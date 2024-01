UniFAHS obtient un financement initial de 1,4 million USD pour le développement de la technologie bactériophage pour une agriculture durable

BANGKOK, 29 janvier 2024 /PRNewswire/ -- UniFAHS, une société de biotechnologie d'avant-garde spécialisée dans la technologie des phages pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait levé plus de 1,4 million USD dans le cadre de son premier tour de table. . Cette étape importante permet à l'entreprise de poursuivre sa mission de croissance et de transformation de la production alimentaire en utilisant des approches durables et respectueuses de l'environnement.

UniFAHS - Empowering sustainable phages to take care of our planet

Ce cycle de financement, mené par A2D Ventures et soutenu par des contributions de l' Asian Development Bank Ventures (ADB Ventures) et d' InnoSpace (Thailand) souligne leur grande confiance dans l'approche innovante et le haut potentiel d'UniFAHS. A2D Ventures est une importante plateforme communautaire d'investissement de projets en phase de démarrage qui vise à lutter contre la fragmentation des opportunités d'investissements et à démocratiser leur accès. .

« Nous sommes ravis de diriger et de syndiquer cette opportunité d'investissement stratégique dans UniFAHS, reconnaissant les synergies entre leur technologie révolutionnaire et les prouesses scientifiques des fondateurs. Cet investissement souligne toute notre confiance dans le potentiel des fondateurs thaïlandais et des startups basées en Thaïlande à redéfinir et recréer l'industrie, en offrant des solutions qui peuvent être exportées vers les marchés mondiaux et atteindre rapidement une croissance substantielle », déclare Ankit Upadhyay, fondateur et PDG d'A2D Ventures.

Co-fondée par Dr Kitiya Vongkamjan, diplômée de l'université de Cornell (NY, USA) et figure de proue de la recherche sur les phages et la sécurité alimentaire, et par Chalita Wongpukdee, qui apporte son expertise en matière de marketing et de vente dans le secteur agro-alimentaire, avec de nombreux contacts dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation humaine et animale et de la santé animale, les solutions brevetées d'UniFAHS en matière de phages sont à la pointe de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens et de la promotion de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement déclare Dr Vongkamjan: « Chez UniFAHS, notre vision est de créer un avenir durable pour la production alimentaire. Ce tour de table est un coup de pouce financier et un vote de confiance sur le potentiel de notre technologie utilisant les phages à révolutionner les secteurs de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. »

Reconnue comme l'une des 10 meilleures startups du secteur de lélevage au niveau mondial par StartUs Insights en 2023, UniFAHS, dirigée par Dr Vongkamjan, continue de faire avancer la recherche biotechnologique révolutionnaire dans ce domaine et de redéfinir le paysage pour une production alimentaire durable. Cet investissement sert de catalyseur qui permettra à l'entreprise d'accroître sa capacité de production et d'étendre sa portée en Asie du Sud-Est et Asie du Sud en travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires de distribution afin d'élargir ses segments de clientèle de 20 % en 2024 et d'avoir un impact significatif sur la production alimentaire mondiale.

Avec UniFAHS s'engageant sur la voie de la croissance et de l'expansion, ADB Ventures est apparu comme un partenaire essentiel, apportant son soutien financier et la richesse de ses expériences et connexions mondiales. Les deux entreprises partagent un engagement commun à donner la priorité aux pratiques respectueuses de l'environnement et socialement responsables dans la poursuite de la croissance économique.

« Les solutions innovantes qu'offrent UniFAHS représentent une opportunité de transformation dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation, en réduisant de manière significative notre dépendance aux antibiotiques. Nous pensons qu'UniFAHS a le potentiel d'avoir un impact considérable sur le climat dans la région. Nous sommes enthousiastes à l'idée de soutenir l'expansion d'UniFAHS en Asie », a déclaré Thitirat Sittakaradej, spécialiste des investissements chez ADB Ventures.

À ce jour, UniFAHS a réussi à établir des partenariats avec les plus grands producteurs de volaille de la région. En exploitant la force des phages, UniFAHS propose une approche qui change la donne pour relever les défis urgents que sont la lutte contre les bactéries et les problèmes de résistance aux antimicrobiens dans l'agriculture et la santé animale.

InnoSpace (Thaïlande) a également souligné son engagement stratégique : « Notre investissement dans UniFAHS est motivé par notre engagement à promouvoir des solutions durables pour relever les défis mondiaux. Nous sommes ravis de soutenir le parcours d'UniFAHS, en donnant à l'équipe les moyens d'accélérer le développement et le déploiement de ses solutions de pointe en matière de phages. »

À propos de l'UniFAHS

UniFAHS est un pionnier dans l'application de la technologie des phages, garantissant la production durable d'aliments salubres depuis la ferme jusq'à l'assiette, promouvant le concept holistique de « Une seule santé » et luttant activement contre le défi mondial de la résistance aux antimicrobiens. L'entreprise s'est engagée à façonner un avenir plus radieux et plus durable grâce à une technologie de pointe utilisant les phages afin d'améliorer le bien-être des communautés et des écosystèmes dans le cadre d'une approche « Une seule santé » (« One Health »).