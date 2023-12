Unifly, société du groupe Terra Drone, achève avec succès le projet de modèle de cybersécurité des UTM en partenariat avec la FAA

TOKYO, 27 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Unifly, une entreprise du groupe Terra Drone Corporation et l'un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion du trafic sans pilote (UTM), est fière d'annoncer l'achèvement avec succès du projet de modèle unifié de cybersécurité des UTM, accordé par la Federal Aviation Administration (FAA) dans le cadre d'un appel à proposition (Broad Agency Announcement 003). En partenariat avec Rhea Group et le site d'essais d'UAS de New York, le projet vise à affiner un modèle de cybersécurité des UTM, y compris les exigences et le système de certification, et à valider le modèle dans un environnement opérationnel.

Compte tenu de la croissance rapide de l'industrie des drones, il est plus important que jamais de garantir la sécurité de notre espace aérien. Les systèmes UTM ont une grande responsabilité à cet égard. Les principales caractéristiques des systèmes UTM — qui s'appuient sur des logiciels et sont hautement automatisés et relativement récents — en font une cible attrayante pour les cyberattaques qui exploitent les vulnérabilités, menacent la sécurité aérienne, la vie privée des utilisateurs de l'espace aérien et les opérations commerciales. Aucune approche globale des exigences du système, et encore moins un système de certification unifié, n'ont été élaborés pour évaluer et valider la cybersécurité des systèmes UTM. Ces lacunes ont fait émerger le besoin urgent d'un cadre de sécurité actualisé.

Dans la phase initiale du projet, des entretiens ont été menés avec les acteurs suivants de l'écosystème des UTM :

FAA ATO (Federal Aviation Administration - Air Traffic Organization ; l'entité responsable de l'organisation du trafic aérien de l'administration fédérale de l'aviation civile)

NASA (National Aeronautics and Space Administration ; l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace)

CNA (le Center for Naval Analyses responsable des analyses nationales de sécurité navale)

Nav Canada (le fournisseur de services de navigation aérienne du Canada)

DroneUp (fournisseur de services de livraison par drone)

En parallèle, l'équipe de projet a affiné les exigences du système et les contrôles de sécurité pour le modèle prototype actualisé. Le processus de validation approfondie a comporté plus de 60 vols réels dans divers environnements opérationnels sur le site d'essais de New York à Syracuse, en utilisant le dispositif de localisation et d'identification de diffusion (BLIP) d'Unifly. Ces vols comprenaient trois scénarios : des opérations dans des conditions optimales, des opérations soumises à des attaques simulées et des opérations avec des contre-mesures contre ces attaques.

Plusieurs rapports contenant des conclusions et des bonnes pratiques ont été remis ; ils serviront de base de référence pour l'élaboration d'un futur cadre de cybersécurité. Les résultats de ce projet profiteront non seulement à l'industrie UTM, mais aussi à divers acteurs, notamment les opérateurs de drones, les régulateurs et le public, garantissant ainsi la sécurité et la protection de la vie privée de tous les utilisateurs de l'espace aérien. En mettant en œuvre des mesures avancées de cybersécurité, nous pouvons tous avoir l'esprit tranquille, sachant que notre espace aérien est sécurisé. Unifly s'engage à collaborer avec les leaders de l'industrie pour faire progresser la sécurité des drones.

