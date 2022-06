UNIDOS CONTRA EL CÁNCER ANUNCIA UN PATROCINIO DE $5 MILLONES DE PARTE DE JANSSEN EN APOYO A LA INICIATIVA PARA MEJORAR LA EQUIDAD DE LA SALUD EN ENSAYOS CLÍNICOS

El nuevo patrocinio financiará equipos multidisciplinarios que apuntan a eliminar las barreras para la participación en ensayos clínicos sobre el cáncer, con un enfoque en las comunidades menos favorecidas desde el punto de vista médico

LOS ÁNGELES, 22 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Stand Up To Cancer® (SU2C, Unidos Contra El Cáncer) anunció un patrocinio de parte de Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson con el objetivo de aumentar la diversidad en los ensayos clínicos de cáncer de fase 1 y fase 2. Un patrocinio de $5 millones de parte de Janssen apoyará los esfuerzos de equidad sanitaria de Unidos Contra El Cáncer, incluido el financiamiento de cuatro grupos de investigadores que desarrollarán nuevos enfoques para eliminar las barreras en la participación en ensayos clínicos de pacientes de todos los orígenes raciales y étnicos, así como también, para pacientes de comunidades menos favorecidas desde el punto de vista médico. El objetivo del programa es abordar las disparidades del cáncer mediante la creación de un enfoque sostenible, escalable y replicable para eliminar las barreras en la participación en ensayos clínicos de fase 1 y fase 2 sobre el cáncer.

Como parte de la Iniciativa de igualdad en salud, Unidos Contra El Cáncer, el Programa de Diversidad en Ensayos Clínicos de Desarrollo Temprano, financiado por Janssen, alentará las colaboraciones en cuatro regiones, según lo determinen los grupos seleccionados de investigadores financiados. Estos equipos de investigación colaborarán con los Centros de Salud Calificados Federalmente, las clínicas y las organizaciones locales de defensa que atienden a comunidades menos favorecidas médicamente dentro de cada región. Los equipos de investigación se reunirán para compartir el progreso y los hallazgos de la investigación durante el transcurso del período de subvención para garantizar que se incorporen las mejores prácticas al programa. proporcionará apoyo específico para la concienciación de la comunidad y la divulgación en apoyo de los equipos beneficiarios, así como financiación adicional para las organizaciones locales de defensa de la comunidad para apoyar estos esfuerzos.

Cada equipo de beneficiarios será único al momento de reunir a las partes interesadas que están profundamente conectadas con las comunidades afectadas. La investigación financiada integrará los determinantes sociales y conductuales de la salud y el compromiso comunitario con la biología, la prevención y el tratamiento del cáncer para mejorar la equidad de la salud contra el cáncer. También se incluirá en el esfuerzo de cada equipo un componente de tutoría para los investigadores de las primeras etapas de la carrera que estén interesados en mejorar la diversidad de ensayos clínicos sobre el cáncer.

"Como uno de los principales patrocinadores de la investigación sobre el cáncer, Unidos Contra El Cáncer cree que es fundamental garantizar que se aborde la falta de representación diversa en los ensayos clínicos sobre el cáncer", dijo Russell Chew, presidente de Unidos Contra El Cáncer. "Este es un imperativo nacional del que no podemos alejarnos. Necesitamos nuevas ideas que ayuden a innovar y rediseñar la empresa de la investigación clínica del cáncer para incluir a las comunidades que se han dejado afuera durante mucho tiempo. Estamos increíblemente agradecidos a Janssen por su apoyo en estos esfuerzos críticos".

En los Estados Unidos, la participación en ensayos clínicos sobre el cáncer sigue siendo significativamente menor para las personas de diversas razas y etnias, y de comunidades menos favorecidas desde el punto de vista médico. Esto es a pesar del hecho de que existen disparidades sustanciales en las tasas de selección, diagnóstico y mortalidad para la mayoría de los cánceres. De acuerdo con datos de 2020 de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU (Food and Drug Administration, FDA), el 73 % de los participantes de ensayos de cáncer son blancos, el 14 % son asiáticos, el 6 % son hispanos y el 5 % son afroamericanos. Las disparidades en la participación en ensayos clínicos significan que muchos estadounidenses de diversos grupos pueden tener menos probabilidades de tener acceso a terapias innovadoras en ensayos clínicos. Es importante destacar que la falta de representación diversa en los ensayos hace que sea muy difícil para los proveedores de atención médica encontrar tratamientos basados en evidencia para todos los pacientes.

"Esperamos trabajar con Unidos Contra El Cáncer en esta importante iniciativa como parte de nuestro compromiso continuo de desarrollar diversidad, equidad e inclusión no solo en nuestra investigación clínica de fase tardía, sino también en nuestros programas de desarrollo clínico temprano", dijo el Dr. Jeffrey Infante, director global de Desarrollo Clínico Temprano de Oncología e Investigación Traslacional de Janssen Research & Development, LLC. "Como comunidad oncológica, debemos unirnos para priorizar la participación de pacientes de todos los orígenes en ensayos clínicos y, al mismo tiempo, apoyar la investigación que busca comprender y superar las barreras para la participación en ensayos clínicos".

Se invita a los potenciales beneficiarios interesados a presentar una Carta de intención antes del 30 de junio. Los solicitantes que estén invitados a presentar una Solicitud completa deben hacerlo antes del lunes 29 de agosto. Los equipos seleccionados serán notificados en septiembre de 2022 y los beneficiarios deberán participar en una Cumbre de innovación de compromiso comunitario de Unidos Contra El Cáncer en noviembre de 2022.

Janssen participará en los criterios de selección y en cómo se utilizarán los fondos de la subvención, y Unidos Contra El Cáncer tendrá el voto final en la selección de los beneficiarios.

Unidos Contra El Cáncer anunció su iniciativa de igualdad en salud en enero de 2020. La iniciativa se enfoca en tres áreas: aumentar la diversidad en los ensayos clínicos financiados por Unidos Contra El Cáncer, iniciar colaboraciones de grupos de defensa y campañas de concientización y financiar investigaciones que tienen por objetivo mejorar los resultados del cáncer y las tasas de detección en las comunidades médicamente marginadas.

Acerca de Unidos Contra El Cáncer

Unidos Contra El Cáncer recauda fondos para acelerar el ritmo de la investigación para llevar rápidamente a los pacientes nuevas terapias y salvar vidas ahora. Unidos Contra El Cáncer, es una división de Entertainment Industry Foundation, una organización caritativa 501(c)(3), y fue establecida en 2008 por líderes del sector de medios y entretenimiento que utilizan los recursos de estas comunidades para involucrar al público en el apoyo a un nuevo modelo de colaboración de investigación sobre el cáncer, aumentar la conciencia sobre la prevención del cáncer y resaltar el progreso que se está logrando en la lucha contra la enfermedad. Al mes de enero de 2022, más de 2,000 científicos que representan a más de 210 instituciones están involucrados en proyectos de investigación financiados por Unidos Contra El Cáncer.

Bajo la dirección de nuestro Comité de Asesoría Científica, dirigido por el premio Nobel Phillip A. Sharp, PhD, Unidos Contra El Cáncer dirige procesos de revisión rigurosos y competitivos destinados a identificar las mejores propuestas de investigación que serán recomendadas como candidatas para recibir financiación, supervisa la administración de las subvenciones y verifica que exista un trabajo colaborativo entre los diferentes programas de investigación.

Los miembros actuales del Comité de Fundadores y Asesores (Founders and Advisors Committee, FAC) de Unidos Contra El Cáncer son Katie Couric, Sherry Lansing, Kathleen Lobb, Lisa Paulsen, Rusty Robertson, Sue Schwartz, Pamela Oas Williams y Ellen Ziffren. Laura Ziskin y Noreen Fraser, ya fallecidas, son también cofundadoras. Russell Chew se desempeña como presidente y director ejecutivo de Unidos Contra El Cáncer.

Para obtener más información, visite StandUpToCancer.org, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook y YouTube.

