Unidos Contra El Cáncer anuncia la primera iniciativa para aumentar la diversidad en los ensayos clínicos sobre el cáncer

LOS ANGELES, 27 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Unidos Contra El Cáncer (SU2C, por sus siglas en inglés) anunció hoy una innovadora iniciativa para aumentar la representación de las minorías en los ensayos clínicos sobre el cáncer. Todas las futuras propuestas para subsidios de investigación auspiciados por Unidos Contra El Cáncer deberán ahora incluir y abordar los temas cruciales relacionados con el reclutamiento y la retención de pacientes de grupos étnicos para mejorar la diversidad en cuanto a la participación en los ensayos clínicos sobre el cáncer. El anuncio se realizó en la Cumbre Científica anual de Unidos Contra El Cáncer, a la que asistieron los líderes de Unidos Contra El Cáncer y más de 300 investigadores prominentes del cáncer que representan a cada uno de los Equipos de Lujo, Equipos de Investigación y subvenciones individuales de Unidos Contra El Cáncer.

La falta de diversidad en cuanto a la participación en los ensayos clínicos sobre el cáncer ha estado presente de forma continua durante décadas, en gran medida debido a barreras socioeconómicas, culturales, de confianza y otras.

"Como uno de los principales patrocinadores de la investigación sobre el cáncer, creemos que es nuestro deber garantizar que se aborde la representación de las minorías en los ensayos clínicos sobre el cáncer. Ahora, más que nunca, una mejor comprensión de la función de la biología en el tratamiento del cáncer, los avances en el tratamiento de precisión y el desarrollo de nuevas tecnologías exigen que también logremos mejoras significativas en la diversidad de participación en los ensayos clínicos," dijo Sung Poblete, PhD, RN, directora ejecutiva de Unidos Contra El Cáncer. "Estamos seguros de que esta iniciativa representará un impacto significativo y valioso para garantizar que todas las comunidades tengan igualdad de acceso a los tratamientos que podrían salvarles la vida."

A pesar de una disminución general en las muertes debidas al cáncer en los EE. UU. desde 1991, no todos los pacientes se han beneficiado de manera equitativa de los avances en la prevención, la detección temprana, la medicina de precisión y los tratamientos dirigidos para el cáncer. De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA), actualmente solo el 4 % de los participantes en ensayos clínicos son afroamericanos, el 4 % son hispanos y el 15 % son asiáticos, a pesar de que los grupos minoritarios en los EE. UU. tienen la tasa de mortalidad más alta y la tasa de supervivencia más corta para la mayoría de los tipos de cáncer.

El Comité para la Igualdad en Salud en Ensayos Clínicos sobre el Cáncer de Unidos Contra El Cáncer, conjuntamente con los líderes del área científica de Unidos Contra El Cáncer, ha creado un idioma de contratación que se usará de ahora en adelante para solicitar propuestas para los Equipos de Lujo, los Equipos de Investigación y otras subvenciones dentro de la cartera de investigación de Unidos Contra El Cáncer para aumentar la diversidad de participación en ensayos clínicos sobre el cáncer. Unidos Contra El Cáncer ahora exige a los solicitantes de financiación que incluyan tres componentes críticos relacionados con la igualdad en salud:

una indicación de si la investigación se ocupará de las poblaciones que se espera que se beneficien del uso generalizado de tratamientos recientemente desarrollados;

planes de reclutamiento y retención de pacientes para incluir poblaciones raciales y étnicas históricamente representadas escasamente, como la necesidad de contar con centros de estudio adicionales u otros mecanismos que reduzcan las barreras al acceso; y

una carta de apoyo del funcionario principal de diversidad de la institución principal o un puesto equivalente.

Al requerir que esto se incluya en todas las propuestas presentadas en el futuro, estos factores también se considerarán en el riguroso proceso de selección de Unidos Contra El Cáncer y, también, como parte de la evaluación de desempeño de las subvenciones llevada a cabo en las revisiones semestrales formales de Unidos Contra El Cáncer.

Además, Unidos Contra El Cáncer anunció sus planes para financiar hasta $6.4MM para el Equipo de Investigación Pionera de Igualdad en Salud de Unidos Contra El Cáncer que lleva a cabo investigaciones sobre tipos de cáncer que afectan poblaciones representadas escasamente, con el auspicio de una subvención transformadora de Genentech, un miembro del Grupo Roche. Se espera que Unidos Contra El Cáncer emita la Petición de Solicitudes que busquen propuestas a finales del primer trimestre de 2020. Las propuestas podrán abordar tipos de cáncer que tienen una mayor prevalencia en una población racial o étnica específica; tipos de cáncer que son más mortales entre poblaciones minoritarias específicas; o podrán abordar la necesidad de tratamientos más eficaces para tipos de cáncer específicos para los pacientes de origen diverso.

"Genentech está comprometido a mejorar la salud y el bienestar de todos los pacientes, lo que significa garantizar que se desarrolle investigación científica, así como opciones de tratamiento innovadoras para cada individuo," declaró Quita Highsmith, directora de diversidad en Genentech. "Estamos orgullosos de asociarnos con Unidos Contra El cáncer para auspiciar la investigación pionera que promueve la igualdad en salud mientras trabaja para revolucionar la atención del cáncer."

El Equipo de Investigación Pionera de Igualdad en Salud de Unidos Contra El Cáncer será seleccionado y lanzado en 2020. Para obtener información, o para recibir la convocatoria de ideas cuando se emita, visite "Funding Opportunities [Oportunidades de Financiación]". Para obtener más información sobre las iniciativas de Genentech en esta área, visite " Advancing Inclusive Research [Avances de la Investigación Inclusiva] ".

En la Cumbre, Unidos Contra El Cáncer también presentó el nuevo Equipo de Investigación de Interceptación del Cáncer Gástrico, el cual incluye investigadores de Harvard Medical School y Massachusetts General Hospital Cancer Center; University of Pennsylvania Perelman School of Medicine; University of Chicago; City of Hope Comprehensive Cancer Center; Memorial Sloan Kettering Cancer Center y Samsung Medical Center (Corea del Sur).

Si bien el cáncer gástrico (de estómago) es la tercera causa de muerte por cáncer en todo el mundo, es más común entre las poblaciones de afroamericanos, hispanos y asiáticos que de blancos. Se necesitan nuevas formas para detectar estos tipos de cáncer de manera temprana, que es cuando pueden tratarse con éxito. Este Equipo de Investigación de $3MM está llevando a cabo estudios intensivos para identificar biomarcadores, como fragmentos particulares de ADN y células que se desprenden del tumor y que circulan en la sangre e indican la presencia de cáncer gástrico. Los miembros del equipo han desarrollado una nueva tecnología de detección, la que hace uso de una cámara del tamaño de un comprimido que el paciente puede tragar utilizando un nuevo marcador para "iluminar" las células cancerosas, lo que permite que la cámara capture imágenes de tejido del estómago en riesgo de desarrollar cáncer. Si son validados en un ensayo clínico, estos métodos ayudarán a los médicos a seleccionar personas en grupos de riesgo para cáncer gástrico. Para obtener más información sobre el Equipo de Investigación de Interceptación del Cáncer Gástrico, visite https://standuptocancer.org/research/research-portfolio/research-teams/gastric-cancer-interception-research-team/.

"Al tener equipos de investigación dedicados a los tipos de cáncer que se correlacionan con, o afectan en gran medida, a diferentes poblaciones raciales y étnicas, podremos garantizar que se logren avances entipos de cáncer que generalmente afectan a estas poblaciones", manifestó Edith A. Pérez, MD, presidenta del Comité para la Igualdad en Salud en los Ensayos Clínicos sobre el Cáncer de Unidos Contra El Cáncer. "El apoyo para estos equipos demuestra aun más nuestro compromiso de aportar terapias innovadoras a grupos raciales y étnicos que han sido representados escasamente a lo largo de la historia y de mejorar la igualdad en salud en general en las investigaciones sobre el cáncer. Estamos orgullosos y emocionados de desempeñar un papel tan importante en poder satisfacer esta necesidad insatisfecha y esperamos poder marcar la pauta para la investigación científica de aquí en adelante."

La Dra. Poblete también señaló que Unidos Contra El Cáncer estará colaborando con Black Women`s Health Imperative (BWHI) y Friends of Cancer Research en el Proyecto TEACH: Defensores Facultados Capacitados para la Salud Comunitaria (Healing), financiado por el Patient-Centered Outcomes Research Institute (PCORI). Mediante la educación y las actividades de fomento, este proyecto a nivel nacional aspira a capacitar a las mujeres afroamerianas para que se interrelacionen de manera efectiva con investigadores y médicos, y para aumentar la participación de las mujeres afroamericanas en los ensayos clínicos sobre el cáncer.

Unidos Contra El Cáncer (Stand Up To Cancer®, SU2C) recauda fondos para acelerar el ritmo de la investigación a fin de conseguir rápidamente nuevas terapias para los pacientes y salvar vidas ahora. Unidos Contra El Cáncer, una división de Entertainment Industry Foundation, una organización caritativa 501(c)(3), fue establecida en 2008 por líderes del sector de medios y entretenimiento que utilizan los recursos de estas comunidades para involucrar al público en el apoyo a un nuevo modelo colaborativo de investigación del cáncer, aumentar la conciencia sobre la prevención del cáncer y resaltar el progreso que se está logrando en la lucha contra la enfermedad. Al mes de diciembre de 2019, más de 1600 científicos que representan a más de 180 instituciones están involucrados en proyectos de investigación financiados por Unidos Contra El Cáncer.

El personal de Unidos Contra El Cáncer trabaja bajo la dirección de nuestro Comité de Asesoría Científica, dirigido por el premio Nobel Phillip A. Sharp, Ph.D., para implementar rigurosos y competitivos procesos de revisión destinados a identificar las mejores propuestas de investigación que serán recomendadas para entrega de financiación, supervisar la administración de las subvenciones y verificar que exista un trabajo colaborativo entre los diferentes programas de investigación.

Los miembros actuales del Consejo de Fundadores y Asesores (Council of Founders and Advisors, CFA) de Unidos contra El Cáncer incluyen a Katie Couric, Sherry Lansing, Kathleen Lobb, Lisa Paulsen, Rusty Robertson, Sue Schwartz, Pamela Oas Williams y Ellen Ziffren. Laura Ziskin y Noreen Fraser, ya fallecidas, son también cofundadoras. Sung Poblete, PhD, R.N., se desempeña como directora ejecutiva de Unidos Contra El Cáncer. Para obtener más información, visite UnidosContraElCancer.org.

