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU (Food and Drug Administration, FDA), el 73 % de los participantes de ensayos de cáncer son blancos, el 14 % son asiáticos, el 6 % son hispanos y el 5 % son negros. Las disparidades en la participación en ensayos clínicos significa que muchos estadounidenses de diversos grupos pueden tener menos probabilidades de beneficiarse de los nuevos tratamientos contra el cáncer y a la promesa de medicina de precisión.

"Nuestro objetivo al patrocinar a Unidos Contra El Cáncer es permitir a los equipos de investigación innovadora desarrollar iniciativas en el nivel comunitario que tengan un impacto medible al mejorar el acceso y la participación en ensayos clínicos sobre el cáncer", dijo el Dr. Jeffrey Infante, director global de Desarrollo Clínico Temprano de Oncología e Investigación Traslacional de Janssen Research & Development, LLC. "Esperamos ver los resultados de estos programas para poder seguir ayudando a mejorar la igualdad en la salud y a desarrollar terapias y programas clínicos que beneficien a los pacientes con cáncer".

Janssen Research & Development, LLC, participó en los criterios de selección y en cómo se utilizarán los fondos de la subvención, y Unidos Contra El Cáncer tuvo el voto final en la selección de los beneficiarios. Los cuatro equipos de investigación en Diversidad en los Ensayos Clínicos de Desarrollo Temprano trabajarán de manera independiente en los estudios siguientes, mientras comparten estrategias y aprendizajes en sus esfuerzos.

Aceleración y diversificación del acceso a los ensayos clínicos : Este equipo del Centro de Oncología Fox Chase se concentrará en acelerar y diversificar el acceso a los ensayos clínicos. Su enfoque para mejorar el acceso a ensayos clínicos de fase temprana, específicamente en la comunidad menos favorecida de Filadelfia desde el punto de vista de médico, incluye tres objetivos principales: desarrollar infraestructura y personal para extender los ensayos clínicos de fase temprana; proporcionar apoyo integral y servicios al paciente para los participantes en los ensayos clínicos de fase temprana; y equiparar la participación de la comunidad y el paciente para aumentar la educación, al tiempo que integra los servicios existentes para apoyar la participación en los ensayos clínicos. Este equipo, dirigido en conjunto por el Dr. Martin Edelman y por Linda Fleisher , PhD, MPH, anticipa un aumento del 20 % acumulado en los ensayos clínicos sobre el cáncer de fase temprana como resultado de este programa, lo que genera una influencia positiva en la calidad general y la prestación de atención médica.

: Este equipo del Centro de Oncología Fox Chase se concentrará en acelerar y diversificar el acceso a los ensayos clínicos. Su enfoque para mejorar el acceso a ensayos clínicos de fase temprana, específicamente en la comunidad menos favorecida de Filadelfia desde el punto de vista de médico, incluye tres objetivos principales: desarrollar infraestructura y personal para extender los ensayos clínicos de fase temprana; proporcionar apoyo integral y servicios al paciente para los participantes en los ensayos clínicos de fase temprana; y equiparar la participación de la comunidad y el paciente para aumentar la educación, al tiempo que integra los servicios existentes para apoyar la participación en los ensayos clínicos. Este equipo, dirigido en conjunto por el Dr. y por , PhD, MPH, anticipa un aumento del 20 % acumulado en los ensayos clínicos sobre el cáncer de fase temprana como resultado de este programa, lo que genera una influencia positiva en la calidad general y la prestación de atención médica. Eliminación de las barreras de inscripción en los ensayos clínicos de fase temprana en una población diversa en el Condado de Los Ángeles : Este equipo del Centro Integral de Oncología Norris de la Universidad del Sur de California ( USC Norris) se concentrará en varias tácticas para mejorar el reclutamiento diverso para los ensayos clínicos sobre el cáncer de fase temprana: involucrar a los proveedores de atención oncológica en un sistema de hospitales de la red de seguridad para identificar las barreras de referidos que existen actualmente; implementar una serie de intervenciones para abordar las barreras del sistema y las que enfrentan los pacientes y proveedores, para evaluar el impacto de estas intervenciones en el reclutamiento; explorar la viabilidad de ensayos clínicos remotos en aquellas comunidades donde el tiempo y la distancia a la atención médica accesible y el transporte a las citas son las barreras clave; y examinar la información recopilada y aplicar procesos como el aumento de la comunicación dirigida entre proveedores y pacientes, y promover la concientización sobre los ensayos a través de eventos de participación comunitaria, en clínicas de pacientes externos y en plataformas de redes sociales. Dirigido en conjunto por el Dr. Anthony El-Khoueiry , director asociado de investigación clínica en USC Norris y por Chanita Hughes Halbert , PhD, directora asociada para equidad del cáncer en USC Norris, el objetivo del equipo transdisciplinario es mejorar el proceso de reclutamiento para los ensayos clínicos en el nivel del paciente, el nivel del proveedor y el nivel general del sistema.

: Este equipo del Centro Integral de Oncología Norris de la Universidad del Sur de ( Norris) se concentrará en varias tácticas para mejorar el reclutamiento diverso para los ensayos clínicos sobre el cáncer de fase temprana: involucrar a los proveedores de atención oncológica en un sistema de hospitales de la red de seguridad para identificar las barreras de referidos que existen actualmente; implementar una serie de intervenciones para abordar las barreras del sistema y las que enfrentan los pacientes y proveedores, para evaluar el impacto de estas intervenciones en el reclutamiento; explorar la viabilidad de ensayos clínicos remotos en aquellas comunidades donde el tiempo y la distancia a la atención médica accesible y el transporte a las citas son las barreras clave; y examinar la información recopilada y aplicar procesos como el aumento de la comunicación dirigida entre proveedores y pacientes, y promover la concientización sobre los ensayos a través de eventos de participación comunitaria, en clínicas de pacientes externos y en plataformas de redes sociales. Dirigido en conjunto por el Dr. , director asociado de investigación clínica en Norris y por , PhD, directora asociada para equidad del cáncer en Norris, el objetivo del equipo transdisciplinario es mejorar el proceso de reclutamiento para los ensayos clínicos en el nivel del paciente, el nivel del proveedor y el nivel general del sistema. Mejora de la diversidad en los ensayos clínicos sobre el cáncer de fase temprana en una comunidad urbana menos favorecida : El equipo de la Universidad de Chicago se concentrará en mejorar la diversidad en los ensayos clínicos de fase temprana en una comunidad urbana menos favorecida, por ejemplo el sur de Chicago y en un hospital comunitario dentro del sistema de salud que atiende de manera predominante a una base de pacientes de raza afroamericana. El ensayo aleatorizado del equipo determinará si emplear nuevos métodos de divulgación para pacientes, con o sin la participación de un embajador comunitario, mejora la inscripción en el ensayo clínico más allá del compromiso únicamente con el médico tratante. Dirigido en conjunto por el Dr. Walter Stadler y por Briseis Aschebrook-Kilfoy , PhD, el equipo identificará a pacientes potenciales para el ensayo a través de un método que utiliza el registro electrónico de salud y luego informa al médico tratante acerca de la elegibilidad posible para el ensayo antes de la visita del paciente. Los pacientes de los diversos grupos de compromiso recibirán una variedad de comunicaciones digitales como mensajes del registro electrónico de salud, correos electrónicos y mensajes de texto que les informan acerca de ensayos clínicos y el proceso del ensayo antes y después de su visita al médico. Los médicos de estos pacientes también recibirán capacitación en comunicación culturalmente adecuada. Determinados pacientes que participen en el estudio recibirán adicionalmente la oportunidad de conectarse con los embajadores comunitarios de organizaciones establecidas con sede en la comunidad que ya están trabajando con el equipo. El objetivo del estudio es identificar qué combinación de divulgación para paciente y comunicación funciona mejor, construir sobre las relaciones comunitarias ya establecidas y triplicar la inscripción de participantes diversos en los ensayos clínicos.

: El equipo de la Universidad de se concentrará en mejorar la diversidad en los ensayos clínicos de fase temprana en una comunidad urbana menos favorecida, por ejemplo el sur de y en un hospital comunitario dentro del sistema de salud que atiende de manera predominante a una base de pacientes de raza afroamericana. El ensayo aleatorizado del equipo determinará si emplear nuevos métodos de divulgación para pacientes, con o sin la participación de un embajador comunitario, mejora la inscripción en el ensayo clínico más allá del compromiso únicamente con el médico tratante. Dirigido en conjunto por el Dr. y por , PhD, el equipo identificará a pacientes potenciales para el ensayo a través de un método que utiliza el registro electrónico de salud y luego informa al médico tratante acerca de la elegibilidad posible para el ensayo antes de la visita del paciente. Los pacientes de los diversos grupos de compromiso recibirán una variedad de comunicaciones digitales como mensajes del registro electrónico de salud, correos electrónicos y mensajes de texto que les informan acerca de ensayos clínicos y el proceso del ensayo antes y después de su visita al médico. Los médicos de estos pacientes también recibirán capacitación en comunicación culturalmente adecuada. Determinados pacientes que participen en el estudio recibirán adicionalmente la oportunidad de conectarse con los embajadores comunitarios de organizaciones establecidas con sede en la comunidad que ya están trabajando con el equipo. El objetivo del estudio es identificar qué combinación de divulgación para paciente y comunicación funciona mejor, construir sobre las relaciones comunitarias ya establecidas y triplicar la inscripción de participantes diversos en los ensayos clínicos. Transferencia de atención para mejorar el acceso a ensayos clínicos sobre el cáncer de fase temprana : Este equipo del Centro Integral de Oncología Harold C. Simmons del Centro Médico UT Southwestern implementará un programa para la selección y el reclutamiento de pacientes desde un sistema médico de la red de seguridad, luego los inscribirá en ensayos clínicos sobre el cáncer de fase temprana en un centro de oncología designado por el Centro Nacional del Cáncer con sede en una universidad. El equipo, dirigido en conjunto por el Dr. David Gerber y por la Dra. Chika Nwachukwu , PhD, apunta a promover el acceso diverso e igualitario a ensayos clínicos sobre el cáncer de fase temprana para pacientes de la zona de Dallas , lo cual es crítico para informar el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer. En la actualidad, el Dr. David Gerber trabaja en una junta asesora para Janssen.

Acerca de Unidos Contra El Cáncer

Stand Up To Cancer® (Unidos Contra El Cáncer) recauda fondos para acelerar el ritmo de la investigación para llevar rápidamente a los pacientes nuevas terapias y salvar vidas ahora. Unidos Contra El Cáncer, es una división de Entertainment Industry Foundation, una organización caritativa 501(c)(3), y fue establecida en 2008 por líderes del sector de medios y entretenimiento que utilizan los recursos de estas comunidades para involucrar al público en el apoyo a un nuevo modelo de colaboración de investigación sobre el cáncer, aumentar la conciencia sobre la prevención del cáncer y resaltar el progreso que se está logrando en la lucha contra la enfermedad. Al mes de julio de 2022, más de 3,000 científicos que representan a más de 210 instituciones están involucrados en proyectos de investigación financiados por Unidos Contra El Cáncer.

Bajo la dirección de nuestro Comité de Asesoría Científica, dirigido por el premio Nobel Phillip A. Sharp, PhD, Unidos Contra El Cáncer dirige procesos de revisión rigurosos y competitivos destinados a identificar las mejores propuestas de investigación que serán recomendadas como candidatas para recibir financiación, supervisa la administración de las subvenciones y verifica que exista un trabajo colaborativo entre los diferentes programas de investigación.

Los miembros actuales del Comité de Fundadores y Asesores (Founders and Advisors Committee, FAC) de Unidos Contra El Cáncer son Katie Couric, Sherry Lansing, Kathleen Lobb, Lisa Paulsen, Rusty Robertson, Sue Schwartz, Pamela Oas Williams y Ellen Ziffren. Laura Ziskin y Noreen Fraser, ya fallecidas, son también cofundadoras. Russell Chew se desempeña como presidente y director ejecutivo de Unidos Contra El Cáncer.

Para obtener más información, visite StandUpToCancer.org (unidoscontraelcancer.org), Instagram, TikTok, Twitter, Facebook y YouTube.

