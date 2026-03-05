UnidosUS presenta la Agenda Nacional de Prosperidad Económica: una campaña intersectorial estratégica de cara a las elecciones de medio término

WASHINGTON, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- UnidosUS, la mayor organización de derechos civiles e incidencia hispana en Estados Unidos, ha presentado su Agenda Nacional de Prosperidad Económica. Esta iniciativa estratégica busca unificar a líderes del sector público, empresarial y filantrópico para implementar soluciones a nivel nacional en torno a la movilidad económica y la prosperidad compartida. Según sus proyecciones, elevar el salario mínimo federal a $17 por hora generaría $70 mil millones anuales para 22 millones de trabajadores, cifra que engloba a 5 millones de latinos. Todo ello podría impulsar el PIB en aproximadamente $160 mil millones durante la próxima década, según investigaciones.

"Durante el último año, UnidosUS recorrió el país y se reunió con familias, trabajadores, pequeños empresarios y líderes comunitarios, y lo que surgió fue el panorama de una economía que está dejando atrás a demasiadas personas", dijo la presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, Janet Murguía. "Nuestra Agenda de Prosperidad Económica tiene sus prioridades en el centro, porque invertir en la prosperidad latina no es una apuesta secundaria, sino la estrategia económica central que impulsará el futuro económico de Estados Unidos".

La Agenda Nacional de Prosperidad Económica cuenta actualmente con el respaldo de más de 30 organizaciones aliadas, entre ellas filiales de UnidosUS e instituciones nacionales asociadas como el Center for Responsible Lending, la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos en Bienes Raíces (NAHREP por sus siglas en inglés), la Coalición Nacional para el Desarrollo Comunitario de Asiáticos y Pacífico Americanos, la Alianza Nacional de Vivienda Justa, la National Skills Coalition, la National Urban League y Prosperity Now, la Cámara de Comercio Hispana de EEUU, la Liga de Ciudadanos Latino Americanos Unidos (LULAC por sus siglas en inglés) entre otras.

De cara a las próximas elecciones de medio término, la iniciativa de la organización busca posicionar las prioridades económicas de la comunidad latina en el centro de la conversación política. Al ser un electorado clave en distritos competitivos, los retos que esta comunidad enfrenta en materia de asequibilidad impactan directamente los debates nacionales sobre crecimiento, estabilidad y el futuro de la clase media.

Dicha agenda será presentada oficialmente durante la Convocatoria Prosperity Forward de UnidosUS en Washington, D. C., el 5 de marzo de 2026. El evento contará con la presencia de cerca de 200 líderes de distintos sectores y comunidades, incluyendo a destacados miembros del Congreso como el senador Rubén Gallego (D-AZ) y el representante Adriano Espaillat (D-NY). El objetivo principal es el de implementar soluciones concretas ante los retos económicos que enfrentan las familias en todo el país.

Dado que la asequibilidad se ha consolidado como un factor determinante en las políticas públicas y los resultados electorales, el liderazgo de UnidosUS sostiene que esta agenda responde a una realidad nacional apremiante. Los desafíos económicos que históricamente han afectado a las familias latinas y trabajadoras, tales como el alto costo de la vivienda y las barreras al empleo de calidad, se han sentido ampliamente en todo el país durante muchos años, y se han hecho más evidentes recientemente.

La prosperidad latina como imperativo económico nacional

Respaldada por casi seis décadas de labor comunitaria, alianzas estratégicas e investigación rigurosa, la Agenda Nacional de Prosperidad Económica de UnidosUS subraya una premisa fundamental: el futuro del progreso de Estados Unidos va intrínsecamente unido al progreso de las familias latinas. Representando el segmento más joven y de mayor crecimiento de la fuerza laboral, esta comunidad no solo es esencial para la expansión económica, sino también un motor clave para la estabilidad de la nación.

Los líderes de UnidosUS sostienen que las preocupaciones económicas de la comunidad latina no cuestionan los valores estadounidenses; por el contrario, reafirman una demanda colectiva de justicia, libertad y acceso a las oportunidades que definen la promesa de la nación.

La iniciativa busca:

Impulsar la educación y el involucramiento amplio en torno a soluciones económicas.

Visibilizar prácticas prometedoras que ya están generando resultados tangibles en las comunidades.

Ampliar los respaldos de organizaciones sin fines de lucro, empresas y líderes del sector público.

Construir un movimiento intersectorial duradero enfocado en la prosperidad económica compartida.

Marco estratégico: cuatro pilares para el avance de la oportunidad económica

La agenda propone soluciones prácticas estructuradas en cuatro ejes interconectados:

Vivienda

Reducir la disparidad en la tasa de propiedad de vivienda para la comunidad latina durante la próxima década crearía aproximadamente 2,9 millones de nuevos propietarios. Este avance beneficiaría a 9,8 millones de personas, quienes colectivamente podrían aumentar su patrimonio en más de $650 mil millones.

Líneas de acción:

Ampliar la disponibilidad de viviendas de entrada asequibles para familias trabajadoras.

Apoyar a compradores de primera generación mediante acceso a crédito justo, programas de asistencia para el pago inicial y asesoría financiera de confianza.

Trabajo y empleo

Elevar el salario mínimo federal a $17 por hora podría generar $70 mil millones anuales para 22 millones de trabajadores, entre los cuales se encuentran 5 millones de latinos, y potencialmente impulsar el PIB en aproximadamente $160 mil millones en la próxima década.

Líneas de acción:

Ampliar el acceso a empleos de calidad mediante capacitación laboral (con énfasis en habilidades digitales y alfabetización en inteligencia artificial) y mejoras en las condiciones laborales.

Fortalecer la voz y el poder de los trabajadores mediante la implementación de modelos innovadores como la copropiedad y la representación laboral.

Emprendimiento

Considerando que los latinos representan uno de cada cinco estadounidenses, cerrar las brechas actuales en la propiedad de negocios generaría un impacto transformador. Esta equidad empresarial podría aportar $11 billones adicionales en ingresos y $2,5 billones en salarios para los trabajadores en un período de diez años.

Líneas de acción:

Ampliar el alcance de herramientas de financiamiento justo y mecanismos de inversión para emprendedores latinos.

Consolidar el apoyo a pequeñas empresas mediante programas de mentoría, asistencia técnica especializada y el desarrollo de redes de emprendimiento sólidas.

Seguridad familiar

La ampliación del Crédito Tributario por Hijos ha demostrado un impacto económico transformador. Ha beneficiado a 61 millones de niños, impulsado el gasto de los consumidores en $28 mil millones, creó 500,000 empleos y aportó más de $230 mil millones anuales al PIB nacional.

Líneas de acción:

Optimizar los procesos de inscripción y permanencia en la cobertura de salud, integrando mecanismos de créditos tributarios accesibles para las familias.

Incrementar el apoyo económico a las familias nuevas y en crecimiento, garantizando que padres y cuidadores puedan ejercer su rol sin arriesgar su sustento.

Implementar medidas que disminuyan la carga financiera asociada al cuidado familiar y a la formación de nuevos hogares.

Un llamado a la acción

UnidosUS convoca a legisladores, empleadores, financiadores y líderes comunitarios a priorizar soluciones estructurales que reabran los caminos de la prosperidad y aseguren la movilidad ascendente del electorado latino

Organizaciones aliadas

La Agenda Nacional de Prosperidad Económica de UnidosUS cuenta con el respaldo de más de 30 organizaciones, entre ellas:

Association House of Chicago

Adelante Mujeres

Building Skills Partnership

Center for Responsible Lending

Clean Power Institute

Colorado Latino Leadership, Advocacy & Research Organization (CLLARO)

Conexión Américas

Congreso de Latinos Unidos

East LA Community Corporation

El Centro de la Raza

El Centro Hispanic Inc.

El Concilio California

Hispanic Unity of Florida

HOLA Ohio

Ibero-American Action League Inc.

Labor Council for Latin American Advancement (LCLAA)

Latino Memphis

La Plaza de Encuentro Gathering Place (Encuentro)

Lawrence Community Works

League of United Latin American Citizens (LULAC)

Mi Casa Resource Center

Mission Economic Development Agency

National Association of Hispanic Real Estate Professionals (NAHREP)

National Coalition for Asian Pacific American Community Development

National Fair Housing Alliance

National Skills Coalition

National Urban League

Orange County Community Housing Corporation

Prosperity Now

Raza Development Fund

The Unity Council

US Hispanic Chamber of Commerce

Valley Initiative for Development Advancement (VIDA)

Las organizaciones que deseen sumarse a esta iniciativa y trabajar conjuntamente por una nación más sólida pueden consultar los detalles aquí.

Acerca de UnidosUS

UnidosUS es una organización sin fines de lucro y apartidista que se desempeña como la mayor institución hispana de derechos civiles e incidencia en los Estados Unidos. Desde 1968, la organización ha trabajado para derribar las barreras sociales, económicas y políticas que afectan a la comunidad latina a través de una combinación estratégica de investigación experta, incidencia política, programas directos y una red de casi 300 organizaciones afiliadas en todo Estados Unidos y Puerto Rico. UnidosUS promueve una nación donde el progreso económico, político y social sea una realidad para todos los latinos. Para más información sobre UnidosUS, visite www.unidosus.org o síganos en Facebook, Instagram, LinkedIn, X y Threads.

Contacto:

Ana Fernández, directora de relaciones con medios de UnidosUS

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2926590/Unidos_Logo.jpg

FUENTE UnidosUS