Unidos Contra El Cáncer recauda más de $143.18 millones en los EE. UU. y Canadá en relación con su séptimo evento bienal transmitido por televisión y en directo

LOS ÁNGELES, 24 de agosto de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Stand Up To Cancer® (SU2C) (Unidos Contra El Cáncer) anunció hoy que se han comprometido más de $143.18 millones en conjunto en relación con su séptimo evento especial bienal de recaudación de fondos transmitido por televisión y en directo que se emitió el sábado 21 de agosto en los EE. UU. y Canadá. Los fondos recaudados en el programa, así como los donantes corporativos, de la fundación e individuales, apoyan la investigación que se necesita con urgencia y los nuevos tratamientos innovadores para el cáncer y las campañas de concientización pública.

La transmisión bienal de Unidos Contra El Cáncer, que se demoró un año debido a la pandemia de la COVID-19, contó con la coproducción ejecutiva de la actriz ganadora del Academy Award®, Reese Witherspoon, y de Jim Toth, un empresario e inversionista de la industria de los medios de comunicación, quienes trabajaron junto al equipo de producción de eventos en vivo de renombre Done + Dusted y el equipo de Unidos Contra El Cáncer. Anthony Anderson, Ken Jeong y Tran Ho y Sofía Vergara también se unieron como copresentadores a la cofundadora de Unidos Contra El Cáncer, Katie Couric, quien participó como invitada especial.

"Estamos muy agradecidos por la generosidad de la comunidad del entretenimiento, nuestra Junta Directiva, nuestros donantes corporativos y de la fundación y las personas que continúan demostrando su apoyo a Unidos Contra El Cáncer", dijo Sung Poblete, PhD, RN, directora ejecutiva de Unidos Contra El Cáncer. "Se prevé que a más de 1.8 millones de personas en los EE. UU. se les diagnosticará cáncer en 2021, por lo que es fundamental que nos unamos y tomemos medidas para que podamos continuar acelerando el ritmo de las nuevas terapias innovadoras contra el cáncer que llegan a los pacientes rápidamente".

El programa especial se transmitió simultáneamente en más de 65 plataformas de medios participantes en los Estados Unidos y Canadá , incluidas las cuatro principales cadenas de transmisión en los EE. UU. Las emisoras que transmitieron el programa donaron una hora de tiempo preferencial sin comerciales simultáneos. El programa completo también se transmitió en los canales de Facebook, YouTube, Twitch y TikTok de Unidos Contra El Cáncer. El programa está disponible en VOD en Hulu, Paramount+, Peacock, Prende TV, Prime Video y Tubi, así como en los canales de Facebook y YouTube a través de @SU2C (Unidos Contra El Cáncer).

En los EE. UU., Unidos Contra El Cáncer todavía acepta con gratitud las donaciones en http://www.standuptocancer.org/Donate .

Los aspectos destacados del programa incluyeron un conmovedor tributo a Chadwick Boseman realizado por su esposa Simone y el anfitrión Anthony Anderson. La interpretación de Simone de "I'll Be Seeing You" fue una conmemoración emotiva de su difunto esposo que falleció el año pasado a los 43 años después de una batalla personal contra el cáncer de colon.

Otras actuaciones incluyeron una poderosa interpretación de "I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free" por Brittany Howard, y una inspiradora presentación de "Courageous" de Common con Stevie Wonder. El programa también incluyó historias inspiradoras y reflexiones de pacientes del mundo real e investigadores de cáncer.

Sofía Vergara anunció una nueva iniciativa de Unidos Contra El Cáncer durante el espectáculo. Bid 2 End Cancer es una increíble serie de subastas impulsadas por Heritage Auctions con contribuciones de la MLB y los clubes de la MLB que presentan todo, desde camisetas desgastadas firmadas hasta artículos de colección autografiados, y una experiencia poco común que pondrá a un afortunado postor en el montículo del lanzador en la Serie Mundial de este año. Bid 2 End Cancer ya está disponible en StandUpToCancer.org/Auction y se presentarán nuevos artículos de subasta todos los martes hasta el 25 de octubre.

Entre las celebridades que prestaron su apoyo para el programa especial de recaudación de fondos de este año se incluyen Alison Sweeney, Bradley Cooper, Cecily Strong, Chandra Wilson, Ciara, Deon Cole, Ed Helms, Iliza Shlesinger, Italia Ricci, Jaime Camil, Jennifer Garner, Kate del Castillo, Matthew McConaughey, Max Greenfield, Michael Peña, MJ Rodriguez, Tony Hale, Tony y October Gonzalez.

Otras celebridades destacadas, estrellas de las redes sociales y streamers unieron fuerzas en todas las plataformas sociales para elevar las voces de los pacientes con cáncer y destacar la importancia de la investigación y la recaudación de fondos contra el cáncer, incluidos Adam Devine, Alexandra Shipp, Allie, Allison Miller, Ana María Polo, Andy Cohen, Anna Akana, Anthony Hill, Arana Lemus, Aria Brooks, Ben Barnes, Bobby Berk, Borja Voces, Bree Turner, Brittany Perry-Russell y Isaiah Russell-Bailey, Brooklyn Queen, Cameron Mathison, Carrie Ann Inaba, Chef Yisus, Cheryl Burke, Chloé Lukasiak, Craig Melvin, Danny Trejo, Elena Shinohara, Ella, Emma Norton, Eric McCormack, Ethan Zohn, Frankie Grande, Gregory Zarian, Guy Fieri, Jesse Tyler Ferguson, Joe Manganiello, Jordana Brewster, Judy Greer, Kalen Allen, Karla Souza, Kaylee Bryant, Kelsi Davies, Kent Boyd, Kyle MacLachlan, Lawrence Zarian, Leslie Jordan, Marc D'Amelio, Marcia Cross, Marg Helgenberger, Matt y Abby Howard, Mayim Bialik, Michelle Galván, Migbelis Castellanos, My Nguyen, Neebs Gaming, Noelle y Noah Schnacky, Odette Annable, Reggie Watts, Rhett & Link, Robbie Amell, SungWon Cho, Tiffani Thiessen, Tony Goldwyn, Tori Phantom y Uzo Aduba.

Como inicio del programa especial televisado, Unidos Contra El Cáncer lanzó la semana #Up2Us to #StandUpToCancer el viernes 13 de agosto. La iniciativa de recaudación de fondos de una semana de duración, que finalizó el sábado 21 de agosto, presentó emocionantes transmisiones en vivo, historias de pacientes inspiradoras y un desafío de baile por parte de Orli Halpern, paciente con cáncer pediátrico y bailarina.

Durante la noche del especial, Ian Hecox, Courtney Miller y Shayne Topp, del grupo de comedia de sketch Smosh, presentaron y transmitieron una competencia de Jackbox Games a fin de concientizar y recaudar fondos para la innovadora investigación sobre el cáncer de Unidos Contra El Cáncer. Invitados especiales como Flula Borg, Jarvis Johnson y Justine Ezarik se unieron a la competencia que se transmitió en el canal Smosh Games Twitch Channel.

Además, se emitió un anuncio de servicio público inspirador durante el espectáculo con Chris Evans, Danai Gurira, Jodie Comer, Karen Gillan, Michelle Dockery, O-T Fagbenle y Paul Rudd, que muestra que cuando nos reunimos, el cáncer no tiene oportunidad.

Unidos Contra El Cáncer se estableció en 2008 y ha recaudado más de $746 millones hasta la fecha. A lo largo de estos 13 años, Unidos Contra El Cáncer ha reunido a más de 2,000 de los mejores científicos provenientes de más de 210 instituciones líderes para ayudar a finalizar el reinado del cáncer, una de las causas principales de muerte en todo el mundo. La investigación de Unidos Contra El Cáncer ha contribuido con nueve aprobaciones por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) para nuevas terapias contra el cáncer y con 258 ensayos clínicos que involucran a más de 19,000 pacientes. Al reconocer que mejorar la atención del cáncer es una necesidad fundamental en las comunidades menos favorecidas desde el punto de vista médico, en 2017, Unidos Contra El Cáncer comenzó a desarrollar su Iniciativa de Igualdad en Salud. La iniciativa tiene como objetivo aumentar la diversidad de inscripciones en los ensayos clínicos sobre el cáncer, financiar investigaciones innovadoras que aborden las desigualdades del cáncer y concientizar sobre la importancia de las pruebas de detección.

Unidos Contra El Cáncer cuenta con el apoyo de generosos donantes que comparten el mismo objetivo de acelerar la investigación pionera sobre el cáncer, aumentar las pruebas de detección y garantizar la igualdad en el acceso a la atención de la enfermedad y los ensayos clínicos. La Liga Profesional de Béisbol (Major League Baseball) es un donante fundador de Unidos Contra El Cáncer y ha brindado anualmente de forma continua asistencia financiera e incontables oportunidades para impulsar el movimiento de Unidos Contra El Cáncer entre la comunidad de fanáticos de todo el mundo. Además de la MLB, otros donantes "renombrados" de Unidos Contra El Cáncer incluyen a Bristol Myers Squibb; Genentech, miembro del Grupo Roche; Lustgarten Foundation y Mastercard. Los donantes "visionarios" incluyen a American Airlines y la Fundación Sidney Kimmel (Sidney Kimmel Foundation). Otros donantes y colaboradores importantes son, entre otros, Count Me In, Exact Sciences, Providence (Providence Saint John's Health Center), Rally Health y Van Andel Institute, junto con la Sociedad Canadiense del Cáncer (Canadian Cancer Society) que trabaja para Unidos Contra El Cáncer Canadá.

Sobre Unidos Contra el Cáncer

Unidos Contra El Cáncer recauda fondos para acelerar el ritmo de la investigación para llevar rápidamente a los pacientes nuevas terapias y salvar vidas ahora. Unidos Contra El Cáncer, es una división de Entertainment Industry Foundation, una organización caritativa 501(c)(3), y fue establecida en 2008 por líderes del sector de medios y entretenimiento que utilizan los recursos de estas comunidades para involucrar al público en el apoyo a un nuevo modelo de colaboración de investigación sobre el cáncer, aumentar la conciencia sobre la prevención del cáncer y resaltar el progreso que se está logrando en la lucha contra la enfermedad. Al mes de enero de 2021, más de 2,000 científicos que representan a más de 210 instituciones están involucrados en proyectos de investigación financiados por Unidos Contra El Cáncer.

Bajo la dirección de nuestro Comité de Asesoría Científica, dirigido por el premio Nobel Phillip A. Sharp, Ph.D., Unidos Contra El Cáncer dirige procesos de revisión rigurosos y competitivos destinados a identificar las mejores propuestas de investigación que serán recomendadas como candidatas de financiación, supervisar la administración de las subvenciones y verificar que exista un trabajo colaborativo entre los diferentes programas de investigación. La Asociación Americana para la Investigación sobre el Cáncer (American Association for Cancer Research, AACR) es el socio científico de Unidos Contra El Cáncer.

Los miembros actuales del Comité de Fundadores y Asesores (Founders and Advisors Committee, FAC) de Unidos Contra El Cáncer son Katie Couric, Sherry Lansing, Kathleen Lobb, Lisa Paulsen, Rusty Robertson, Sue Schwartz, Pamela Oas Williams y Ellen Ziffren. Laura Ziskin y Noreen Fraser, ya fallecidas, son también cofundadoras. Sung Poblete, Ph.D., R.N., se desempeña como directora ejecutiva de Unidos Contra El Cáncer y Russell Chew como presidente.

Para obtener más información, visite https://standuptocancer.org/es/ , Instagram , TikTok , Twitter , Facebook , YouTube y Twitch .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1082531/Unidos_Contra_El_Cancer_Logo.jpg

FUENTE Unidos Contra El Cáncer

Related Links

https://standuptocancer.org/es



SOURCE Unidos Contra El Cáncer