UnidosUS y Wells Fargo lanzan un programa de sensibilización para llegar a los latinos que no están bancarizados

WASHINGTON, 15 de diciembre de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- UnidosUS, la mayor organización latina de defensa y derechos civiles del país, y Wells Fargo lanzan un programa para promover las cuentas certificadas Bank On a nivel nacional, cuentas transaccionales que ofrecen comisiones bajas o nulas, sin cargos por sobregiro y otras características accesibles. La organización sin ánimo de lucro Cities for Financial Empowerment Fund (CFE Fund), que lidera el movimiento nacional Bank On, también colaborará como un asesor del programa y socio ejecutor. Un mayor conocimiento de las cuentas certificadas Bank On hará que la apertura y el acceso a una cuenta bancaria segura sean más fácil para las personas que tienen menos ingresos de la comunidad latina. La campaña de sensibilización pretende avanzar hacia un sistema financiero que sea más equitativo, asequible y accesible para todos.

La última encuesta de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) reveló que las personas de bajos ingresos y de color, como millones de latinos, carecen desproporcionadamente de servicios bancarios. El informe de la FDIC también reveló que la tasa general de personas sin acceso a servicios bancarios alcanzó un mínimo histórico del 4.5%, al igual que la tasa de latinos sin acceso a servicios bancarios, que se situó en el 9.3%, debido en gran parte a las prestaciones gubernamentales de la época de la pandemia. Según un informe reciente de UnidosUS, entre las principales barreras que tienen los latinos para acceder a una cuenta bancaria figuran los requisitos de salario mínimo, la falta de confianza en las instituciones financieras y las elevadas comisiones de las cuentas.

"En estos momentos, estamos registrando una de las tasas más bajas de personas no bancarizadas o infrabancarizadas del país. Sin embargo, con la expiración de programas de la era de la pandemia, como el Child Tax Credit, nos enfrentamos a un momento crucial y oportuno para seguir derribando barreras y seguir avanzando hacia la inclusión financiera", afirmó Eric Rodríguez, vicepresidente sénior de Política y Defensa de UnidosUS. "El segmento de consumidores latinos que no están bancarizados es un segmento con mucho potencial de crecimiento financiero. UnidosUS se enorgullece de colaborar con Wells Fargo en esta iniciativa y esperamos trabajar con instituciones financieras y organizaciones comunitarias para encontrar formas de llegar a estas poblaciones."

"Estamos muy contentos de trabajar con Unidos y el Fondo CFE para ayudar a dar a conocer las cuentas bancarias asequibles y de bajo coste para muchos latinos que carecen de servicios bancarios y están desatendidos. La necesidad de colaboración para reducir el número de hogares no bancarizados sigue siendo un objetivo fundamental de la Iniciativa de Inclusión Bancaria de Wells Fargo", afirma Michael Martino, responsable de Segmentos Diversos de Banca de Consumidores, Pequeñas Empresas y Negocios de Wells Fargo.

La conexión a cuentas certificadas que cumplen las normas de Bank On National Account Standard, desarrolladas y gestionadas por el Fondo CFE, constituye un primer paso fundamental para acceder a otros productos como tarjetas de crédito, préstamos para automóviles o préstamos hipotecarios. UnidosUS, el Fondo CFE y Wells Fargo están poniendo en marcha este programa identificando comunidades en las que existen altas concentraciones de latinos no bancarizados, ayudando a aumentar el conocimiento de las cuentas certificadas Bank On y conectando a los latinos no bancarizados con estas cuentas y desarrollando políticas que puedan ayudar a los futuros esfuerzos para llegar a los no bancarizados.

"Si bien la tasa general de personas que no tienen acceso a servicios bancarios está disminuyendo a nivel nacional, las coaliciones Bank On y otros socios saben que más del 9% de los latinos no pueden acceder a los servicios bancarios, por lo que aún queda trabajo por hacer para garantizar que todo el mundo tenga acceso a una cuenta bancaria o cooperativa de crédito segura y asequible", afirmó David Rothstein, director principal del Fondo Cities for Financial Empowerment. "Hay más de 400 bancos y cooperativas de crédito con cuentas que cumplen con las normas del Fondo CFE sobre cuentas bancarias nacionales, lo que representa más del 60% de la cuota de mercado nacional de depósitos. Estamos encantados de asociarnos con UnidosUS y Wells Fargo para poner a prueba estrategias que den a conocer los productos Bank On a los latinos que no tienen acceso a servicios bancarios".

Acerca de UnidosUS UnidosUS es una organización sin ánimo de lucro y apartidario que trabaja como la mayor organización de defensa y derechos civiles de los hispanos del país. Desde 1968, hemos desafiado las barreras sociales, económicas y políticas que afectan a los latinos a través de nuestra combinación única de investigación experta, defensa, programas y una Red de Afiliados de casi 300 organizaciones comunitarias en todo Estados Unidos y Puerto Rico. Creemos en unos Estados Unidos en los que el progreso económico, político y social sea una realidad para todos los latinos, y colaboramos con todas las comunidades para conseguirlo. Para obtener más información sobre UnidosUS, visite unidosus.org o síganos en Facebook, Instagram, y Twitter.

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) es una empresa líder de servicios financieros que cuenta con aproximadamente 1,9 billones de dólares en activos, Trabaja con orgullo en uno de cada tres hogares de EE.UU. y en más del 10% de las pequeñas empresas de EE.UU., y es uno de los principales proveedores de servicios bancarios en el mercado medio de EE.UU. Proporcionamos un conjunto diversificado de productos y servicios bancarios, de inversión e hipotecarios, así como financiación al consumo y comercial, a través de nuestros cuatro segmentos operativos declarables: Consumer Banking and Lending, Commercial Banking, Corporate y Investment Banking, and Wealth & Investment Management. Wells Fargo ocupa el puesto 47 en la clasificación Fortune 2023 de las mayores empresas de Estados Unidos. En las comunidades en las que trabajamos, la empresa centra su impacto social en la construcción de un futuro sostenible e inclusivo para todos, apoyando la asequibilidad de la vivienda, el crecimiento de las pequeñas empresas, la salud financiera y una economía baja en carbono.

Acerca del Cities for Financial Empowerment Fund (Fondo CFE) El Fondo CFE apoya los esfuerzos municipales para mejorar la estabilidad financiera de los hogares aprovechando las oportunidades exclusivas de los gobiernos locales. Mediante la traducción de la experiencia de vanguardia con programas a gran escala, la investigación y la política en ciudades de todos los tamaños, el Fondo CFE ayuda a los alcaldes y otros líderes locales a identificar, desarrollar, financiar, aplicar e investigar proyectos piloto y programas que ayuden a las familias a crear activos y aprovechar al máximo sus recursos financieros. El Fondo CFE trabaja actualmente en más de 100 ciudades y condados que representan a 75 millones de personas y ha invertido más de 64 millones de dólares a los gobiernos municipales y sus socios para apoyar estos esfuerzos. Para más información, visite www.cfefund.org o síganos en Twitter en @CFEFund; obtenga más información sobre el movimiento Bank On en www.joinbankon.org.

