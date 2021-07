Unidos Contra El Cáncer regresa el 21 de agosto de 2021 para el séptimo evento bienal transmitido por televisión y en directo

LOS ÁNGELES, 29 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El sábado 21 de agosto, la comunidad del entretenimiento se reunirá para aportar su granito de arena a Unidos Contra El Cáncer y dar vida a su séptimo especial bienal para la recaudación de fondos transmitido por televisión. El dinero recaudado en este evento se destinará a respaldar investigaciones y nuevos tratamientos para el cáncer requeridos con urgencia.

El programa de este año se emitirá el sábado 21 de agosto a las 8 p. m., hora del Este y hora del Pacífico, y a las 7 p. m, hora del Centro. La actriz ganadora del Premio de la Academia, Reese Witherspoon y Jim Toth, un empresario e inversionista de la industria de los medios de comunicación, se incorporarán como coproductores ejecutivos y trabajarán junto con el renombrado equipo de producción de eventos en vivo Done + Dusted y el equipo de producción de Unidos Contra El Cáncer. Anthony Anderson, Ken Jeong, Tran Ho y Sofía Vergara se unirán como copresentadores. Common y Brittany Howard son los primeros de muchos en ser anunciados como artistas durante la noche especial.

"El cáncer es la segunda causa principal de muerte en los EE. UU. y la causa principal en Canadá", afirmó Reese Witherspoon. "Lamentablemente, muchos de nosotros tenemos una experiencia personal con esta enfermedad. Me enorgullece destacar a los increíbles médicos y científicos de Unidos Contra El Cáncer que trabajan incansablemente en importantes investigaciones sobre el cáncer, tratamientos innovadores y la tan necesaria atención al paciente". "Al haber perdido a mi padre por esta enfermedad, es un privilegio para nosotros continuar apoyando el trabajo importante de Unidos Contra El Cáncer como coproductores de la transmisión", agregó Jim Toth.

La pandemia de COVID-19 ha afectado prácticamente a todos los aspectos de la atención e investigación del cáncer, lo que ha causado demoras en los exámenes de detección, el diagnóstico y el tratamiento. Además, la pandemia tuvo un impacto crucial en la recaudación de fondos necesaria para los tratamientos innovadores y de alta calidad contra el cáncer, y los nuevos enfoques para la detección del cáncer.La pandemia también reveló las desigualdades de salud de larga data que han afectado la atención y los resultados del cáncer durante décadas. Aprovechar el sentido de urgencia de la comunidad de investigación impulsado por la pandemia será crucial para continuar con la lucha contra el cáncer; asimismo, el apoyo público y la concientización son una parte vital de ese esfuerzo.

El especial bienal de Unidos Contra El Cáncer se transmitirá desde Los Ángeles y simultáneamente en más de 60 plataformas de medios participantes en los Estados Unidos y Canadá, incluidas las cuatro cadenas de transmisión principales de los EE. UU. Las cadenas emisoras a cargo del programa donarán en simultáneo una hora en horario de máxima audiencia y sin comerciales para la transmisión. La transmisión también estará disponible para emitirse en vivo y bajo demanda en varias plataformas de transmisión.

"La parte más importante de mi diagnóstico de cáncer fue la detección temprana. Con todas las complicaciones y demoras que ha causado la pandemia, apoyar a Unidos Contra El Cáncer es más importante que nunca, para que otros tengan los recursos que necesitan para la detección temprana", sostuvo Sofía Vergara.

"Unir fuerzas para la investigación del cáncer salva vidas. Sabemos esto porque salvó la vida de Tran hace 12 años", manifestaron Ken Jeong y Tran Ho. "Unidos Contra El Cáncer lucha contra esta enfermedad desde hace más de una década, trabajando para garantizar que todos los pacientes con cáncer se conviertan en sobrevivientes como Tran. No podríamos estar más orgullosos de participar como copresentadores de Unidos Contra El Cáncer en una noche dedicada a salvar vidas".

"Les contaré a todas las personas que escuchen lo importante que es informarse y hacerse cargo de nuestra propia salud. Hemos perdido demasiadas personas por esta enfermedad. Estoy muy orgulloso de sumarme a mis amigos en Unidos Contra El Cáncer para ayudar a concientizar sobre las medidas preventivas y los recursos que las personas tienen a disposición", expresó Anthony Anderson.

"La muerte de mi padre a causa del cáncer me hizo consciente y me dio un nuevo propósito respecto de la cura", sostuvo Common. "Su espíritu me acompaña en todo lo que hago y sé que él estará conmigo en esta noche especial de Unidos Contra El Cáncer".

"Al haber perdido a mi hermana Jaime a causa de esta enfermedad, a una edad muy temprana, estoy increíblemente agradecida por las organizaciones como Unidos Contra El Cáncer que dedican sus días a financiar investigaciones que salvan vidas. Mi hermana sigue siendo mi inspiración y espero con ansias poder actuar en este increíble evento en su honor", manifestó Brittany Howard.

Cientos de celebridades han brindado su apoyo a los especiales bienales de Unidos Contra El Cáncer en los últimos 13 años. Los nombres de los participantes, así como los artistas musicales adicionales, para el especial 2021 se anunciarán en las semanas previas a la transmisión.

Unidos Contra El Cáncer fue fundado en 2008 por un grupo de mujeres que deseaban incentivar a la comunidad del entretenimiento a concientizar y brindar financiamiento para acelerar la investigación colaborativa sobre el cáncer y lograr que esta enfermedad no sea una de las principales causas de muerte. Los fundadores de Unidos Contra El Cáncer incluyen a Katie Couric, Sherry Lansing, Kathleen Lobb, Lisa Paulsen, Rusty Robertson, Sue Schwartz, Pamela Oas Williams y Ellen Ziffren. Laura Ziskin y Noreen Fraser, ya fallecidas, fueron también cofundadoras.

"Creemos profundamente en la posibilidad de poner a disposición tratamientos innovadores y de alta calidad para el cáncer a los pacientes lo más rápido posible", sostuvo Katie Couric, cofundadora de Unidos Contra El Cáncer. "El programa ofrece una plataforma poderosa para hacer realidad este sueño. No sería posible sin el generoso apoyo de la industria del entretenimiento, nuestros donantes y las cadenas de transmisión que se han reunido junto con las celebridades coproductoras y copresentadoras para ayudar a crear un mundo en el que todas las personas diagnosticadas con cáncer puedan ser sobrevivientes a largo plazo".

Desde sus comienzos, Unidos Contra El Cáncer ha recaudado más de $603 millones para reunir a más de 1,950 de los mejores científicos pertenecientes a más de 210 instituciones líderes para ayudar a finalizar el reinado del cáncer como una de las causas principales de muerte en todo el mundo. La investigación de Unidos Contra El Cáncer ha contribuido con nueve aprobaciones por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) para nuevas terapias contra el cáncer y con 258 ensayos clínicos que involucran a más de 19,000 pacientes. Al reconocer que mejorar la atención del cáncer es una necesidad fundamental en las comunidades menos favorecidas desde el punto de vista médico, en 2017, Unidos Contra El Cáncer comenzó a desarrollar su Iniciativa de Igualdad en Salud. La iniciativa tiene como objetivo aumentar la diversidad de inscripciones en los ensayos clínicos sobre el cáncer, financiar investigaciones innovadoras que aborden las desigualdades del cáncer y concientizar sobre la importancia de las pruebas de detección.

"Debemos asegurarnos de que los nuevos tratamientos contra el cáncer se desarrollen de manera rápida y eficiente, y de que haya acceso a servicios oncológicos preventivos y que salvan vidas en todas las comunidades", expresó Sung Poblete, Ph.D., R.N., directora ejecutiva de Unidos Contra El Cáncer. "Con el 100 % de las donaciones recibidas del público en apoyo a los programas de investigación y concientización innovadores sobre el cáncer de Unidos Contra El Cáncer, nuestra transmisión nos da la oportunidad de reunirnos y tomar medidas para recaudar los fondos necesarios para este trabajo crucial".

Unidos Contra El Cáncer también cuenta con el apoyo de generosos donantes que comparten el mismo objetivo de acelerar la investigación pionera sobre el cáncer, aumentar las pruebas de detección y garantizar la igualdad en el acceso a la atención de la enfermedad y los ensayos clínicos. La Liga Profesional de Béisbol (Major League Baseball) es un donante fundador de Unidos Contra El Cáncer y ha brindado anualmente de forma continua asistencia financiera e incontables oportunidades para impulsar el movimiento de Unidos Contra El Cáncer entre la comunidad de fanáticos de todo el mundo. Además de la MLB, otros donantes "renombrados" de Unidos Contra El Cáncer incluyen a Bristol Myers Squibb; Genentech, miembro del Grupo Roche; Lustgarten Foundation y Mastercard. Los donantes "visionarios" incluyen a American Airlines y la Fundación Sidney Kimmel (Sidney Kimmel Foundation). Otros donantes y colaboradores importantes son, entre otros, Count Me In, Exact Sciences, Providence (Providence Saint John's Health Center), Rally Health y Van Andel Institute, junto con la Sociedad Canadiense del Cáncer (Canadian Cancer Society) que trabaja para Unidos Contra El Cáncer Canadá.

"Después de un año tan desafiante para muchos, es un privilegio colaborar una vez más con el equipo de Unidos Contra El Cáncer y algunos de los nombres más importantes del entretenimiento para crear esta transmisión tan esperada", sostuvo David Jammy, quien junto con Elizabeth Kelly serán los productores ejecutivos de la transmisión para Done + Dusted. "Unidos Contra El Cáncer trabaja incansablemente para brindar de forma rápida tratamientos que salvan las vidas de los pacientes con cáncer y siempre nos sentimos honrados de contribuir con el movimiento".

Unidos Contra El Cáncer recauda fondos para acelerar el ritmo de la investigación para llevar rápidamente a los pacientes nuevas terapias y salvar vidas ahora. Unidos Contra El Cáncer, es una división de Entertainment Industry Foundation, una organización caritativa 501(c)(3), y fue establecida en 2008 por líderes del sector de medios y entretenimiento que utilizan los recursos de estas comunidades para involucrar al público en el apoyo a un nuevo modelo de colaboración de investigación sobre el cáncer, aumentar la conciencia sobre la prevención del cáncer y resaltar el progreso que se está logrando en la lucha contra la enfermedad. Al mes de enero de 2021, más de 1,950 científicos que representan a más de 210 instituciones están involucrados en proyectos de investigación financiados por Unidos Contra El Cáncer.

Bajo la dirección de nuestro Comité de Asesoría Científica, dirigido por el premio Nobel Phillip A. Sharp, Ph.D., Unidos Contra El Cáncer dirige procesos de revisión rigurosos y competitivos destinados a identificar las mejores propuestas de investigación que serán recomendadas como candidatas de financiación, supervisar la administración de las subvenciones y verificar que exista un trabajo colaborativo entre los diferentes programas de investigación. La Asociación Americana para la Investigación sobre el Cáncer (American Association for Cancer Research, AACR) es el socio científico de Unidos Contra El Cáncer.

Los miembros actuales del Comité de Fundadores y Asesores (Founders and Advisors Committee, FAC) de Unidos Contra El Cáncer son Katie Couric, Sherry Lansing, Kathleen Lobb, Lisa Paulsen, Rusty Robertson, Sue Schwartz, Pamela Oas Williams y Ellen Ziffren. Laura Ziskin y Noreen Fraser, ya fallecidas, son también cofundadoras. Sung Poblete, Ph.D., R.N., se desempeña como directora ejecutiva de Unidos Contra El Cáncer y Russell Chew como presidente.

Para obtener más información, visite unidoscontraelcancer.org | facebook.com/SU2C | Instagram: @SU2C | Twitter: @SU2C .

