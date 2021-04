UnidosUS lanza gira móvil para apoyar la campaña Esperanza Hope for All

Para su primer fin de semana empezando este viernes, la gira en Houston será en Melrose, 13347 I-10 East Freeway, #9C de 11 a.m. a 7 p.m. El sábado y domingo se traslada al Sunny Flea Market, 8705 Airline Drive de 8 a.m. a 5 p.m.

Una encuesta reciente realizada por UnidosUS en asociación con Univision News encontró que el 22 por ciento de los votantes latinos registrados aún no están seguros acerca de la vacuna y planean esperar un tiempo antes de recibirla. El veintiocho por ciento dice que no tiene idea de cómo registrarse o lo intentó y no pudo. La gira móvil es una forma en que UnidosUS está ayudando a cerrar la brecha de información, generar confianza sobre las vacunas del COVID-19 y garantizar que la comunidad hispana se incluya de manera equitativa en los esfuerzos de distribución de las vacunas en todo el país.

La gira móvil es parte de la campaña institucional Esperanza Hope for All para mitigar los efectos en la salud, la economía y la educación de la pandemia del coronavirus en los latinos. La campaña se basa en la defensa nacional y la respuesta de salud pública de la organización frente a la pandemia en 2020 y se enfocará en promover la equidad en el acceso a las vacunas.

"Los latinos tienen más probabilidades de requerir hospitalización o, peor aún, morir a causa del COVID-19, ya que enfrentan una mayor exposición al virus debido a su representación excesiva como trabajadores esenciales. Por ello, es imperativo que fomentemos la confianza en la seguridad y eficacia de las vacunas del COVID-19 y combatamos la falta de información y la información falsa sobre las vacunas. Para hacerlo, tenemos que llegar a los latinos a donde viven y asegurarnos de que la información sea entregada por personas en las que confían en un entorno en el que se sientan cómodos. Así es como ayudaremos a nuestra comunidad y a nuestro país a recuperarse", comentó Janet Murguía, presidenta y CEO de UnidosUS.

UnidosUS se apoyará en su Red de Afiliados para liderar la educación y el alcance culturalmente receptivo mediante la capacitación de comunicadores locales de confianza, la información a través de comunicaciones bilingües; la provisión de recursos para eventos locales en materia de seguridad comunitaria y vacunación contra el COVID e involucrando a proveedores locales y socios comunitarios. Los esfuerzos incluyen ayudar a ampliar el acceso equitativo a las vacunas a través de los centros de salud Afiliados. En esta etapa inicial, UnidosUS está asignando más de $2 millones en subvenciones a 35 organizaciones comunitarias que prestan servicios a los latinos, incluida nuestra red de Centros de Salud Calificados Federalmente (FQHC, por sus siglas en inglés).

UnidosUS es un socio nacional de COVID Collaborative y el Consejo de Publicidad en la Iniciativa de Educación sobre las Vacunas del COVID-19, que ayuda a desarrollar y distribuir contenido culturalmente relevante para la comunidad latina.

Los esfuerzos integrales por la equidad respecto a las vacunas de Esperanza Hope for All están respaldados por fondos de un acuerdo de cooperación entre el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y UnidosUS, así como entre la Oficina de Salud de las Minorías del HHS y National COVID-19 Resiliency Network, de la Escuela de Medicina de Morehouse, la Fundación Rockefeller, la Fundación Walmart, la Fundación Pfizer* y Amazon. Además, por el generoso apoyo en especie de Charter Communications, Comcast NBCUniversal y Telemundo, y Google.

*La Fundación Pfizer es una organización benéfica creada por Pfizer Inc. Es una entidad legal independiente de Pfizer Inc. con restricciones legales diferentes.

UnidosUS, anteriormente conocida como NCLR (Consejo Nacional de La Raza), es la organización de defensa y derechos civiles hispanos más grande del país. A través de su combinación única de investigación de expertos, promoción, programas y una Red de Afiliados de casi 300 organizaciones comunitarias en los Estados Unidos y Puerto Rico, UnidosUS desafía simultáneamente las barreras sociales, económicas y políticas que afectan a los latinos a nivel nacional y local. Durante más de 50 años, UnidosUS ha unido comunidades y diferentes grupos que buscan puntos de convergencia a través de la colaboración y que comparten el deseo de fortalecer nuestro país. Para obtener más información sobre UnidosUS, visite www.unidosus.org o síganos en Facebook, Instagram y Twitter.

